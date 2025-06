L'oroscopo settimanale 16-22 giugno 2025 promette molto bene al Cancro, posizionato al 1° posto nella classifica del periodo in questione. Se questo segno d'acqua è incitato dalle stelle a prendersi una pausa dalle attività stressanti, l'Acquario, situato in fondo della classifica, si accinge a vivere delle difficoltà. Approfondiamo le previsioni astrologiche per ciascuno dei 12 segni zodiacali.

Classifica e oroscopo settimanale dal 16 al 22 giugno: male l'Acquario, bene il Cancro

12° posto - Acquario. La relazione di coppia potrebbe attraversare un periodo delicato.

Non alimentate tensioni con rimproveri o atteggiamenti provocatori, perché rischiereste di aggravare la situazione. Chi ha alle spalle una separazione potrebbe sentirsi pronto a voltare pagina, ma dovrà farlo con consapevolezza, evitando illusioni o ripetizioni del passato. Partecipare ad eventi sociali sarà utile per distrarsi, ma attenzione alle spese eccessive: tenete d’occhio il bilancio.

Il lavoro sarà meno stressante e vi sentirete più lucidi. Potrebbe esserci un’occasione interessante da valutare con calma, ma un investimento immobiliare rischia di non essere vantaggioso. Dedicatevi ad attività che rilassano il corpo e la mente.

11° posto - Leone. Alcuni di voi stanno riflettendo su una nuova storia d’amore, ma le ferite del passato sono ancora presenti e la fiducia nel partner potrebbe vacillare.

Se ci sono figli, dovrete mettere da parte l’orgoglio e pensare al loro benessere, anche a costo di tollerare qualche torto. I single potrebbero partecipare a un evento che darà il via a una passione intensa ma fugace. Siate prudenti con le spese legate alla casa, agli affitti o ai figli: è facile perdere il controllo del budget in questa fase. Le emozioni vi travolgono, ma serve anche lucidità.

10° posto - Toro. Alcune relazioni di coppia saranno messe alla prova: se il legame è solido, riuscirete a superare le difficoltà e a guardare avanti. Se invece la crisi dura da troppo, potrebbe essere il momento di prendere decisioni importanti, magari con l’aiuto di un esperto. Cercate di essere più comprensivi con i vostri cari, senza irrigidirvi.

I figli potrebbero fare i capricci e mettervi alla prova, ma è essenziale mantenere la calma. Qualcuno è preoccupato per un familiare o per questioni economiche: in certi casi è meglio fare un passo indietro per poi ripartire più forti. Non trascurate il riposo mentale.

9° posto - Capricorno. Chi è in cerca di un nuovo amore dovrà valutare bene le proposte che riceverà: non tutto ciò che appare promettente lo è davvero. Nelle relazioni in corso, serve maggiore iniziativa e meno parole taglienti. Chi ama la vita sociale potrà vivere una settimana intensa, ricca di occasioni anche leggere e divertenti. Sarà un buon momento per rimettere in ordine i conti, prenotare una vacanza o ottenere una piccola vittoria personale.

Concedetevi qualche momento per le vostre passioni, soprattutto quelle che vi aiutano a distendere i nervi.

8° posto - Gemelli. L’amore occupa ogni angolo della vostra mente. Avete in testa una persona speciale, e i pensieri si affollano soprattutto prima di dormire. Ma attenzione a non perdere il contatto con la realtà, soprattutto se siete già impegnati in una relazione stabile. Se il rapporto ha perso smalto, non è tradendo che si risolvono i problemi. Riflettete bene prima di lasciarvi trasportare da un momento di debolezza. In ambito professionale o scolastico, è tempo di aggiornarsi e mettersi in gioco: chi ambisce a guadagnare di più o fare carriera non può permettersi di restare fermo.

7° posto - Sagittario. L’inizio del mese è stato un po’ faticoso, ma la situazione sta migliorando. Nonostante qualche rallentamento o contrattempo, state ritrovando la vostra energia. In amore potrebbero nascere nuovi interessi, ma sarà importante distinguere tra un’emozione passeggera e qualcosa di più autentico. Attenzione a non confondere il desiderio con il bisogno di evasione. Problemi economici potrebbero indurvi a rimandare o ridimensionare un viaggio. L’importante è non perdere di vista l’obiettivo: la svolta è possibile, a patto che non perdiate la fiducia.

