Come sarà il livello della fortuna di ciascun segno zodiacale nel weekend? A rivelarlo è l'oroscopo del 12 e 13 luglio, che si forma sotto un discreto quadro astrale. La Luna in Acquario favorisce il rinnovamento, ma non senza affrontare i propri 'demoni' interiori. Ed è così che in queste 48 ore la sfortuna perseguita il Cancro, che si ritrova a fare i conti anche con un periodo molto buio. Approfondiamo e scopriamo quali segni sono i più forti del weekend.

Previsioni astrologiche del weekend 12-13 luglio 2025: classifica dai segni meno fortunati a quelli più fortunati

☘️☘️☘️Cancro. Sfortunati, malinconici e pessimisti. In questo fine settimana potreste sentirvi vulnerabili e poco propensi ad aprirvi agli altri. Quando vi sentite insicuri, la vostra prima reazione è quella di isolarvi, chiudendovi nel vostro mondo protetto. Ciononostante, questa volta sarebbe meglio cercare di superare questa brutta tendenza. Dovete impegnarvi per uscire da questo metaforico tunnel in cui vi trovate da un po' di tempo a queste parti! Anche se non avete voglia di socializzare, accettare un invito o uscire di casa potrebbe portarvi belle sorprese. Attenzione però a non cedere all’impulsività, perché in famiglia o sui social potrebbe scatenarsi qualche tensione.

Un commento fuori luogo o una parola di troppo rischiano di accendere discussioni poco costruttive. Se riuscirete a mantenere la calma, sarete in grado di mostrare il lato migliore di voi: creativo, spontaneo e sorprendente. Fate valere la vostra originalità.

☘️☘️☘️ Vergine. L'oroscopo prescrive uscite per scacciare di dosso la malinconia che minaccia di accompagnarvi per tutto il weekend, proprio come una nuvola leggera che vi impedisce di godervi appieno la bellezza dell’estate. Forse alcuni eventi recenti vi hanno fatto perdere fiducia nel prossimo o vi hanno spinto a riflettere troppo. È il momento giusto per rallentare, fare silenzio e ascoltarvi. Evitate luoghi affollati e caotici, preferendo attività più tranquille e rigeneranti, come una passeggiata tra i boschi, una giornata alle terme o una breve gita verso il mare.

Avete bisogno di aria pulita, dentro e fuori di voi. Non isolatevi del tutto, ma scegliete con cura chi frequentare. Anche un piccolo viaggio, magari improvvisato, potrebbe aiutarvi a ritrovare un equilibrio più sereno.

☘️☘️☘️Ariete. Sabato mattina potreste ritrovarvi con mille impegni e doveri da sbrigare, cosa che metterà a dura prova la vostra pazienza. Un contrattempo o una dimenticanza potrebbero rallentarvi, ma niente che non possiate gestire con il vostro solito spirito risoluto. In famiglia ci sarà modo di riunirsi, magari intorno a una tavola imbandita, e per qualcuno sarà l’occasione per riscoprire il calore delle vecchie abitudini. Se, invece, preferite la pace alla confusione, scegliete attività che vi fanno stare bene: una pedalata, un film, un hobby lasciato in sospeso.

Il vostro fine settimana non sarà travolgente, ma avrete l'opportunità di dedicarvi alle cose semplici che vi rendono felici.

☘️☘️☘️Pesci. Il bisogno di silenzio e riposo sarà fortissimo in questo fine settimana. Dopo giorni intensi, sentite il desiderio di staccare da tutto e da tutti. Le faccende domestiche vi sembreranno meno pressanti del solito e potreste anche decidere di rimandare qualcosa per concedervi una vera pausa. In casa regnerà una relativa tranquillità, anche se qualche vecchia incomprensione con un parente potrebbe tornare a galla. Sarete molto sensibili e poco tolleranti nei confronti di chi vi disturba senza motivo. L’importante sarà non alimentare polemiche, ma prendere le distanze con garbo.

Se riuscirete a ritagliarvi il vostro spazio di relax, rinascerete.

☘️☘️☘️☘️Leone. Dopo una settimana impegnativa, è tempo di pensare a voi stessi. Questo weekend vi invita a ricaricare le batterie con momenti piacevoli, che si tratti di una cena con amici, di un evento all’aperto o semplicemente di un momento da dedicare ai vostri hobby. I più giovani del segno potrebbero organizzare una festa o partecipare a un'iniziativa vivace, forse in riva al mare. Anche se lavorate nel fine settimana, riuscirete a portare a casa buoni risultati e soddisfazioni personali. Un piccolo peccato di gola sarà inevitabile, ma ogni tanto bisogna concedersi un piacere senza troppi sensi di colpa. Le idee non vi mancheranno, date spazio alla creatività.

