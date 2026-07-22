L'oroscopo del 24 luglio, con la Luna che transita in Sagittario, regala un’atmosfera di espansione mentale, desiderio di libertà e slancio positivo nonostante qualche piccolo ostacolo emotivo. Questo influsso favorisce riflessioni ottimiste, la voglia di guardare avanti e la capacità di trovare soluzioni creative alle piccole difficoltà quotidiane. Alcuni segni vivranno una giornata particolarmente fluida e produttiva, altri dovranno gestire stanchezza o emozioni altalenanti. L'astrologia porta il Pesci al primo posto in classifica.

Classifica e oroscopo giorno 23 luglio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Pesci. Questo venerdì si preannuncia una giornata soddisfacente e costruttiva per voi. Le stelle sembrano sostenervi in ogni iniziativa, offrendovi l’energia giusta per mettere in moto progetti rimasti in sospeso, rompere il ghiaccio con una persona che vi interessa o avanzare richieste importanti sul lavoro. Tutto ciò che intraprenderete tenderà a riuscire con relativa facilità. L’ispirazione arriverà a ondate e vi permetterà di brillare sia nei rapporti personali sia nelle attività pratiche. A fine giornata potrete concedervi un piccolo sfizio personale che vi ricarichi. È anche il momento ideale per ristabilire l’equilibrio nella coppia: sorprendete il partner con un gesto affettuoso o pianificate un fine settimana romantico e appassionato.

In questo modo sarà più facile ripristinare armonia e creare ricordi piacevoli da conservare.

2️⃣- Bilancia. Le stelle annunciano una netta ripresa sul piano psicofisico. Dopo qualche piccolo problema fisico dei giorni scorsi, vi sentirete gradualmente più leggeri e pieni di energie. Ciò che accadrà in questa giornata influenzerà positivamente l’andamento del weekend in arrivo. Chiudete le questioni rimaste in sospeso per liberarvi da preoccupazioni e ansie inutili. Potreste essere un po’ più irritabili o scontrosi del solito, ma saprete gestire bene queste emozioni senza lasciarvi travolgere. Ricordate che il vostro valore non si misura da un singolo errore: tutti sbagliamo e la capacità di rialzarsi è ciò che conta davvero.

Approfittate di questa giornata per ritrovare equilibrio interiore e preparare un weekend sereno.

3️⃣- Scorpione. Aspettatevi una giornata ricca di stimoli interessanti e di spunti positivi. Tornerete con decisione sul binario che vi compete, ritrovando motivazione e chiarezza. Ultimamente vi siete mostrati più guardinghi verso gli altri, preferendo mantenere distanza dai luoghi affollati, ma oggi vi sentirete pronti ad aprirvi con maggiore fiducia. Si prospetta un giovedì travolgente, pieno di novità. Le competenze acquisite nei mesi passati vi renderanno persone preparate e pronte ad affrontare qualsiasi sfida. Arrendersi non fa parte del vostro carattere e lo dimostrerete chiaramente. La salute è in netta ripresa e una notizia gradita potrebbe arrivare nel corso della giornata, regalando soddisfazione.

4️⃣- Vergine. L’oroscopo del 24 luglio vi vede in ottima forma sia fisica sia mentale. Vi state prendendo cura di voi stessi con più movimento e attenzione al benessere generale, anche se ogni tanto vi concedete qualche piccolo peccato di gola – del resto apprezzate la buona tavola. Cercate di tenervi lontani dall’invidia, che rischia solo di appesantire l’umore. Valorizzate i vostri talenti naturali e dedicate tempo ad apprendere nuovi concetti utili per la vostra crescita. Se ambite a una carriera di successo, mantenetevi sempre aggiornati e informati. In famiglia l’affinità sarà maggiore e i rapporti più fluidi, ma evitate consumi eccessivi perché a breve dovrete affrontare una spesa importante.

Bilanciate prudenza e piacere.

5️⃣- Cancro. Le vostre molteplici capacità risaltano in modo evidente in questa giornata. La resilienza che vi contraddistingue vi permette di resistere alle avversità senza mai arrendervi del tutto. Quando le difficoltà vi colpiscono, vi prendete il tempo necessario per recuperare, per poi rialzarvi ancora più forti. A farvi andare avanti sono il sostegno della famiglia, la voglia di emergere e il desiderio di proteggere le persone care. Questa giornata vi vedrà impegnati in diverse questioni da risolvere, ma riuscirete a segnare un punto importante a vostro favore. Il supporto affettivo sarà particolarmente prezioso e vi aiuterà a chiudere la giornata con un senso di realizzazione.

