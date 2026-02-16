L'oroscopo dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 vede la fine di questo secondo mese dell'anno, che si è rivelato intenso sotto diversi transiti astrologici. In questa settimana ne vedremo delle belle, soprattutto in Italia con l'evento del Festival di Sanremo. La musica sarà predominante, così come le emozioni che vanno dall'amore al proprio futuro. Secondo la classifica astrologica, l'Ariete è il segno meno supportato dalle stelle, ultimo in classifica. Al contrario,

Classifica e oroscopo settimana 23 febbraio - 1 marzo 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete. La concentrazione sarà la vostra ancora di salvezza.

Nel lavoro percepite un calo di motivazione, come se l’entusiasmo si fosse assottigliato lasciando spazio a una certa apatia. Forse avete preso sottogamba alcune responsabilità oppure vi siete lasciati scoraggiare da aspettative che non hanno trovato riscontro. Anche in famiglia e in amore vi viene richiesto uno sforzo in più: presenza, ascolto, partecipazione concreta. Una critica potrebbe ferirvi nell’orgoglio, ma reagire d’impulso non aiuterebbe. Meglio ritagliarvi uno spazio per respirare, magari organizzando una breve pausa che vi permetta di rimettere ordine nei pensieri. I single dovranno evitare valutazioni affrettate. La fase è un po’ fiacca, ma non definitiva. Presto il vento cambierà direzione.

1️⃣1️⃣ - Acquario. Una situazione delicata continua a ronzarvi in testa. Una relazione incerta o una questione irrisolta rischia di intaccare la serenità interiore. Questa settimana offre però una tregua preziosa: approfittatene per recuperare energie e lucidità. Concedetevi momenti leggeri, un’uscita diversa dal solito, un evento che vi faccia distrarre. Restare chiusi nei pensieri non è la soluzione. Sul fronte della salute, fate attenzione agli sbalzi di temperatura e rafforzate le difese con abitudini più sane. Bere più acqua, dormire meglio, ridurre lo stress sono piccoli gesti che producono grandi effetti. Aprirvi alle novità potrebbe regalarvi prospettive inaspettate.

1️⃣0️⃣ - Scorpione. Sentite un desiderio intenso di rinnovamento, come se qualcosa dentro di voi stesse chiedendo spazio per sbocciare.

Tuttavia, è ancora necessario mantenere prudenza soprattutto sul piano economico. Qualche sacrificio ora eviterà tensioni future. Nel lavoro e nei sentimenti, invece, il clima è più disteso e le cose scorrono con maggiore armonia. Una preoccupazione potrebbe disturbarvi nelle ore notturne, ma la soluzione non tarderà ad arrivare. I single potrebbero vivere un incontro travolgente. Curate l’alimentazione: il corpo chiede qualità, non eccessi.

9️⃣ - Leone. La prima parte della settimana vi trova più sensibili del solito. Un imprevisto domestico o una questione pratica potrebbe sottrarvi tempo ed energia, alimentando nervosismo. Con un po’ di pazienza, però, ogni cosa tornerà al proprio posto. In amore è necessario un maggiore impegno: certe tensioni sottili vanno affrontate con dialogo sincero.

In famiglia evitate toni accesi e cercate di comprendere prima di giudicare. Per scaricare lo stress scegliete attività che vi riconnettano con il corpo e con la natura. Un ritardo o un contrattempo non deve spegnere il vostro entusiasmo.

8️⃣ - Toro. Avete la sensazione di aver lasciato in sospeso troppi progetti. Le ultime settimane non sono state stimolanti e ora desiderate chiudere un capitolo poco soddisfacente. È il momento di riprendere in mano ciò che conta davvero. Le mansioni pratiche non mancano: casa, riparazioni, collaborazioni da avviare o spostamenti da organizzare richiedono impegno. In amore si apre uno spiraglio importante, con chiarimenti che possono riaccendere la complicità.

Approfittate di momenti conviviali per stare con chi amate. Riposare sarà fondamentale per ritrovare equilibrio.

