L'oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto segna un passaggio importante nell’estate, con influenze che invitano alla riflessione, al riposo e a qualche decisione coraggiosa. Il Sole continua il suo percorso in Leone, portando vitalità ma anche il bisogno di semplificare, mentre la Luna in Pesci nel cuore della settimana, oltre ad altri transiti, accentuano emozioni e necessità di bilanciare impegni familiari, lavoro e benessere personale. Alcuni segni affronteranno sfide legate a stanchezza, ritardi o blocchi temporanei, altri raccoglieranno i frutti di perseveranza e cambiamenti positivi.

Intanto, l'astrologia si prevede positiva per

Previsioni dell'oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026

1️⃣2️⃣- Sagittario - Coloro che stanno vivendo una situazione familiare o sentimentale complicata potrebbero sperimentare un periodo di stallo. Diverse questioni si bloccheranno temporaneamente, rendendo difficile andare avanti con i progetti. In questi casi la strategia migliore sarà prendersi una pausa consapevole e ridurre al minimo gli sforzi inutili. Dopo un periodo faticoso meritate una vera vacanza rigenerante, ma la situazione finanziaria potrebbe non permetterlo subito. Qualcosa vi tormenterà soprattutto di notte, con difficoltà a prendere sonno e a conversare serenamente.

Prestate attenzione alla salute: privilegiate cibi di stagione, freschi e genuini. Potrebbero emergere litigi o ostacoli inaspettati; cercate di mantenere la calma e ricordate che anche questa fase passerà.

1️⃣1️⃣- Acquario - I vostri pensieri risultano più vorticosi del solito e faticherete a mantenere la concentrazione su ciò che fate quotidianamente. Il caldo estivo vi appesantisce e influisce negativamente su chi deve lavorare o studiare. È fondamentale curare l’alimentazione, che in questo periodo appare sballata e insufficiente: alleggeritevi dal superfluo, eliminate abitudini poco salutari e semplificate la routine. Si sta rivelando essere un’estate all’insegna delle riflessioni introspettive e delle valutazioni profonde.

Presto vi ritroverete a spostarvi o a intraprendere un viaggio che potrebbe rivelarsi decisivo per il vostro percorso di vita. Chi sta combattendo una battaglia personale non deve arrendersi: siete più forti e resilienti di quanto pensiate.

1️⃣0️⃣- Capricorno - La vostra solita forza di volontà potrebbe scarseggiare durante questa settimana di transizione. Luglio lascia il testimone a un agosto che si preannuncia intenso sotto vari aspetti. Dovrete gestire arrivi e partenze, spostamenti o cambiamenti di programma. Sul lavoro qualcosa si smuoverà: attenzione a non finire in situazioni ambigue o poco produttive. Cercate di semplificare le cose ed evitate di sovraccaricarvi di responsabilità extra.

Non scoraggiatevi e concentratevi sulle vere priorità. In famiglia potrebbero nascere discussioni o tensioni. Ritardi sui mezzi pubblici e imprevisti vari sono probabili. Il versante sentimentale andrà decisamente meglio, soprattutto per le coppie consolidate e i single che vivono con spensieratezza.

9️⃣- Toro - Una questione importante sarà protagonista di una settimana che si preannuncia vivace e al cardiopalma. Che siate in viaggio, in vacanza o immersi nel solito tran tran quotidiano, non tutti potranno permettersi di staccare completamente dal lavoro. Chi ha figli piccoli o genitori anziani si sentirà un po’ intrappolato dalle responsabilità: organizzatevi meglio e non esitate a chiedere aiuto.

Avete portato sulle spalle troppe cose ultimamente e non potete continuare così. Le stelle suggeriscono di giocare d’anticipo e di usare un pizzico di furbizia strategica. L’amore per i giovani single sarà bello e coinvolgente, ma occhio alle classiche delusioni estive che possono arrivare all’improvviso.

8️⃣- Gemelli - Vi trovate nel pieno di una fase transitoria, con cambiamenti profondi in atto dentro di voi. Entro la fine dell’estate vi sentirete più tranquilli e soddisfatti dei progressi compiuti. Le vostre esigenze personali stanno evolvendo, quindi è importante adeguarsi con flessibilità. In settimana dovrete affrontare alcune situazioni familiari, ma una volta superata la fine di luglio molte cose si sistemeranno, comprese le questioni economiche.

Sarete alla ricerca di chiarimenti sia sul piano sentimentale sia lavorativo. Non vi sentite pienamente soddisfatti perché dentro di voi sembra mancare ancora qualcosa. L’amore di coppia diventerà più rovente e appassionato. Attenzione però alle scottature solari e ai colpi di calore.

7️⃣- Bilancia- Ultimamente avete la sensazione di dare più di quanto riceviate in cambio, sia nelle relazioni sia nel lavoro. Questa settimana porrà fine ad alcune tribolazioni e vi permetterà finalmente di staccare la spina. Il vostro istinto si rivelerà un alleato prezioso: ascoltatelo e seguitelo senza dubbi. In ogni ambito dovrete mettercela tutta perché i cambiamenti sono in corso. Aspettatevi più movimento, scosse inaspettate e sorprese che cattureranno la vostra attenzione.

