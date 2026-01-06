Il weekend 10 e 11 gennaio si presenta astrologicamente variegato, secondo l'oroscopo. Sabato avremo a che fare con la Luna in Bilancia, che porta equilibrio e centratura, mentre domenica l'astro argentato si trova in Scorpione, che accentua l'emotività e la ricerca di trasformazione. L'astrologia di queste 48 ore si presenta favorevole per i segni zodiacali della Vergine, che conquistano 6 stelle.

Classifica e oroscopo del fine settimana 10-11 gennaio 2026

⭐⭐Ariete. Il fine settimana richiede prudenza e una buona dose di autocontrollo. Le prossime ore potrebbero mettervi alla prova soprattutto sul piano pratico ed economico, spingendovi a riflettere sulle spese recenti e sulle scelte fatte con troppa leggerezza.

È importante non rimandare chiarimenti, anche se affrontare certi discorsi vi pesa. Qualcuno potrebbe farsi sentire all’improvviso, ma non aspettate sempre che siano gli altri a muoversi. Nei rapporti affettivi è possibile qualche tensione, specie se vi portate dietro questioni irrisolte. Cercate di non irrigidirvi e di lasciare spazio al dialogo.

⭐⭐⭐Pesci. Il weekend si presenta piuttosto pieno e caotico, complice la vostra tendenza a rimandare impegni che poi si accumulano tutti insieme. Avrete parecchie cose da sistemare, ma questo non vi impedirà di ritagliarvi momenti piacevoli, soprattutto sul piano sentimentale. Chi sta frequentando qualcuno da poco avrà modo di approfondire la conoscenza, anche attraverso lunghe conversazioni.

Le coppie consolidate potranno vivere attimi di intimità autentica. Entro la fine della domenica riuscirete anche a liberarvi di un peso emotivo che vi portavate dietro da tempo.

⭐⭐⭐Bilancia. Il fine settimana porta qualche novità, ma anche una certa agitazione legata ai doveri che vi attendono nei giorni successivi. Il pensiero delle responsabilità può generarvi ansia, soprattutto se avete cercato di fare tutto da soli. È il momento di semplificare, chiedere supporto o trovare soluzioni pratiche che vi aiutino a gestire meglio la quotidianità. Non sottovalutate l’importanza di alleggerirvi, sia mentalmente che materialmente.

⭐⭐⭐Scorpione. Queste giornate servono a chiudere definitivamente il capitolo delle festività e a rimettere ordine, dentro e fuori casa.

Dovrete occuparvi di questioni pratiche, rivedere i conti e organizzare al meglio i prossimi impegni. Non trascurate il benessere personale: concedervi un trattamento o un momento tutto per voi vi aiuterà a recuperare energia. Non mancheranno contatti o messaggi inattesi che potranno stimolare riflessioni interessanti.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. L’umore risulta leggermente altalenante e la stagione non vi aiuta a sentirvi al massimo. Avvertite il bisogno di leggerezza e di cambiamento, ma per ora è importante concentrarvi su ciò che vi fa stare bene. Dedicate tempo alle vostre passioni e cercate di non rimuginare troppo su problemi economici o sentimentali che richiedono ancora pazienza. Ogni cosa troverà la sua soluzione, ma serve fiducia nel processo.

⭐⭐⭐⭐Acquario. Il weekend vi vede impegnati a sistemare questioni domestiche e a saldare alcune pendenze, per questo è consigliabile chiudere tutto entro la giornata di sabato. Le tensioni vissute durante la settimana con una persona cara possono trovare finalmente un chiarimento. La domenica sarà più lenta, ma il pensiero del rientro alla routine potrebbe creare un po’ di agitazione. Cercate di non anticipare le preoccupazioni e godetevi il presente.

⭐⭐⭐⭐Capricorno. Avrete bisogno di riposo e di conforto, soprattutto sul piano emotivo. Qualcuno o qualcosa vi aiuterà a sentirvi più protetti e compresi. È possibile che vi sentiate più stanchi del solito o leggermente debilitati, per questo è fondamentale non strafare.

Il fine settimana serve a ricaricare le energie in vista di giorni molto impegnativi. Concedetevi lentezza senza sensi di colpa.

⭐⭐⭐⭐Cancro. Il weekend invita alla leggerezza e alla socialità. Durante la settimana sostenete molti pesi e responsabilità, e questo vi porta ad accumulare tensione. Ora sentite il bisogno di uscire, incontrare persone e cambiare aria, anche se amate profondamente il vostro spazio domestico. Assecondare questa voglia vi farà bene. Dormire di più e rispettare i vostri ritmi fisici sarà fondamentale per recuperare equilibrio.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. L’umore migliora progressivamente e vi permette di affrontare il fine settimana con maggiore fiducia. Entro la domenica potrebbero arrivare chiarimenti importanti o notizie che smuovono situazioni ferme da tempo.

Presto sarete chiamati a fare una scelta significativa, capace di portare cambiamenti rilevanti. Ascoltate con attenzione ciò che emerge e non abbiate fretta di decidere.

⭐⭐⭐⭐⭐Toro. Il sabato risulta piuttosto operativo, soprattutto se avete rimandato faccende domestiche o organizzative. È il momento giusto per rimboccarvi le maniche, così da liberarvi la domenica e viverla in totale relax. Tra programmi semplici e momenti di tranquillità riuscirete a mettere da parte stress e pensieri pesanti. Questo fine settimana vi aiuta a ritrovare stabilità e serenità.

⭐⭐⭐⭐⭐Sagittario. Vi aspetta un fine settimana dinamico e promettente. Sentite crescere entusiasmo e voglia di dedicarvi a ciò che amate davvero.

Chi ha attraversato un periodo complicato riesce finalmente a intravedere una soluzione. Non mancano notizie importanti che richiedono attenzione. In amore torna la passione e le coppie possono vivere momenti intensi e coinvolgenti.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Vergine. Il vostro fine settimana si rivela rigenerante e vi permette di liberarvi da molte incombenze accumulate. Da tempo desiderate solo rallentare e dedicare spazio a voi stessi, soprattutto dopo settimane vissute sotto pressione. Il relax vi aiuta a ritrovare equilibrio e anche l’amore ne beneficia: avvicinarvi al partner con gesti sinceri e inattesi rafforzerà l’intesa. È il momento ideale per stupire e lasciarvi andare.