Domina la vetta della classifica settimanale la Vergine, che si riappropria di tempo ed energia secondo l'oroscopo dal 23 al 29 giugno 2025. Lo stesso non può dirsi dell'Acquario, che trova spazio in fondo alla graduatoria, affrontando un periodo in cui viene messo alla prova. Approfondiamo le previsioni astrologiche di quest'ultima settimana del mese.

Classifica e oroscopo della settimana 23-29 giugno 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Acquario. La settimana potrebbe mettervi alla prova, specialmente sul fronte lavorativo, dove l’atmosfera rischia di diventare tesa e poco collaborativa.

I colleghi non sembreranno dalla vostra parte e ogni dettaglio potrebbe trasformarsi in un motivo di attrito. Sarete impazienti, in attesa di una risposta o di un pagamento importante, e l'ansia rischierà di farvi saltare i nervi anche per cose da poco. Meglio non discutere su questioni di poco conto e lasciar correre, soprattutto se non ne vale davvero la pena.

Nella vita privata, però, avrete un’ancora di salvezza: l’amore. Le relazioni consolidate godranno di momenti piacevoli, mentre i giovani innamorati inizieranno a fare progetti per il futuro. I cambiamenti che attendete sono vicini, ma non arriveranno finché non lascerete andare ciò che vi appesantisce.

1️⃣1️⃣- Gemelli. Settimana densa di impegni e tensioni, soprattutto in ambito finanziario.

Potreste trovarvi alle prese con scadenze, pagamenti, tasse o altre questioni economiche da risolvere il prima possibile. Il nervosismo potrebbe farsi sentire, e se non riuscirete a mantenere la calma, rischierete di rompere equilibri importanti, anche nelle relazioni personali. Cercate di non scaricare la vostra tensione su chi vi circonda. In amore, ci sarà chi dovrà fare chiarezza su un sentimento incerto o sul ritorno improvviso di una vecchia fiamma. Meglio riflettere bene prima di riaprire porte chiuse. Le coppie giovani vivranno invece una fase di esplorazione reciproca, con nuove sfaccettature del partner che verranno alla luce. Mettete al primo posto il dialogo e provate a bilanciare doveri e piaceri.

1️⃣0️⃣- Toro. L’atmosfera della settimana sarà un po’ altalenante. Da una parte c'è una forte voglia di novità e avventura, specialmente per chi è single da tempo e sente il bisogno di condividere di nuovo la propria quotidianità. Dall’altra, però, la fretta potrebbe giocarvi brutti scherzi. È importante non correre troppo, soprattutto se desiderate una relazione seria: le scelte affrettate potrebbero portarvi nella direzione sbagliata. Sul lavoro, state lentamente emergendo da un periodo buio, e l’estate vi darà qualche occasione per riprendere quota, anche se un imprevisto vi farà perdere del tempo. Non abbattetevi. La fine della settimana potrebbe riservarvi un colpo di scena inaspettato: qualcosa di piccolo ma significativo, che vi restituirà fiducia.

Novità importanti in arrivo.

9️⃣- Leone. Vi troverete a vivere una settimana di risveglio e consapevolezza. Dopo un periodo di confusione o apatia, avrete finalmente la sensazione di aprire gli occhi su alcuni aspetti fondamentali della vostra esistenza. È il momento giusto per rompere la routine, mettersi in gioco, riallacciare rapporti e fare spazio a nuove possibilità. In amore, l’estate porterà scintille anche nei cuori più chiusi, ma attenzione ai ritorni del passato: non tutto ciò che è familiare merita una seconda possibilità. Valutate con lucidità. Nella seconda parte della settimana, soprattutto mercoledì, potrebbero affacciarsi delle novità interessanti, ma non tutto sarà chiaro da subito.

Non abbiate fretta di tirare conclusioni. È tempo di ascoltarvi davvero.

8️⃣- Ariete. Questa settimana potrebbe riservare giornate luminose e momenti produttivi, soprattutto per chi lavora in proprio o in ambienti stimolanti. Vi sentirete carichi, pronti a dimostrare quanto valete e a superare i vostri limiti. Tuttavia, chi tende ad alternare momenti di entusiasmo a fasi di stanchezza rischia di cadere in una spirale di vulnerabilità. Se vi sentirete spossati o demotivati, non forzate troppo la mano. L’importante sarà non pretendere troppo da voi stessi. In amore, le coppie consolidate vivranno una sintonia perfetta: sarà un piacere condividere tempo e pensieri con chi amate. In famiglia, invece, potrebbero nascere contrasti su opinioni divergenti o scelte da prendere insieme.

Occhio al comportamento dei figli, soprattutto se sono adolescenti: potrebbero nascondere qualche insicurezza.

7️⃣- Scorpione. Si prospetta una settimana importante ma non priva di scossoni. Avrete la possibilità di liberarvi di un peso, grazie a un evento che scuoterà positivamente il vostro animo. Capirete meglio alcune dinamiche, anche interiori, e l’umore tenderà a migliorare giorno dopo giorno. Le questioni economiche, che vi hanno dato filo da torcere, potrebbero avviarsi verso una soluzione, ma sarà fondamentale mantenere un atteggiamento costruttivo. In arrivo movimenti finanziari da valutare con attenzione. Sul fronte personale, potreste sentire l’esigenza di un cambiamento fisico o estetico.