6° posto - Ariete. Questa estate porta con sé un’ondata crescente di emozioni, da non ignorare. Un incontro inaspettato potrebbe cambiare tutto, oppure un’amicizia di lunga data potrebbe evolversi in qualcosa di profondo e duraturo.

Apritevi, lasciatevi coinvolgere e date al cuore la possibilità di battere con entusiasmo. Le coppie che hanno superato momenti difficili potranno finalmente riscoprire la complicità, mentre quelle in crisi da tempo dovranno affrontare la realtà per evitare di rovinare il resto della stagione. Prendetevi del tempo per riorganizzare le finanze e fare chiarezza. Una camminata nella natura aiuterà a ritrovare l’equilibrio.

5° posto - Vergine. L’estate vi regala l’occasione di stringere legami autentici e duraturi. Sentirete il desiderio di innamorarvi davvero, senza freni e senza maschere. L’inizio di giugno è stato pesante, ma da metà mese in poi tutto prenderà una piega diversa. Chi è in una relazione da tempo potrebbe sentire il bisogno di cambiare ritmo: parlate con sincerità al partner e cercate soluzioni per uscire dalla noia.

Avrete una marcia in più sul piano creativo e chi ha esami, colloqui o operazioni importanti potrà contare su una buona energia. Non sottovalutate l’importanza del relax.

4° posto - Bilancia. Questo periodo vi invita a rimettere in ordine la sfera affettiva. Se vi portate dietro delusioni o amarezze, è il momento di lasciarle andare. Dovrete impegnarvi per mantenere in piedi le relazioni che contano, soprattutto se l’altra persona mostra qualche incertezza. Nulla è perduto, ma serve costanza. Potrebbero esserci novità sul fronte dei trasferimenti o dei cambiamenti pratici: prima di prendere decisioni, analizzate ogni dettaglio. Anche il corpo chiede attenzione: muovetevi di più e prendetevi cura del vostro benessere fisico.

C’è voglia di libertà, ma servono anche basi solide.

3° posto - Scorpione. Questo periodo promette intensità e nuovi stimoli. Se vi concederete qualche momento di leggerezza, potreste vivere un’avventura interessante. Non è escluso il ritorno di una persona dal passato, con cui la scintilla potrebbe riaccendersi. Nelle relazioni consolidate tornerà la voglia di progettare. In ambito lavorativo o scolastico, non è il momento di abbassare la guardia: potrebbe presentarsi un’opportunità che merita attenzione. Dedicate più cura al vostro corpo e alle vostre energie: siete forti, ma non invincibili.

2° posto - Pesci. L’estate inizia con una sensazione di gioia profonda. La confusione sentimentale lascia il posto a una ritrovata passione con il partner di sempre, mentre chi è solo avrà buone possibilità di incontrare qualcuno di speciale, soprattutto se si apre a nuovi luoghi e nuove esperienze.

Ogni decisione, però, dovrà essere presa con calma e razionalità: meglio evitare le improvvisazioni. Siete ambiziosi e sognatori, ed è proprio questa combinazione che vi spinge ad andare avanti. Concedetevi una pausa nella natura, magari in un centro termale, per ricaricare mente e spirito.

1° posto - Cancro. In amore tendete a sentirvi sfortunati, ma spesso sono le vostre aspettative troppo elevate a creare difficoltà. Chi è solo da tempo desidera una presenza stabile, ma potrebbe avere ancora dei blocchi interiori da superare. Lavorate su voi stessi, altrimenti, quando l’occasione arriverà, potreste non essere pronti ad accoglierla. L’estate sarà importante anche per le relazioni familiari e le amicizie.

Riducete il tempo dedicato al lavoro e concedetevi più spazi per uscire e divertirvi. Prendetevi cura della vostra pelle e del vostro benessere generale: la bellezza nasce anche dall’equilibrio interiore.