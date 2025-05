L'oroscopo dal 2 all'8 giugno si prevede interessante e fortunato per i Pesci, che intraprenderanno una fase di transizione.

L'ultima posizione è invece occupata dal Toro, che dovrà fronteggiare una situazione piuttosto delicata.

Classifica e oroscopo settimanale 2-8 giugno: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Toro. Oroscopo non positivo. Vi troverete davanti a una situazione delicata, che richiederà tutta la vostra attenzione e un grande senso di responsabilità. Non sarà una settimana semplice, specialmente per chi vive un rapporto di coppia da tempo.

Ci sarà qualcosa che vi ronza in testa, una tentazione che metterà in discussione la vostra stabilità affettiva. Alcuni di voi penseranno di chiedere una pausa o di allontanarsi per capire meglio i propri sentimenti. Anche il corpo chiederà tregua: emicranie e piccoli disturbi potrebbero farsi sentire più intensamente. La stanchezza fisica rispecchia quella mentale: forse avete fatto troppo e adesso è il momento di delegare. Chi è single potrà fare nuovi incontri, ma senza grandi aspettative: meglio non illudersi e vivere tutto con estrema cautela. Ricordate che non siete soli e che anche le fasi meno luminose servono per fare chiarezza e ritrovare il centro.

1️⃣1️⃣- Ariete. Dopo un lungo periodo di dubbi e tensioni interiori, inizierete a fare pace con una situazione che vi ha dato filo da torcere.

Sarà tempo di scegliere, di dire quel “sì” o quel “no” definitivo, anche se dentro vi sentirete ancora insicuri. Nonostante qualche progresso, non sarà ancora il momento di abbassare la guardia. Servirà equilibrio tra rigore e leggerezza, tra prudenza e fantasia. Vi verrà naturale sorridere e offrire buoni consigli agli altri e questo vi restituirà un pizzico di ottimismo. Potreste iniziare a leggere un nuovo libro coinvolgente oppure scoprire una serie televisiva capace di distrarvi dai pensieri. Alcuni riusciranno ad ottenere qualche giorno libero per andare al mare, ma anche se resterete in città, troverete il modo di rilassarvi. Il fine settimana sarà più disteso, soprattutto se riuscirete a circondarvi di persone che vi fanno stare bene.

1️⃣0️⃣- Vergine. Continuate ad avvertire, dentro e fuori di voi, il peso di un cambiamento che vi ha colti quasi di sorpresa. Avrete la sensazione che nulla sia più come prima: l’ambiente, le relazioni, perfino il modo in cui guardate il mondo. Ci sarà ancora qualche dubbio che vi blocca, un’incertezza che vi impedirà di scegliere con decisione. Sul fronte sentimentale, proseguirà un tira e molla che vi stanca e vi destabilizza. È giunto il momento di capire cosa volete davvero e smettere di rimandare. In campo lavorativo le cose andranno meglio: soprattutto chi lavora in proprio o gestisce progetti autonomi potrà respirare un po’. Un’entrata economica potrebbe regalarvi una bella boccata d’ossigeno.

Alcuni penseranno a una piccola vacanza al mare, ma fate attenzione ai mezzi pubblici o ai contrattempi legati agli spostamenti. Mantenete la calma e fidatevi del vostro intuito, anche se vacilla.

9️⃣- Scorpione. Avete imparato a vostre spese che non sempre le persone sono come sembrano. Le ferite del passato hanno lasciato il segno, rendendovi più cauti, forse anche un po’ diffidenti. Ma questa settimana qualcosa cambierà dentro di voi: inizierete a lasciarvi alle spalle la paura di essere delusi. Non sarà un passaggio immediato, ma potrete contare su nuove energie interiori. Avrete voglia di fare ordine nella vostra vita, magari iniziando proprio dalla casa: piccoli lavori, cambiamenti d’arredo, voglia di rinnovare l’ambiente per sentirvi meglio.

Le lezioni imparate non andranno sprecate: sarete molto attenti a non ripetere certi errori. I rapporti familiari si rafforzeranno: con figli, genitori o fratelli ritroverete una sintonia profonda che vi mancava da tempo. Non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete: autentici, selettivi, ma capaci di grandi legami.

8️⃣- Cancro. La settimana sarà impegnativa sotto molti punti di vista. Vi ritroverete davanti a scelte importanti e forse anche a discussioni con chi non condivide le vostre opinioni. Non sarà semplice, ma in fondo ne sentivate il bisogno. Avete riflettuto molto, forse troppo, su ciò che vi circonda, e ora è il momento di agire. Distaccatevi dalle influenze negative e difendete il vostro spazio, anche se ciò significa allontanare qualcuno.

Vi aspettano giornate intense, ma anche cariche di possibilità. Una piccola rivoluzione interiore vi renderà più lucidi e determinati. Non abbiate paura di cambiare rotta: vi accorgerete di quanto siete cresciuti. In amore, qualcosa si muoverà: l’atmosfera sarà più romantica e accogliente. Non sorprendetevi se accadrà qualcosa di bello, anche se inaspettato. Apritevi, perché il cuore ha bisogno di luce quanto la mente.

