In cima alla classifica dell'oroscopo dei segni che spenderanno di più durante l’estate 2025 si trova il Leone. Ama il lusso, vuole brillare e lasciarsi ammirare. Che si tratti di viaggi, cene stellate, regali vistosi o semplicemente vestiti nuovi per ogni evento, lui non rinuncerà a nulla. All’estremo opposto si colloca il Capricorno, che non solo controllerà ogni spesa, ma cercherà anche di investire, risparmiare o semplicemente evitare uscite inutili. Non cederà ai viaggi last minute, ai cocktail sulla spiaggia o ai regali romantici improvvisi.

La classifica dal segno più spendaccione al più parsimonioso dell'estate 2025: Pesci al terzo posto

1. Leone

Sarete i veri protagonisti dell’estate, sotto ogni punto di vista. Il vostro desiderio di brillare vi porterà a spendere in abbigliamento, accessori, feste, esperienze e regali per voi e per chi amate. Non badate a spese, convinti che ogni centesimo speso serva a celebrare la vita e la vostra unicità.

Vi concederete anche lussi non programmati, come soggiorni in hotel esclusivi, cene gourmet o trattamenti estetici deluxe. Avete bisogno di sentirvi al centro e nulla vi fermerà, nemmeno il conto corrente.

2. Bilancia

L’estate per voi sarà un’occasione per piacere e piacervi. La bellezza è per voi una necessità e spenderete per tutto ciò che vi fa sentire in armonia: cosmetici, abiti eleganti, decorazioni per la casa, aperitivi nei locali alla moda.

Saprete giustificare ogni spesa con il bisogno di equilibrio e benessere estetico. La vostra spesa sarà raffinata e ben distribuita, con particolare attenzione al design e alla qualità.

3. Pesci

Vi lascerete guidare dalle emozioni e dai desideri momentanei. Avrete voglia di evadere, di viaggiare, di regalarvi sogni e romanticismo. La vostra estate sarà costellata di piccole fughe, esperienze artistiche e regali affettuosi. Sarete generosi con chi amate e vi farete trascinare dall’ispirazione del momento. La carta di credito? Potrebbe risentirne, ma per voi ogni spesa sarà un atto poetico.

4. Sagittario

Vi sentirete chiamati dall’avventura e nulla potrà fermarvi. Prenoterete viaggi, escursioni, corsi sportivi o culturali, esperienze fuori dal comune.

Il denaro sarà per voi uno strumento per esplorare e lo utilizzerete senza troppi rimpianti. Potreste anche esagerare con gli imprevisti, tra voli prenotati all’ultimo minuto e tappe aggiunte al vostro itinerario. Spenderete con entusiasmo e fiducia nel futuro.

5. Ariete

L’energia non vi mancherà e anche la voglia di divertirvi. Sarete impulsivi anche nelle spese: se qualcosa vi attrae, lo comprerete. Che si tratti di tecnologia, sport, abbigliamento o intrattenimento, non starete a riflettere troppo. Le uscite più consistenti riguarderanno le attività adrenaliniche o competitive, come sport estremi, eventi o sfide personali. Attenti solo a non bruciare tutto in pochi giorni.

6. Acquario

Sarete attratti dalle novità e dalle spese fuori dall’ordinario.

Non vi interesserà ostentare, ma sperimentare: potreste acquistare oggetti insoliti, strumenti tecnologici, biglietti per eventi alternativi. Il vostro approccio sarà originale e non sempre comprensibile agli altri, ma coerente con la vostra natura indipendente. Saprete anche contenervi se percepirete che una spesa non serve a nutrire la vostra libertà.

7. Gemelli

La vostra spesa sarà legata alla socialità e alla curiosità. Uscirete spesso, farete mille programmi, comprerete piccoli oggetti che attirano la vostra attenzione. I costi maggiori deriveranno dalla moltiplicazione degli stimoli: una cena qua, un cinema là, un viaggio breve con amici. Sarete brillanti e attivi, ma tenderete a sottovalutare l’insieme delle uscite.

Il vostro portafoglio potrebbe risentirne più per la quantità che per l’entità delle singole spese.

8. Toro

Pur amando il comfort, terrete sotto controllo le vostre finanze. Vi concederete piaceri mirati: un ristorante che amate, un prodotto di qualità, una vacanza comoda ma ben pianificata. Non siete spendaccioni impulsivi, ma se qualcosa vi fa sentire bene, non lesinerete. Il vostro rapporto con il denaro sarà equilibrato: godere senza sprechi. Sarete bravi a cogliere le offerte migliori.

9. Cancro

Il vostro focus sarà sulla famiglia e sull’intimità. Spenderete soprattutto per la casa o per far felici i vostri cari. Vi concederete qualcosa per rendere più accogliente il vostro spazio, oppure regalerete esperienze a chi amate.

Non farete spese eccessive, ma piuttosto selettive e affettuose. Ogni euro speso avrà un valore emotivo più che materiale. Non cederete alle mode, ma ai sentimenti.

10. Vergine

L’estate per voi sarà occasione per organizzare meglio le finanze, non per dissiparle. Sarete accorti, precisi, forse anche un po’ rigidi nella gestione del denaro. Farete confronti, preventivi, eviterete tutto ciò che non è veramente utile. Se spenderete, sarà per qualcosa di ben pensato e funzionale. Non vi farete prendere dalla voglia del momento e preferirete risparmiare per spese più rilevanti a lungo termine.

11. Scorpione

Manterrete il controllo su tutto, anche sulle spese. Potreste fare qualche acquisto importante, ma solo se strategico: non butterete denaro per apparire, ma solo per ottenere qualcosa che ritenete valido o trasformativo.

Vi concederete qualcosa in ambiti che ritenete profondi, come la cultura, la crescita personale o l’erotismo, ma sempre con misura. La vostra spesa sarà contenuta ma intensa.

12. Capricorno

Sarete i più prudenti e razionali della stagione. La vostra estate sarà pianificata fin nei minimi dettagli e difficilmente cederete a spese fuori budget. Preferirete accumulare, investire, mettere da parte piuttosto che godere del presente in modo spensierato. Ogni spesa sarà valutata in base al rendimento e all’utilità a lungo termine. Non subirete pressioni sociali o emotive: il vostro portafoglio resterà solido e chiuso.