7️⃣ - Vergine. La settimana si prospetta vivace, anche se non priva di qualche imprevisto. Alcuni di voi riusciranno a concedersi una pausa rigenerante, altri dovranno fare i conti con responsabilità che non lasciano tregua. I single, soprattutto nelle prime giornate, avranno buone occasioni per fare incontri interessanti. Serve però coraggio nel mettersi in gioco. La salute appare stabile, ma prudenza con i cambi di temperatura. Vi sentirete ispirati e pronti a lasciarvi alle spalle un problema che vi ha accompagnato troppo a lungo.

6️⃣ - Gemelli. Prima di voltare pagina, c’è da sistemare qualche conto in sospeso.

Una questione economica o professionale potrebbe richiedere attenzione e sangue freddo. Non lasciatevi sopraffare dall’ansia: il sostegno di una persona cara sarà determinante. Nonostante le responsabilità, non mancheranno occasioni di svago e momenti conviviali che alleggeriranno l’atmosfera. I più giovani vivranno giornate frizzanti e dinamiche. Mantenere i nervi saldi sarà la chiave per attraversare questa fase con maturità.

5️⃣ - Cancro. L’amore vi mette davanti a domande importanti. Alcune coppie potrebbero attraversare una fase di incertezza che richiede riflessione sincera. Se vi sentite confusi, prendetevi tempo senza forzare decisioni. Non tutti avranno voglia di mondanità, ma per qualcuno la settimana offrirà occasioni di svago e incontri piacevoli.

Nel fine settimana tornerà la voglia di rimettervi in forma e di prepararvi a una nuova stagione con più energia. Sul piano finanziario si intravedono sviluppi interessanti che porteranno maggiore stabilità.

4️⃣ - Capricorno. Settimana dinamica e combattiva. Vi sentite chiamati a dimostrare forza e determinazione. Evitate però di ingigantire problemi che potrebbero essere ridimensionati con uno sguardo più oggettivo. In amore si apre uno spazio più caldo e coinvolgente, soprattutto per chi vive una relazione sincera. Concentratevi sui vostri obiettivi senza confrontarvi continuamente con gli altri. Ogni passo, anche piccolo, è un progresso. Non rimandate un progetto che vi sta a cuore: investire su voi stessi è sempre la scelta più saggia.

3️⃣ - Pesci. La settimana si presenta interessante e ricca di piccoli eventi felici. C’è chi festeggia, chi conclude un progetto importante e chi ritrova fiducia nel proprio stato di salute, in netto miglioramento. In amore, le coppie recenti vivono un momento dolce e coinvolgente. I single, invece, tendono a idealizzare troppo: meglio restare con i piedi per terra. Attenzione alle spese impulsive, perché l’entusiasmo potrebbe farvi perdere il controllo del budget. Con equilibrio e misura, però, riuscirete a chiudere la settimana con soddisfazione.

2️⃣ - Sagittario. Il clima generale è più disteso rispetto alle tensioni recenti. Ritrovate respiro e voglia di socializzare. Le prime giornate vi vedranno impegnati in uscite e incontri piacevoli che ampliano la vostra rete di conoscenze.

Nel lavoro la pressione diminuisce, consentendovi di recuperare energie. Nel fine settimana l’amore si accende con maggiore intensità, specialmente per le coppie giovani. È un periodo fertile anche per chi desidera cambiamenti nello stile di vita, comprese nuove abitudini alimentari.

1️⃣ - Bilancia. La settimana vi accompagna verso un recupero graduale, soprattutto sul piano psicofisico. Dopo un periodo altalenante sentite il bisogno di riequilibrare emozioni e impegni. In amore si riaccende una complicità che sembrava affievolita: le coppie che hanno vissuto tensioni trovano finalmente un punto d’incontro, mentre chi è distante riesce a colmare le lacune con gesti concreti. Nel lavoro o nello studio serve uno scatto in avanti per consegnare qualcosa nei tempi previsti. Se ambite a crescere professionalmente, curate le relazioni e costruite contatti solidi. Anche la salute mostra segnali di miglioramento, con un progressivo ritorno di energia e vitalità.