L'oroscopo dal 3 al 9 agosto apre le porte ad una settimana piena che accompagna molti segni zodiacali verso un clima più leggero e dinamico. Per qualcuno sarà il momento ideale per rallentare e recuperare le energie, mentre altri saranno travolti da una serie di novità, viaggi e opportunità da vivere senza esitazioni. Le stelle invitano a trovare un equilibrio tra relax e responsabilità, con un occhio già rivolto al Ferragosto. L'astrologia sfavorisce lo Scorpione. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimana 3-9 agosto 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Scorpione. La settimana richiederà soprattutto organizzazione e sangue freddo. Alcune spese impreviste o questioni pratiche ancora irrisolte vi costringeranno a rivedere programmi e priorità. Sarà anche il momento di decidere come trascorrere Ferragosto, evitando di rimandare tutto all'ultimo istante. L'arrivo di parenti o di persone care movimenterà le giornate, ma sarà importante non lasciarsi coinvolgere in discussioni inutili. Dopo mesi molto impegnativi avete bisogno soprattutto di riposo: concedetevi qualche pausa senza sentirvi in colpa.

1️⃣1️⃣- Toro. Non tutti vivranno questa settimana con lo stesso entusiasmo.

Chi è già in vacanza riuscirà a godersi ogni giornata, mentre chi dovrà continuare a lavorare potrebbe avvertire un pizzico di malinconia osservando gli altri partire. Evitate però paragoni inutili: presto arriverà anche il vostro momento. Nel frattempo concentratevi sugli obiettivi professionali, perché potreste fare un passo avanti importante rispetto alla concorrenza. Le serate si preannunciano vivaci e ricche di nuove conoscenze. Accettare un invito potrebbe rivelarsi una scelta davvero fortunata.

1️⃣0️⃣- Sagittario. L'energia non vi mancherà e la voglia di stare in mezzo alla gente sarà ancora più forte del solito. Feste, eventi e occasioni sociali riempiranno gran parte della settimana, ma sarà fondamentale trovare anche il tempo per prendervi cura del vostro benessere fisico.

Una telefonata inattesa o il ritorno di una persona che non vedevate da anni potrebbe regalarvi emozioni particolari. Sul fronte economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti, utili anche per organizzare con maggiore tranquillità i programmi di Ferragosto.

9️⃣- Ariete. Le questioni personali e familiari saranno al centro dell'attenzione. Alcune distanze emotive potranno finalmente essere colmate grazie a un dialogo sincero e alla volontà di venirsi incontro. Nei primi giorni sarà opportuno evitare sforzi eccessivi, privilegiando il riposo e le attività meno impegnative. Da metà settimana in poi ritroverete entusiasmo e vitalità. Il weekend, in particolare, promette emozioni intense, divertimento e la possibilità di vivere momenti memorabili con le persone che amate.

8️⃣- Gemelli. Una novità importante potrebbe modificare positivamente il corso delle vostre giornate. Avrete l'occasione di recuperare un ritardo o di sistemare una situazione rimasta in sospeso da troppo tempo. Sarà però indispensabile prestare maggiore attenzione alla salute, soprattutto nelle ore più calde della giornata, evitando inutili affaticamenti. L'amore riserverà belle sorprese: i single potranno vivere un colpo di fulmine, mentre le coppie ritroveranno una complicità intensa e coinvolgente.

7️⃣- Acquario. Vi aspetta una settimana ricca di emozioni e di cambiamenti. Non mancheranno piccoli momenti di confusione, soprattutto all'inizio, ma riuscirete rapidamente a ritrovare il giusto equilibrio.

L'amore tornerà protagonista e qualcuno potrebbe perfino rivedere una persona del passato oppure fare un incontro destinato a lasciare il segno. Tra partenze, arrivi e giornate trascorse in compagnia, capirete quanto siano diventati lontani i problemi che fino a poche settimane fa sembravano insormontabili.

6️⃣- Cancro. Le stelle vi sorridono con crescente intensità. La settimana partirà sotto buoni auspici e terminerà ancora meglio, permettendovi di sistemare ogni questione in vista degli impegni di metà agosto. Gli impegni professionali diminuiranno sensibilmente e avrete finalmente più tempo da dedicare al relax, alla famiglia e agli amici. I single avranno ottime possibilità di fare un incontro speciale nel fine settimana, mentre chi vive una relazione stabile ritroverà armonia, romanticismo e serenità.

5️⃣- Bilancia. Le soddisfazioni non mancheranno e vivrete giornate ricche di entusiasmo. Chi è impegnato sentimentalmente potrebbe ricevere una proposta importante oppure iniziare a progettare un viaggio da condividere con la persona amata. Anche chi desidera soltanto divertirsi troverà numerose occasioni per farlo, purché mantenga sempre il buon senso. Il lavoro passerà temporaneamente in secondo piano, lasciando spazio al meritato riposo e a piccole gratificazioni personali che vi restituiranno il sorriso.

4️⃣- Pesci. Sarà difficile annoiarsi anche solo per un momento. La settimana scorrerà a un ritmo sostenuto, tra uscite, spostamenti, inviti e occasioni per stare insieme alle persone care.

Chi partirà per le vacanze vivrà giornate ricche di leggerezza, mentre chi resterà in città saprà comunque creare occasioni di divertimento. Avete grandi aspettative e l'entusiasmo vi spingerà a dire sì a quasi ogni proposta. Cercate soltanto di non esagerare con gli impegni per evitare di arrivare stanchi al weekend.

3️⃣- Vergine. Le stelle accendono il settore sentimentale e quello delle relazioni. I single avranno numerose opportunità per fare incontri intriganti, mentre le coppie vivranno giornate molto intense, caratterizzate da una forte complicità. Per qualcuno potrebbe essere anche il momento giusto per pensare seriamente a un progetto di famiglia. Il fine settimana porterà un'emozione inattesa e vi ritroverete, quasi senza accorgervene, al centro dell'attenzione di amici, conoscenti o di una persona speciale.

2️⃣- Capricorno. Dopo un periodo piuttosto faticoso sentirete finalmente il peso delle preoccupazioni alleggerirsi. Le prossime giornate saranno vivaci, calorose e ricche di possibilità. Ritroverete il desiderio di uscire, conoscere persone nuove e vivere l'estate con uno spirito completamente diverso. Il fascino sarà uno dei vostri punti di forza e attirerete facilmente l'attenzione di chi vi circonda. Restate comunque prudenti e selettivi nelle nuove frequentazioni: entusiasmo e buon senso dovranno procedere insieme.

1️⃣- Leone. Siete senza dubbio tra i protagonisti assoluti della settimana. Il periodo si prospetta estremamente favorevole sotto ogni punto di vista. Sul lavoro arriveranno finalmente i risultati e gli incassi tanto attesi, mentre in amore vivrete giornate ricche di passione, complicità e nuove emozioni.

Anche chi partirà per le vacanze potrà farlo con serenità, purché affronti ogni spostamento con calma e senza fretta. I single saranno particolarmente favoriti negli incontri e potrebbero iniziare una conoscenza destinata a proseguire ben oltre l'estate. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e vi accompagnerà fino al termine della settimana, rendendovi tra i segni più fortunati dello zodiaco.