6️⃣- Gemelli. A volte la vita appare complicata e ingiusta, ma gran parte del cambiamento nasce dal modo in cui scegliamo di pensare e agire. Modificare prospettiva spalanca nuove porte e permette di vedere oltre gli ostacoli immediati. Il proverbio “non tutti i mali vengono per nuocere” si adatta bene alla vostra situazione attuale: ripensate a quanto accaduto e agli insegnamenti ricevuti. Rispetto allo scorso anno siete più forti, determinati e consapevoli di ciò che conta davvero. Aspettatevi un giovedì energico, con qualche transazione economica in uscita ma anche con la capacità di gestire tutto con lucidità.

7️⃣- Sagittario. Ricontattate un parente caro o una persona che non sentite da tempo: la conversazione sarà una piacevole sorpresa per entrambi.

Il vostro istinto sarà particolarmente acuto e l’attenzione molto focalizzata. Andare avanti resta l’unica scelta sensata. Se desiderate costruire un futuro solido, concentratevi su ciò che conta davvero ed eliminate la tendenza a rimandare. I libri e lo studio vi accompagneranno piacevolmente durante l’estate, aprendo nuovi orizzonti mentali. Le stelle consigliano di non esagerare con gli sforzi fisici per evitare fastidiosi mal di schiena. Nel corso della giornata potreste ricevere una notizia interessante.

8️⃣- Leone. Non permettete a nessuno di decidere al posto vostro. La vita è una sola: è arrivato il momento di tirare fuori la grinta tipica del vostro segno, che ultimamente sembrava un po’ appannata.

Non si vince nessuna battaglia senza lottare con determinazione. La fortuna aiuta chi si impegna: dedicatevi a corsi, letture e frequentazioni di qualità che vi aiutino a crescere. Quando una strada sembra condurre a un vicolo cieco, cambiate semplicemente percorso e rimettetevi in gioco con entusiasmo. Questa giornata vi invita a riprendere in mano le redini della vostra vita.

9️⃣- Toro. State attraversando un periodo piuttosto impegnativo, forse legato a una questione legale, personale o all’attesa di un risultato importante. Per superare le difficoltà occorre affrontare la situazione con coraggio e attenzione ai dettagli. Non lasciate nulla al caso. In queste 24 ore qualcosa o qualcuno potrebbe infastidirvi, facendovi sentire costretti a fare cose che non vi piacciono: in tal caso, imparate a dire di no quando necessario.

Una persona che conoscete da anni si rivelerà di grande aiuto. Ricordate che la gentilezza donata spesso ritorna sotto forma di sostegno concreto.

1️⃣0️⃣- Acquario. Di tanto in tanto la vostra attenzione può distrarsi perché siete sognatori per natura. Rappresentate una boccata d’aria fresca per chi vi sta intorno: sapete collaborare senza creare problemi e spesso trovate le parole giuste. C'è da dire che non sempre la schiettezza è la scelta migliore: imparate a soppesare le parole e a riflettere prima di parlare. Nel corso della giornata potreste imbattervi in una spiacevole contraddizione o in un cambiamento di programma improvviso. Mantenete la calma. Prestate attenzione alla pressione arteriosa e proteggetevi dai colpi di calore.

1️⃣1️⃣- Ariete. Con il weekend alle porte, la voglia di mollare tutto e scappare al mare sarà forte. Chi per vari motivi non può concedersi una vacanza rischia di vedere l’umore sotto i tacchi. Rattristarsi però non cambierà la situazione: sfruttate questa giornata per mettere i puntini sulle “i” e fare un quadro generale della vostra vita. Tendete a tenere tutto dentro, ma a lungo andare questo atteggiamento rischia di diventare pesante. Lasciatevi andare e apritevi con le persone di fiducia: vi sarà di grande aiuto. Le stelle consigliano prudenza per evitare colpi di calore.

1️⃣2️⃣- Capricorno. “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” potrebbe essere il mantra della vostra giornata. Vi infastidiscono particolarmente le persone che fanno promesse e poi non le mantengono.

Avete bisogno di fiducia nel prossimo e di vedere il lato buono delle cose. I tempi sono cambiati e anche voi siete evoluti. La vulnerabilità emotiva risulterà piuttosto elevata, quindi è saggio tenersi a distanza da situazioni incerte o poco chiare. Presto avrete l’occasione di togliervi un sassolino dalla scarpa e di chiarire questioni rimaste in sospeso. Mantenete un atteggiamento ottimista nonostante tutto.

Situazione astrologica del giorno

Il 24 luglio la Luna entra in Sagittario, portando un vento di ottimismo, voglia di libertà e prospettiva più ampia sulle cose. Questo posizionamento forma un armonioso trigono con il Sole e Giove, che amplifica entusiasmo, fiducia in sé stessi e opportunità di crescita personale o sociale.

L’energia è espansiva e generosa, ideale per iniziative creative, viaggi mentali o progetti che richiedono slancio. Il trigono con Saturno aggiunge struttura e realismo: le aspirazioni non restano solo sogni, ma possono tradursi in passi concreti e responsabili. Nel complesso, è una giornata dinamica che mescola ispirazione, ottimismo e la capacità di dare forma concreta alle proprie visioni.