L'oroscopo del weekend 12 e 13 luglio 2025 premia il segno dei Pesci, primi nella classifica di queste 48 ore. Al contrario, le stelle non portano buone notizie alla Vergine, in ultima posizione e alle prese con una malinconia insidiosa. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo weekend 12-13 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Vergine – Il weekend potrebbe aprirsi con un velo di malinconia difficile da scacciare. Forse sentite che l’estate vi sta scivolando tra le dita senza regalarvi le emozioni desiderate. Gli ultimi avvenimenti vi hanno reso più cauti e selettivi, e tutto ciò vi porta a chiudervi un po'.

Provate a ribaltare la situazione puntando su esperienze rilassanti e intime: una camminata nella natura, una lettura coinvolgente o una giornata alle terme potrebbero aiutarvi a ritrovare il vostro equilibrio. Respirate profondamente e concedetevi di rallentare: è così che tornerete a sentire il mondo battere al vostro ritmo.

1️⃣1️⃣- Ariete – La mattinata di sabato sarà densa di impegni, e vi ritroverete a correre da una parte all’altra per sbrigare alcune commissioni inevitabili. Potrebbero verificarsi piccoli contrattempi o incomprensioni, ma nulla che non possiate gestire con la vostra determinazione e parlantina convincente. In famiglia si potrebbe riscoprire il piacere di un pranzo o una cena condivisa, soprattutto nei nuclei più numerosi.

Chi invece preferisce la tranquillità alla confusione dei parenti, troverà soddisfazione nel silenzio e nella libertà di fare ciò che desidera. Il vostro spirito indipendente sarà protagonista.

1️⃣0️⃣- Cancro – Tendete a rifugiarvi nel vostro mondo interiore quando vi sentite insicuri, ma questo weekend sarà il momento perfetto per provare a uscire dal guscio. Anche se la voglia di socializzare non è al massimo, accettare un invito potrebbe darvi belle sorprese. Qualche discussione in famiglia o online rischia di farvi perdere la calma: provate a gestire le vostre reazioni, perché il vostro istinto spesso prende il sopravvento. In compenso, la vostra creatività sarà vivace e potrebbe regalarvi piccole soddisfazioni, soprattutto se vi dedicherete a qualcosa di manuale o artistico.

9️⃣- Leone – Dopo giorni intensi e ricchi di movimento, è tempo di premiarvi. Non mancheranno momenti coinvolgenti, specialmente per i più giovani che si troveranno a organizzare ritrovi, eventi o piccoli party in riva al mare. Le energie in circolo sono stimolanti e le idee viaggeranno veloci, alimentando la vostra voglia di brillare. Anche chi è impegnato professionalmente in questo fine settimana riuscirà a farsi notare e raccogliere qualche bel complimento. Occhio alle tentazioni culinarie: ogni tanto lasciarsi andare va bene, ma cercate di non esagerare.

8️⃣- Gemelli – Finalmente un weekend che sembra girare nella direzione giusta. Dopo un periodo altalenante, sentirete l’energia tornare a scorrere con più leggerezza.

Avrete la possibilità di dedicarvi al puro relax, magari tra sole, mare e un bel gelato in mano. Le giornate si preannunciano vivaci, perfette per scambiare qualche chiacchiera con persone nuove o fare una passeggiata lungo il litorale. Le opportunità di socializzare non mancheranno, e potreste ritrovarvi al centro di conversazioni stimolanti che vi faranno brillare.

7️⃣- Toro – Questo weekend porta con sé un’atmosfera più leggera e positiva. Vi sentirete meglio sia nel corpo che nello spirito, soprattutto se nei mesi passati avete dovuto affrontare situazioni caotiche o poco piacevoli. Ritroverete la voglia di occuparvi di voi stessi e magari vi concederete un po’ di shopping terapeutico. Attenzione però alle spese eccessive: meglio non strafare.

Ritagliatevi del tempo per rilassarvi davvero, magari con un libro sotto le stelle o una passeggiata tranquilla lontano dal rumore. È tempo di ritrovare equilibrio e piacere nelle piccole cose.

6️⃣- Bilancia – Le relazioni sentimentali, soprattutto quelle stabili, risplenderanno in questo fine settimana. Chi è in vacanza vivrà due giornate decisamente appaganti. Anche se il momento storico non facilita spostamenti o viaggi, chi avrà la possibilità di partire dovrebbe approfittarne. Sarà una fase ideale per reinventarsi, lasciar andare le insicurezze e rimettersi in gioco. Qualcosa che sembrava un ostacolo potrebbe rivelarsi risolvibile grazie a un’intuizione brillante o a un consiglio azzeccato ricevuto proprio nel momento giusto.

5️⃣- Scorpione – Vi attende un weekend energico e pieno di stimoli. Vi sentirete vitali, socievoli, e desiderosi di buttarvi nelle relazioni, anche se solo per scambiare qualche parola in più del solito. I single più aperti potranno vivere incontri intriganti, ma non perdete mai di vista le vostre priorità. L’estate a volte vi rende pigri o dispersivi: cercate di non perdere slancio. Tra sabato e domenica potrebbero esserci anche ritorni familiari o riunioni improvvise. Una bella pizza in compagnia sarà il tocco perfetto per concludere in bellezza.

4️⃣- Capricorno – Un fine settimana all’insegna del romanticismo per chi vive un rapporto di coppia autentico. Le tensioni degli ultimi tempi si scioglieranno e tornerà il desiderio di costruire insieme.

Se avete dei progetti da proporre o delle richieste da avanzare, questo sarà il momento giusto per farlo: i sogni sembreranno più nitidi e a portata di mano. Non abbiate paura di dare spazio alla vostra fantasia, anche quella più visionaria: in fondo, siete molto più creativi di quanto vi si riconosca. Un viaggio o un messaggio inaspettato potrebbero movimentare le ore.

3️⃣- Acquario – Il divertimento sarà la parola d’ordine di questo fine settimana. Anche i più scettici tra voi dovranno ricredersi: qualcosa di inatteso potrebbe sorprendervi e cambiare il corso delle giornate. Magari si tratterà di un invito, una notizia o un incontro inaspettato. Le coppie avranno occasione di confrontarsi in maniera più matura su temi importanti per il futuro.

Informazioni nuove stimoleranno la vostra curiosità e vi porteranno a valutare strade alternative, anche sul piano personale o professionale.

2️⃣- Sagittario – L’atmosfera sarà leggera e piena di opportunità, specialmente per chi è alla ricerca di nuovi flirt o avventure fugaci. La vostra allegria sarà contagiosa e il weekend vi regalerà due giornate intense sotto ogni punto di vista. Le coppie consolidate potranno gioire per un annuncio o una piccola soddisfazione in arrivo. Tuttavia, attenzione alle distrazioni: guidare o muoversi con leggerezza va bene, ma non dimenticate di tenere gli occhi ben aperti. La fortuna sarà dalla vostra parte, ma restate prudenti nelle vostre azioni.

1️⃣- Pesci – Queste 48 ore saranno l’occasione perfetta per staccare la spina.

Il bisogno di tranquillità sarà forte, e fareste bene a proteggere il vostro spazio da interferenze indesiderate. Di solito, accumulate le faccende da sbrigare nel weekend, ma questa volta le incombenze sembreranno più leggere del solito. Approfittatene per dedicarvi a ciò che vi fa stare bene. In famiglia si respirerà un’aria più distesa, anche se in alcuni casi potrebbero riaffiorare vecchi malumori. Provate a proteggere la vostra serenità interiore, senza sentirvi in colpa se qualcosa vi turba.