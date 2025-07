L'oroscopo dell'amore per il mese di agosto è pronto a riservare novità interessanti, non solo per quanto riguarda le relazioni di coppia, ma anche per i cuori solitari. I segni più fortunati saranno: Vergine, Ariete e Leone che vivranno emozioni intense e coinvolgenti. In fondo alla classifica: Scorpione, Pesci e Acquario che dovranno fare i conti con dubbi, silenzi e scelte complicate. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Amore al top: Vergine, Ariete e Leone in vetta alla classifica

1° Vergine: siete i protagonisti assoluti dell'amore in agosto.

Venere entra nel vostro segno nella seconda parte del mese, regalandovi fascino, intensità e una capacità unica di farvi comprendere fino in fondo. Se siete in coppia, vivrete un periodo di armonia quasi perfetta, con dialoghi profondi e progetti condivisi. Per chi è solo, le possibilità di incontrare qualcuno di speciale sono altissime, soprattutto durante viaggi o eventi sociali. Lasciatevi andare, senza controllare troppo ogni dettaglio: l'amore ha bisogno di spazio per fiorire.

2° Ariete: la passione vi travolge. Marte vi dona una carica magnetica e irresistibile, mentre Venere accende il vostro desiderio di connessione vera e totale. In coppia, vivrete un mese bollente, ricco di emozioni, giochi e momenti di puro romanticismo.

I cuori solitari avranno mille occasioni per lasciarsi andare, con colpi di fulmine possibili nei luoghi più impensati. Lasciate parlare il cuore, anche se vi spaventa: l’amore premia chi rischia.

3° Leone: il Sole nel segno e Venere ancora per qualche giorno vi mettono sotto i riflettori. Siete irresistibili, brillanti, desiderati. Agosto è il mese ideale per dichiarare ciò che provate, fare un passo avanti in una relazione o riaccendere la fiamma con il partner. I single saranno al centro dell’attenzione e potranno vivere flirt estivi molto intensi, anche se brevi. Siate voi stessi, senza costruzioni: chi vi ama davvero, lo farà per quello che siete nel profondo.

Amore in crescita: Toro, Bilancia e Cancro in buon recupero

4° Toro: il mese d’agosto vi regala dolcezza e solidità. Le relazioni già stabili si rafforzeranno con gesti semplici ma significativi, mentre chi è in cerca d’amore troverà in un volto familiare una nuova possibilità. Venere vi guarda con favore e vi aiuta a comunicare meglio ciò che provate. La seconda metà del mese sarà particolarmente favorevole per progetti di coppia, convivenze, ritorni di fiamma. L’amore non sarà travolgente, ma sarà profondo.

5° Bilancia: Venere, vostra guida, vi sorride nella prima metà del mese. Questo vi rende romantici, sognatori, più disposti ad aprirvi e a lasciarvi amare. Le coppie riscopriranno il piacere della leggerezza, mentre chi è solo potrebbe innamorarsi all’improvviso, magari di qualcuno di molto diverso dal solito.

Attenzione però a non perdere l’equilibrio: verso fine mese, servirà più concretezza per dare stabilità alle emozioni.

6° Cancro: dopo un periodo turbolento, finalmente torna il sereno. Agosto vi regala dolci emozioni e una maggiore voglia di condividere. In amore ritroverete intimità e protezione, elementi fondamentali per sentirvi a vostro agio. I single potranno fare incontri promettenti, ma dovranno superare la paura di essere feriti. Se imparerete a fidarvi di più, il cuore saprà indicarvi la strada.

⚖️ Amore tra alti e bassi: Capricorno, Gemelli e Sagittario in una fase di riflessione

7° Capricorno: il vostro approccio razionale vi aiuta a evitare scelte impulsive, ma potrebbe rendervi meno spontanei del solito.

In coppia, sarà necessario trovare un punto di incontro tra doveri e piaceri. Chi è solo potrebbe sentirsi attratto da una persona più giovane o con uno stile di vita diverso. Le stelle vi invitano a lasciarvi sorprendere, senza troppe pretese. Il cuore ha bisogno di libertà.

8° Gemelli: la voglia di leggerezza contrasta con alcune insicurezze che emergono nel profondo. In amore vi sentirete divisi tra il desiderio di vivere esperienze nuove e la paura di impegnarvi. Le relazioni già avviate richiederanno chiarimenti, mentre chi è single avrà incontri stimolanti ma non sempre duraturi. Il consiglio è quello di non fuggire dai sentimenti: potreste perdere qualcosa di importante.

9° Sagittario: l’amore vi chiama, ma voi sembrate voler rispondere a intermittenza.

Agosto sarà un mese instabile dal punto di vista emotivo: desidererete libertà e avventura, ma sentirete anche il bisogno di avere accanto una persona vera. Le stelle vi invitano a non giocare troppo con i sentimenti, vostri o altrui. Le coppie dovranno risolvere alcune incomprensioni, mentre chi è solo dovrà capire bene cosa cerca prima di buttarsi in nuove storie.

⛔️ Amore in difficoltà: Scorpione, Pesci e Acquario in fondo alla classifica

10° Scorpione: agosto vi mette alla prova. Le tensioni accumulate nei mesi precedenti potrebbero esplodere in discussioni, gelosie o silenzi pesanti. Le relazioni traballanti rischiano di rompersi se non ci sarà un dialogo sincero. I single vivranno emozioni intense ma confuse, con attrazioni forti ma instabili.

Le stelle vi consigliano di non forzare nulla: se qualcosa non funziona, forse è il momento di lasciar andare.

11° Pesci: la confusione regna sovrana. Non riuscirete a capire cosa provate davvero e rischierete di idealizzare persone o situazioni che non corrispondono alla realtà. In coppia, ci sarà bisogno di sincerità e concretezza per evitare fraintendimenti. I single potranno sentirsi disorientati, poco compresi. Agosto vi chiede di guardare dentro di voi e di ritrovare il contatto con la vostra vera essenza.

12° Acquario: l’amore sembra distante. Vi sentirete più chiusi, meno disposti a condividere, forse delusi da atteggiamenti o parole ricevute. In coppia, si parlerà poco, e questo potrà generare tensioni o allontanamenti.

Chi è solo preferirà restare tale, almeno per ora. Non si tratta di un periodo negativo in assoluto, ma di una fase di riflessione: non tutto è chiaro, e avete bisogno di tempo per capire cosa desiderate davvero.