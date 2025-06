L'oroscopo dell'ultimo weekend di giugno 2025 (28-29) si presenta accogliente per il Capricorno, posizionato in vetta alla classifica. Questo segno dello zodiaco affronterà 48 ore emozionanti e piene di passione. Al contrario, la Vergine dovrà vedersela con situazioni ambigue, delusioni e molto altro. Approfondiamo in dettaglio le previsioni astrologiche per tutti e 12 i segni zodiacali.

Classifica e oroscopo del weekend 28-29 giugno 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Vergine - Questo fine settimana vi troverete davanti a situazioni ambigue, difficoltà, ritardi, delusioni, offerte troppo allettanti per essere vere e notizie che vi lasceranno perplessi.

Sarà fondamentale mantenere la lucidità e non lasciarsi trasportare da promesse vuote o illusioni. Se in famiglia o sul lavoro ci sono tensioni, provate a respirare a fondo prima di rispondere d’impulso: la vostra diplomazia sarà l’arma più potente. Anche sul fronte economico qualcosa non torna: conti, spese o scelte passate potrebbero tornare a bussare alla porta.

Approfittate di queste giornate per fare chiarezza, rivedere il bilancio e organizzarvi con maggiore consapevolezza. In amore, non tutto è come sembra: date tempo al tempo.

1️⃣1️⃣- Leone - Sarà un fine settimana un po’ altalenante. Da un lato vi sentirete carichi di energia, desiderosi di concedervi qualche acquisto o un momento di svago in compagnia.

Dall’altro, alcune notizie potrebbero creare agitazione e mettervi un po’ in ansia, soprattutto se legate a responsabilità familiari o economiche. Cercate di non riversare la tensione sugli altri e, se possibile, concedetevi del tempo in un ambiente che vi faccia sentire al sicuro. Domenica potreste ricevere una chiamata o una visita inaspettata da parte di un parente, evento che riaccenderà ricordi o preoccupazioni. Occhio anche alla stanchezza: potrebbe rendervi più goffi del solito, quindi muovetevi con calma e attenzione, soprattutto in cucina.

1️⃣0️⃣- Bilancia - Il weekend si aprirà con una gran voglia di riposo e introspezione. Dopo giornate di lavoro intenso, finalmente avrete l’occasione per fermarvi e riflettere.

Una questione vi ronza nella testa da tempo e questo potrebbe essere il momento giusto per affrontarla in profondità. In amore, però, l’atmosfera potrebbe farsi tesa: evitate provocazioni e scontri inutili, anche se vi sembrerà che tutto vi sfugga di mano. Il consiglio è di prendervi uno spazio tutto vostro, magari dedicandovi a qualcosa di rilassante che vi aiuti a ritrovare la centratura. Verso la fine del mese, tenete d’occhio le spese: evitate di cadere in tentazioni o acquisti impulsivi.

9️⃣- Scorpione - Arrivate alla fine della settimana con le pile quasi scariche, sia fisicamente che mentalmente. Avete cercato di tenere tutto sotto controllo, dal lavoro alla casa, ma ora sentite il peso della stanchezza.

Il fine settimana sarà utile per cercare un po’ di equilibrio, anche se ci saranno ancora situazioni da sistemare entro domenica. La serata di sabato porterà un po’ di pace, magari grazie alla compagnia di una persona fidata. Tuttavia, una notizia o un messaggio inaspettato potrebbe lasciarvi perplessi. Nel rapporto di coppia, le parole scorreranno meglio e troverete nuovi spunti per capire l’altro. Ritagliatevi dei momenti di silenzio per rigenerarvi, senza dovervi occupare di tutto e di tutti.

8️⃣- Sagittario - Il vostro desiderio di relax sarà ostacolato da una certa agitazione che aleggia nell’aria. È come se sentiste che qualcosa sta per cambiare, ma non riusciste ancora a inquadrarlo bene.

Non sarà un weekend negativo, ma sarà necessario restare vigili e attenti. Dentro di voi si sta muovendo un bisogno di novità, di orizzonti più ampi, di esperienze stimolanti. Forse siete annoiati dalla routine, o forse desiderate semplicemente una direzione nuova. Prendetevi del tempo per ascoltare i vostri bisogni profondi, senza fretta. Ogni cambiamento inizia con una consapevolezza: la vostra è in arrivo.

