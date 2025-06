Venti di cambiamento faranno capolino nella vita dei Pesci, che, secondo l'oroscopo della settimana dal 16 al 22 giugno 2025, si posizioneranno in cima alla classifica. E se questo segno zodiacale si prepara a vivere un buon periodo, lo stesso non si può dire per i Gemelli, ultimi in graduatoria e a rischio di sprecare energie. È il momento di passare in rassegna le previsioni astrologiche fino al 22 giugno.

Classifica e oroscopo della settimana 16-22 giugno 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Gemelli. L'oroscopo accoglie una settimana che parte con una spinta di energia, ma il rischio sarà quello di disperderla tra troppi impegni.

Avete numerose iniziative in mente e progetti da seguire, ma sarà fondamentale non lasciarsi prendere dalla frenesia e agire con metodo. Chi ambisce a una carriera di successo dovrà dimostrare determinazione, assumendosi responsabilità concrete e affrontando con coraggio le sfide del quotidiano. Solo attraverso l’impegno costante arriveranno risultati significativi.

Sabato sera si preannuncia ricco di emozioni per chi è in coppia: la passione tornerà ad accendersi. Per i single, non mancheranno occasioni stimolanti per fare incontri coinvolgenti.

1️⃣1️⃣ - Scorpione. Dopo un periodo riflessivo, vi appresterete a mettere ordine nella vostra vita personale. In questa settimana sentirete il bisogno di chiudere alcune questioni rimaste in sospeso, soprattutto in ambito affettivo e familiare.

Nei primi giorni, un senso di stanchezza e agitazione interiore potrebbe rallentarvi, ma già da venerdì vi sentirete pronti ad affrontare i cambiamenti che maturano da tempo dentro di voi. Sfruttate questo momento per porre le basi di nuovi progetti e chiarire ogni dubbio. Un evento da festeggiare potrebbe segnare una svolta significativa nel vostro percorso.

1️⃣0️⃣ - Ariete. Le emozioni saranno protagoniste in questi giorni, soprattutto in ambito sentimentale. In coppia potrebbero mancare comprensione e sintonia, ma l'affetto reciproco resterà saldo. Tra martedì e giovedì, evitate di concentrarvi sulle incertezze e cercate invece di valorizzare gli aspetti migliori del vostro rapporto. Sul lavoro, sarà necessario collaborare, anche se dovrete gestire rapporti complessi con colleghi o superiori poco disponibili.

Alcune serate saranno vivaci e piacevoli, mentre qualcuno potrebbe intraprendere un viaggio o un’esperienza nuova. Preparatevi con attenzione e spirito pratico.

9️⃣ - Sagittario. Affronterete una settimana dai toni alterni. Chi è in cerca di un’occupazione potrebbe attraversare momenti di scoraggiamento, ma sarà importante non abbattersi. Organizzate il tempo in modo utile, aggiornate il curriculum e cercate nuove opportunità, anche part-time. I lavoratori autonomi potranno contare su condizioni più favorevoli. In ambito economico andrà affrontata con prudenza qualche operazione delicata. Evitate di accumulare stress, specialmente se soffrite di disturbi legati alla pressione o all’ansia.

8️⃣ - Acquario. Cercherete di ritrovare equilibrio dopo un periodo poco regolare, magari riprendendo una dieta lasciata in sospeso.

I vostri obiettivi sembreranno lontani, ma con costanza e tenacia potrete avvicinarvi alla meta. I rapporti lavorativi risulteranno tesi: potrebbero nascere incomprensioni o discussioni con colleghi. Chi è in attesa di una risposta, come un risultato o un esame, dovrà gestire l’ansia in modo costruttivo. In famiglia il clima si rivelerà più disteso rispetto al passato, anche se alcune coppie affronteranno momenti delicati.

7️⃣ - Toro. Avrete una settimana generalmente favorevole, anche se piccoli imprevisti potrebbero disturbare la vostra serenità mentale. L’atmosfera sarà ideale per fare nuove conoscenze, soprattutto tra martedì e giovedì, quando vi sentirete più affascinanti e aperti. I single tenderanno a preferire relazioni leggere, ma non sarà così per tutti.

Alcuni impegni burocratici, come scadenze o pagamenti, richiederanno attenzione. In ogni caso, non ci saranno segnali negativi sul fronte economico, e il periodo estivo si prospetta stabile.

6️⃣ - Capricorno. I prossimi giorni saranno caratterizzati da un certo disordine nella vita domestica. Chi vive una relazione di coppia potrebbe lamentare l’assenza di partecipazione da parte del partner. Prima di alimentare discussioni, sarà utile valutare se si tratti di un problema reale o solo di un momento di stanchezza. Per chi è solo, si apriranno possibilità interessanti: incontri inaspettati potrebbero cambiare il ritmo delle vostre giornate. Lo stress generale andrà tenuto sotto controllo, magari migliorando l’alimentazione e concedendosi più riposo.

5️⃣ - Bilancia. Sarete in attesa di sviluppi economici o professionali, specialmente se avete affrontato un colloquio o avanzato una richiesta importante. Le risposte positive non tarderanno ad arrivare. Questo è un momento adatto per fare un salto di qualità o per lasciarsi alle spalle questioni legali e burocratiche. In amore, la passione si riaccenderà nelle coppie stabili, mentre nuove conoscenze arricchiranno il panorama emotivo dei single. Coltivate la curiosità, ampliate le relazioni e fidatevi del vostro intuito.

4️⃣ - Vergine. La sfera sentimentale sarà particolarmente armoniosa: chi vive una relazione stabile potrà godere di una fase appagante. Per i cuori solitari, invece, si apriranno nuove possibilità, anche per chi non crede più nell’amore.

Non abbiate timore di mettervi in gioco, il vostro istinto vi guiderà nella direzione giusta. In famiglia si discuterà di tematiche rilevanti, legate forse alla casa o alle finanze comuni. Mentalmente sarete più lucidi e centrati rispetto al passato.

3️⃣ - Leone. Questo periodo segnerà una svolta per il vostro benessere personale. Dopo aver trascurato a lungo le vostre esigenze, vi sentirete pronti a rimettervi in carreggiata. L’armonia familiare dipenderà dal contributo di ciascuno, perciò non tiratevi indietro. Le difficoltà economiche non vi spaventeranno: riuscirete a superarle con successo: un’entrata inattesa potrebbe migliorare la situazione. Il vostro stato fisico sarà ottimale, approfittatene per dedicarvi a passeggiate o attività leggere, soprattutto se finora avete condotto una vita sedentaria.

2️⃣ - Cancro. Amore e lavoro procederanno di pari passo in questa settimana promettente. Chi ha una relazione stabile si sentirà pienamente ricambiato, mentre i single potranno fare incontri interessanti e stimolanti. Chi gestisce un’attività personale avvertirà una nuova fiducia e prenderà decisioni fondamentali per il proprio futuro. Gli studenti avranno buone possibilità di successo negli esami, premiati dal lavoro svolto negli ultimi mesi. Anche chi è in cerca di lavoro potrebbe ricevere notizie incoraggianti.

1️⃣ - Pesci. La settimana porterà venti di cambiamento. Alcune dinamiche si rivoluzioneranno, e chi vive una relazione sincera sentirà il desiderio di fare passi avanti, magari attraverso progetti condivisi.

Nella vita quotidiana sarà importante prestare attenzione alle abitudini alimentari soprattutto per chi sta seguendo una dieta. Le giornate più favorevoli saranno quelle del fine settimana, ideali per rilassarsi o dedicarsi a un po’ di shopping. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ciò che non vi rappresenta più.