7️⃣- Gemelli. Inizia per voi un mese importante e già in questa settimana dovrete dimostrarvi all’altezza delle novità in arrivo. Sentirete forte il desiderio di qualcosa di diverso: un viaggio improvviso, una nuova avventura amorosa, un cambiamento che spezzi la routine. Non vi manca l’entusiasmo, ma a volte vi sembra di ricevere meno di quanto date.

Non lasciatevi abbattere: ogni piccolo gesto torna sempre, anche se in forme diverse. Chi ha vissuto una relazione complicata potrebbe rivedere una vecchia fiamma, ma fate attenzione: il passato è passato e ripercorrerlo potrebbe non portarvi da nessuna parte. Chi è sposato o convive sentirà il peso della quotidianità, ma ogni giorno ha in sé qualcosa di speciale: basta saperlo cogliere. Lasciate che le emozioni vi guidino e non cercate di controllare tutto. La spontaneità sarà la vostra migliore alleata.

6️⃣- Bilancia. Siete a un bivio. Un cambiamento importante è in corso e non potete più far finta di nulla. Vi sembrerà che tutto stia prendendo una direzione diversa e questo vi spaventerà ma allo stesso tempo vi incuriosirà.

Vi sentirete chiamati a dimostrare gratitudine, a restituire l’affetto ricevuto, magari verso una persona che avete trascurato o sottovalutato. È il momento di rimettere in equilibrio ciò che si è rotto. Dentro di voi c'è una forza incredibile che spesso dimenticate. In questa settimana tornerete a guardare avanti con fiducia, accettando i vostri limiti ma anche riconoscendo i vostri talenti. Un’occasione potrebbe arrivare a sorpresa: se dovete portare a termine un progetto o prendere una decisione, cercate di farlo prima della fine del mese. Il tempo è prezioso e non va sprecato.

5️⃣- Leone. Dovete credere di più in voi stessi. Nessun traguardo è irraggiungibile se smettete di autosabotarvi.

Nei prossimi giorni avrete una marcia in più: sfruttatela per affermarvi, per dimostrare ciò che sapete fare e per affrontare nuove sfide. Alcuni verranno assunti o inizieranno un lavoro tanto atteso, altri dovranno sostenere prove importanti, come esami o colloqui. Non siate schiavi delle vostre insicurezze: a volte basta poco per sbloccare una situazione. Chiedete aiuto se ne avete bisogno, non chiudetevi. In amore, tutto filerà per il verso giusto. C'è chi sta organizzando un matrimonio, chi parteciperà a una cerimonia che scalderà il cuore. Siate presenti, autentici, appassionati. La vita vi sta chiedendo di brillare: non tiratevi indietro.

4️⃣- Sagittario. La settimana inizia con belle prospettive.

Riceverete notizie incoraggianti, forse una proposta lavorativa o un progetto che si rimetterà in moto. Per chi ha vissuto un periodo di stallo, sarà il momento di ripartire. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e vi porterà a costruire nuovi legami. Chi ha una persona nel cuore troverà il coraggio per fare un passo avanti, per dichiararsi o riaccendere la passione. Occhio però al fine settimana: qualcosa potrebbe deludervi, un appuntamento mancato o un fraintendimento potrebbero spegnere l'entusiasmo. Non fatene un dramma. La direzione intrapresa è quella giusta, ma serve ancora pazienza.

3️⃣- Capricorno. La parte migliore della settimana sarà il fine settimana, che vi vedrà decisamente più leggeri e ottimisti.

Sarete pronti a staccare la spina, a concedervi una pausa, magari programmando una fuga al mare o una giornata diversa dal solito. Chi ama tenere tutto sotto controllo dovrà imparare a mollare la presa. Anche in casa ci sarà da fare: sistemare, pulire, mettere ordine. Non fate tutto da soli, coinvolgete chi vive con voi. In amore ci sarà grande complicità e, per qualcuno, notizie legate a una gravidanza o a un desiderio che si realizzerà. Un progetto messo da parte tornerà a bussare alla porta: rivalutatelo.

2️⃣- Acquario. Sarà una settimana piena di sorprese. Dopo un periodo grigio, tornerete finalmente a vedere la luce. Accadranno eventi che vi riempiranno il cuore e riuscirete a lasciarvi alle spalle le ultime difficoltà.

Ogni piccolo progresso vi sembrerà un traguardo e avrete ragione: la vostra tenacia vi ha portato fin qui. Rivedrete persone care e vi renderete conto di quanto siete cambiati, in meglio. La passione tornerà a far vibrare le coppie, con momenti intensi e travolgenti. Gli over 50 recupereranno un progetto accantonato da tempo. La vita vi chiede solo una cosa: non abbiate paura di essere felici.

1️⃣- Pesci. Inizierà una fase di transizione che vi porterà verso una nuova direzione. Avrete l’opportunità di rivedere le vostre priorità e fare scelte che cambieranno il vostro futuro. Vi sentirete alleggeriti, come se vi foste tolti un peso. Dentro di voi qualcosa è maturato: non siete più quelli di prima.

Chi ha perso il lavoro o vissuto momenti economici difficili potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ci saranno segnali positivi, piccole conferme che indicano la strada giusta. In amore, nuove consapevolezze vi permetteranno di vivere relazioni più autentiche. Se vi sentite pronti a ricominciare, fatelo senza indugi.