☘️☘️☘️☘️Toro. Il vostro fine settimana si preannuncia positivo sotto diversi punti di vista. Tornerete a sentirvi in sintonia con il vostro corpo e la vostra mente, soprattutto se nei mesi scorsi avete attraversato periodi complicati. La voglia di rinnovamento sarà forte: potreste dedicarvi allo shopping, sistemare casa o pianificare un nuovo progetto personale. Attenzione solo a non spendere oltre il necessario, perché la tentazione sarà forte. In amore, ci saranno momenti teneri e appaganti. Se siete single, lasciatevi sorprendere: una persona speciale potrebbe entrare nella vostra vita. Una passeggiata serale vi aiuterà a rilassarvi e a riflettere con più chiarezza sul futuro.

☘️☘️☘️☘️Scorpione. Fine settimana energico e pieno di stimoli.

Il vostro entusiasmo sarà contagioso e vi renderà protagonisti di incontri e situazioni interessanti. Chi è alla ricerca di nuove conoscenze, troverà terreno fertile. Le emozioni non mancheranno, ma dovrete sforzarvi di restare concentrati sulle cose davvero importanti, senza lasciarvi distrarre da tentazioni momentanee. È facile, d’estate, perdersi tra il divertimento e l’improvvisazione, ma c’è bisogno anche di stabilità. Sabato e domenica potrebbero portare viaggi brevi, ritorni familiari o cene in compagnia. Una pizza condivisa con le persone giuste vi farà sentire più leggeri e felici. Vivete appieno queste giornate.

☘️☘️☘️☘️Sagittario. Questo sarà un fine settimana ricco di opportunità per il cuore.

Che siate in coppia o alla ricerca di avventure, troverete situazioni stimolanti e cariche di complicità. La vostra leggerezza sarà una risorsa preziosa per chi vi sta intorno: saprete alleggerire anche le situazioni più tese con una battuta o una risata. Le coppie solide potranno godersi un clima di serenità e affiatamento, magari con una sorpresa romantica in arrivo. Una notizia potrebbe rallegrare l’atmosfera familiare. Fate solo attenzione alla distrazione, specialmente se dovete mettervi in viaggio: occhio alla strada, ai dettagli, alle scadenze. Non tutto può essere preso alla leggera.

☘️☘️☘️☘️☘️Bilancia. Tra sabato e domenica ritroverete equilibrio e stabilità, soprattutto nella vita affettiva.

Le coppie consolidate vivranno momenti piacevoli e chi è in vacanza riuscirà finalmente a staccare la spina. Anche se il periodo economico non è dei più facili, chi ha avuto la possibilità di partire potrà godersi ogni minuto senza rimpianti. È il momento giusto per reinventarsi, per sperimentare qualcosa di nuovo e uscire dalla routine. Un piccolo ostacolo potrà essere superato grazie a un’intuizione brillante: avrete la lucidità per trovare soluzioni dove gli altri vedono problemi. L'armonia che state costruendo va coltivata giorno dopo giorno.

☘️☘️☘️☘️☘️ Acquario. Preparatevi a vivere un weekend movimentato e sorprendente. Anche chi è solito lamentarsi per la noia si troverà immerso in situazioni dinamiche e ricche di spunti.

Potreste ricevere un invito inaspettato, partecipare a un evento o imbattervi in una notizia capace di cambiare la prospettiva con cui state osservando la vostra vita. Le coppie più serie affronteranno discorsi importanti, riguardanti il futuro o la convivenza. Chi è single potrebbe iniziare a vedere una persona sotto una luce diversa. Lasciatevi guidare dalla curiosità e dalla voglia di sperimentare: nuove strade si apriranno davanti a voi.

☘️☘️☘️☘️☘️Capricorno. 48 ore intense, almeno dal punto di vista emotivo e affettivo. Chi ha vissuto una crisi recente potrà finalmente ritrovare la complicità con il partner. I momenti romantici saranno accompagnati da sogni vividi, idee brillanti e nuovi progetti da mettere in cantiere.

Non censurate la vostra immaginazione, anzi: sarà la vostra alleata migliore. Un viaggio breve o un ritorno inaspettato potrebbe regalarvi emozioni forti. Qualcosa si sta muovendo nel vostro mondo, anche se per ora non tutto è visibile. La chiave sarà una buona organizzazione: evitate di intralciare voi stessi con l’eccesso di controllo.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli. Questo weekend rappresenterà una svolta positiva. Dopo giorni di alti e bassi, finalmente le cose inizieranno a scorrere con più leggerezza. Vi sentirete in sintonia con l’estate, con i suoi colori, i suoi profumi, le sue occasioni. Mare, musica, passeggiate sul lungomare o in centro: tutto sarà vissuto con un entusiasmo rinnovato. I single avranno voglia di conoscere persone nuove, magari turisti o viaggiatori di passaggio.

Chi è in coppia si godrà una ritrovata armonia. L’energia mentale sarà alta: usatela per elaborare nuove idee o dare spazio alla creatività. Il fine settimana si chiuderà con un sorriso e una piacevole sensazione di benessere.