Se si presenteranno nuove occasioni, non tiratevi indietro. L’amore resterà stabile per chi è in coppia da tanti anni: le difficoltà superate insieme hanno consolidato il legame.

6️⃣- Ariete - Il futuro inizia a delinearsi con maggiore chiarezza, ma in questi giorni sentirete l’esigenza di mettere alcune situazioni in standby. Non sforzatevi eccessivamente: prendete le cose con leggerezza e senza pressioni inutili. Un evento specifico sarà al centro dell’attenzione e potreste dover prendere una decisione o esprimere un parere di grande importanza. Le stelle invitano a sfruttare la stagione calda per riposarvi e recuperare le energie consumate nei mesi precedenti. Non scoraggiatevi di fronte a un imprevisto.

Se non tollerate il caldo, evitate di usarlo come scusa per non fare nulla. L’amore si preannuncia incandescente, con forte voglia di conquiste o di novità emozionanti.

5️⃣- Scorpione - La prima parte della settimana si presenta estremamente interessante, soprattutto per chi lavora o studia. Ci saranno prove da affrontare e il rischio che ansia e paura compromettano i risultati. Sarà comunque un periodo di uscite, divertimento e ritrovata libertà, ma non abbassate mai completamente la guardia. La Luna in Pesci vi renderà più lunatici e sensibili, quindi attenzione ai litigi che possono scoppiare in queste giornate calde e incerte. Negli ultimi anni forse avete perso qualche punto di riferimento, ma è arrivato il momento di crescere e rafforzarsi ulteriormente.

Dopo un mese dispendioso, agosto aiuterà a sistemare le questioni economiche. Meglio evitare investimenti azzardati o viaggi rischiosi nel weekend.

4️⃣- Leone- L’amore è decisamente nell’aria, quindi non scoraggiatevi se siete ancora single. Da tempo sognate futuro, libertà e viaggi, ma le stelle consigliano di non esagerare con le aspettative: entro l’inverno arriveranno eventi destinati a cambiare i piani. Concentratevi sul presente. Chi è in coppia vivrà una settimana di fuoco, intensa e appassionata. Attenzione a non esporvi troppo ai rischi e a non cadere nell’inganno delle apparenze. Tenetevi a distanza dalle folle, mantenete la prudenza e ricordate che prevenire è meglio che curare. Sul lavoro qualcosa potrebbe cambiare in positivo: ultimamente stavate un po’ rallentando, è il momento di riprendere slancio.

3️⃣- Vergine- Secondo le stelle, chi ha insoddisfazioni sentimentali prenderà finalmente decisioni risolutive. Tagliate i ponti con persone negative o che dispensano cattivi consigli. Usate questa settimana per fare piazza pulita del vecchio: entro l’autunno sarete pronti ad accogliere novità importanti. Occhio alle scelte azzardate sul lavoro. Il clima familiare non sarà dei più sereni, con possibili incomprensioni. Lo shopping potrebbe regalarvi soddisfazioni. Dedicate tempo al vostro sogno nel cassetto: sarete molto ispirati e questo vi aiuterà a centrare l’obiettivo con determinazione.

2️⃣- Pesci - Il supporto della famiglia non vi mancherà in una settimana che si presenta allegra e piacevole.

Avrete modo di tirare le somme e fare bilanci costruttivi. Essendo un segno d’Acqua, la presenza del Sole in Leone illuminerà il vostro cammino e molte domande troveranno risposta. Sul lavoro qualcosa non è andato come sperato, con ritardi o cali di guadagno, ma potrete capire come migliorare il rendimento e tagliare le spese superflue. Una notizia importante a livello immobiliare o sentimentale busserà alla vostra porta: preparatevi ad accoglierla. Per alcuni la salute richiede attenzione perché il caldo può peggiorare certi problemi: preferite vacanze in luoghi freschi e lontani dallo smog.

1️⃣- Cancro - Il vostro oroscopo è foriero di buone notizie. Sarà la settimana dei bilanci sereni e delle novità gradite.

Luglio è stato faticoso sotto molti punti di vista, ma questo periodo porterà una ventata di aria fresca. Un progetto che sembrava destinato all’insuccesso cambierà rotta e darà frutti soddisfacenti: perseverate con fiducia. Avete sofferto molto nella vita, ma proprio grazie alle battaglie affrontate oggi siete forti e inarrestabili. Grandi cambiamenti sono in vista intorno al vostro compleanno: circondatevi di persone positive e di successo. L’amore di coppia si consoliderà e vi sembrerà di vivere una seconda luna di miele. La vera bellezza risiede in un cuore genuino. Per i single è tempo di voltare pagina e aprirsi a nuove conquiste.