7️⃣- Pesci - Fine settimana movimentato e ricco di imprevisti interessanti. Ci sono questioni in sospeso che finalmente potrebbero risolversi o avviarsi verso una nuova direzione. Durante la settimana vi siete spinti oltre i vostri limiti, quindi ora sentite il bisogno di rigenerarvi. Prendetevi cura di voi: fate attività fisica leggera, mangiate bene, liberate gli spazi attorno a voi da ciò che non serve.

Dentro di voi si sta accendendo una nuova luce, soprattutto se recentemente avete chiuso una storia o vi siete lasciati qualcosa alle spalle. Una rivincita emotiva è in arrivo, ma dovete accoglierla con il cuore aperto e senza rimuginare sul passato.

6️⃣- Gemelli - Finalmente un fine settimana sereno, all’insegna della leggerezza e della compagnia piacevole. Le tensioni dei giorni scorsi svaniranno gradualmente e potrete ritrovare la vostra naturale vitalità. Il sabato sarà frizzante: uscite, incontri interessanti e piccole avventure sentimentali non mancheranno. In famiglia regnerà la tranquillità, e persino in cucina vi sentirete ispirati. Questo è un momento perfetto per guardarvi attorno con occhi nuovi e accogliere ciò che l’estate sta portando con sé.

Non chiudetevi alle novità: potrebbero sorprenderci proprio quando meno ve l’aspettate.

5️⃣- Toro - La stanchezza si fa sentire dopo una settimana densa di impegni, e la sensazione è quella di non avere avuto abbastanza tempo per voi o per chi amate. Le preoccupazioni economiche vi assillano, forse per una spesa importante che dovete affrontare, ma non tutto è perduto: da sabato qualcosa inizierà a muoversi nella giusta direzione. Una sorpresa in amore potrebbe risvegliare emozioni sopite: un incontro, uno sguardo, un messaggio che riaccende vecchie scintille. Non sottovalutate i segnali: il passato potrebbe avere ancora qualcosa da dirvi.

4️⃣- Acquario - Se state lavorando a un progetto importante, capace di dare una svolta alla vostra vita, questo fine settimana sarà cruciale.

Potreste ricevere conferme o notizie che vi guideranno verso un cambiamento concreto. Chi ha iniziato una frequentazione da poco avrà modo di approfondire il legame con spontaneità e dolcezza. Non abbiate fretta di capire dove porta il cuore: lasciatevi andare senza troppe aspettative. E ricordate: non dovete dimostrare nulla a nessuno. Siete già abbastanza, esattamente così come siete.

3️⃣- Cancro - Questo weekend sarà pieno di calore, affetto e momenti indimenticabili. C’è chi si concederà una pausa totale, magari in riva al mare o nella natura, e chi si dedicherà con passione ai propri hobby. In amore le cose si faranno più intense: l’intimità con il partner crescerà e i single potranno vivere incontri stimolanti.

Domenica pomeriggio potrebbe affacciarsi una leggera inquietudine per qualcosa che vi attende nei giorni successivi, ma non lasciate che rovini l’atmosfera. Apritevi alle emozioni e godetevi ogni attimo senza freni.

2️⃣- Ariete - Fine settimana potente, pieno di possibilità da cogliere. Finalmente avrete l’occasione di concludere un progetto o una questione importante. L’atmosfera sarà vivace, con il lavoro che si sblocca, l’amore che si fa più coinvolgente e persino notizie positive legate alla famiglia o alle nascite. Sabato sera sarà particolarmente intenso: la passione sarà protagonista, anche se non avrete troppa voglia di parlare. I vostri occhi parleranno per voi. Domenica, invece, prendetevi tempo per rifiatare e recuperare energia.

Dopo una settimana faticosa, ve lo meritate.

1️⃣- Capricorno - Le emozioni saranno forti e intense in questo fine settimana che si preannuncia ricco di passione. Le coppie vivranno momenti ravvivati da una complicità più forte del solito, mentre i single si sentiranno più aperti al contatto umano. Chi preferisce la tranquillità potrà godersi una serata sul divano, immerso in un film o in una serie amata. Domenica sarà una giornata ideale da trascorrere in famiglia: nessun luogo vi regala le stesse vibrazioni di casa vostra. Solo un consiglio: fate attenzione a dove mettete mani e piedi, perché potreste rischiare qualche piccolo incidente domestico.