Che si tratti di un taglio di capelli o di una visita medica rimandata da tempo, sarà un modo per prender cura di voi. Sul lavoro servirà impegno costante: non tutto si muove in fretta, ma ogni piccolo passo conterà.

6️⃣- Sagittario. Dopo mesi piuttosto faticosi, questa settimana segnerà un ritorno alla normalità. Non sarà un periodo travolgente, ma la stabilità vi permetterà di ricaricare le batterie e ritrovare un ritmo più equilibrato. La voglia di socializzare aumenterà, e vi concederete qualche pausa rigenerante tra amici, mare, aperitivi e risate. Fate attenzione, però, a non sottovalutare i dettagli: il caldo e la leggerezza estiva potrebbero confondere le idee. Dal punto di vista economico, ci saranno delle uscite, ma anche una novità positiva che vi restituirà entusiasmo: un progetto, un viaggio da organizzare o una ristrutturazione.

Qualcosa si muove nella direzione giusta, anche se a piccoli passi.

5️⃣- Cancro. Questa sarà una settimana di grande valore, in cui sentirete il bisogno di riflettere sul vostro percorso e sul futuro. Avrete una forte lucidità mentale che vi aiuterà a fare scelte importanti o a rilanciare progetti messi da parte. Le energie saranno in crescita e il vostro fascino sarà innegabile. In amore, tornerete a essere protagonisti assoluti: le serate si faranno più intense, tra intimità e passione. In famiglia, il rapporto con i figli e i genitori sarà costruttivo e sereno, anche se non mancheranno piccoli fraintendimenti da chiarire con calma. Approfittate di questo periodo per porvi domande importanti, senza paura delle risposte.

Chi semina bene ora, raccoglierà in autunno.

4️⃣- Bilancia. Settimana brillante dal punto di vista economico e professionale. Vi sentirete energici, pronti ad affrontare sfide e a raggiungere traguardi che da tempo sembravano irraggiungibili. Alcuni di voi firmeranno contratti, supereranno esami, chiuderanno trattative importanti. Chi ha avuto difficoltà legate a multe, bollette o tasse, dovrà affrontarle con razionalità, senza lasciarsi abbattere. Fortunatamente, l’amore sarà la vostra àncora emotiva: un affetto solido e appagante vi aiuterà a mantenere alta la motivazione. Il weekend porterà conferme e soddisfazioni: sarà il momento giusto per guardarsi allo specchio e riconoscere il proprio valore.

3️⃣- Pesci. Settimana densa di emozioni e svolte decisive. Vi troverete di fronte a un bivio: o dentro o fuori. Qualcosa vi spingerà ad agire con determinazione, perché l’entusiasmo che vi anima sarà contagioso e vi porterà a voler dare il massimo in tutto ciò che fate. La vostra energia positiva ispirerà anche chi vi è vicino. Sarete un punto di riferimento per amici e familiari, ma questa volta sarete voi ad aver bisogno di conforto e di sfogarvi con qualcuno di speciale. I cuori solitari dovranno lasciarsi alle spalle la timidezza: ci sono incontri infuocati in vista, ma solo se sarete disposti a rischiare. In ambito lavorativo, sarà il momento giusto per far valere le vostre richieste: una promozione o un aumento non sono più fuori portata.

2️⃣- Capricorno. La prossima settimana si aprirà con buone prospettive, soprattutto nella seconda metà. Chi ha vissuto una rottura potrà finalmente ricominciare a camminare su una nuova strada. A volte, cambiare è necessario, anche se fa male. Non restate prigionieri del passato, lasciatevi sorprendere dal presente. In ambito lavorativo, potreste avvertire qualche tensione interna, specialmente se non riuscite a esprimere ciò che provate. In famiglia, evitate discussioni legate a soldi, eredità o immobili: meglio rinviare certi discorsi a un momento più favorevole. La chiave sarà mantenere la calma e concentrarsi su ciò che potete controllare. Il weekend sarà il momento ideale per voltare pagina definitivamente.

1️⃣- Vergine. Ritrovate tempo ed energia, e finalmente vi lascerete alle spalle una fase di incertezza. Settimana interessante, ricca di occasioni e di passione. Venerdì e sabato saranno giornate decisive per giocare le carte migliori: sarà il momento giusto per osare, sia in amore che nella sfera lavorativa. Le coppie ritroveranno slancio sotto le lenzuola, mentre i single più socievoli faranno conquiste a ripetizione. L’occasione giusta per migliorare il vostro tenore di vita potrebbe arrivare improvvisamente: una proposta, una vincita o un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Attenzione, però, a non sprecare ciò che avete costruito finora: le emozioni forti potrebbero portarvi a fare scelte azzardate. Restate centrati e date priorità alle cose davvero importanti. Il meglio deve ancora arrivare.