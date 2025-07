L'oroscopo del 21 luglio 2025, con la Luna in Gemelli, si prospetta positivo per il segno del Leone. Se quest'ultimi si posizionano in cima alla classifica, l'Acquario è all'ultimo posto. Approfondiamo le previsioni astrologiche passo per passo.

Classifica e oroscopo del 21 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Acquario. Venere in quadratura con Marte potrebbe creare tensioni. Durante questa giornata potreste sentirvi confusi e demotivati, quasi con la testa tra le nuvole. Sarà difficile restare concentrati e mantenere un contatto con la realtà, specie se avete impegni lavorativi da portare a termine.

La stanchezza mentale rischia di rallentarvi, perciò cercate di non sovraccaricarvi e di mantenere un certo equilibrio in tutto ciò che fate. Se in famiglia o nei sentimenti qualcosa non vi convince, non abbiate fretta di decidere: prendersi del tempo per riflettere è la scelta più saggia. Abbracciate il cambiamento. State vivendo una certa fase della vostra vita, e forse avete mille domande che non sembrano trovare risposta. Non abbiate paura di lottare: il tempo guarisce e lo spirito si rafforza.

1️⃣1️⃣- Vergine. Questa giornata, secondo l'oroscopo, potrebbe mettervi un po’ alla prova, sia sul piano fisico che su quello emotivo. Marte nel segno e la Luna in Gemelli, accentuano il focus sulla carriera, ma potreste sentirvi sotto pressione.

La quadratura tra Marte e Venere suggerisce di evitare conflitti nei rapporti professionali. La stanchezza si farà sentire e potreste essere meno tolleranti del solito. Evitate di reagire in modo impulsivo, specialmente in caso di discussioni. Il consiglio è quello di stare alla larga da situazioni stressanti e concentrarvi sul vostro benessere. Bere molta acqua e concedersi momenti di quiete sarà utile per ristabilire l’equilibrio interiore. Il consiglio del giorno: trasformate il conflitto in occasione di crescita. Comunicate, senza accusare. Ascoltate, senza giudicare.

1️⃣0️⃣- Capricorno. Vi sentite soli, incompresi. Coltivate la vostra ricchezza interiore attraverso la meditazione, la lettura e i rapporti con persone positive.

'Chi va con lo zoppo impara a zoppicare', recita un proverbio: attenzione alla gente che frequentate. Con Venere in Vergine, meglio non sovraccaricarsi. Vi attende una giornata piuttosto impegnativa, che richiederà concentrazione e autocontrollo. Il rischio è quello di lasciarsi sopraffare dal malumore, diventando troppo severi con gli altri o con se stessi. In famiglia potrebbero emergere discussioni legate a questioni delicate come proprietà o beni condivisi: meglio non alimentare le tensioni. Con un po’ di pazienza, tutto si andrà pian piano ricomponendo nei prossimi giorni.

9️⃣- Toro. Vi sentite sopraffatti dalla vita. A volte tutto sembra troppo, ma ricordate: avete superato momenti difficili prima, potete farlo anche ora.

Non dovete risolvere tutto all'istante. Un passo alla volta. Respirate, fate ordine dentro di voi, focalizzatevi sulle priorità. Ogni piccola azione conta. Voi siete più forti di quanto pensiate.

L'oroscopo del 21/7 parla di una giornata non proprio brillante, ma nemmeno del tutto negativa. Potrebbero verificarsi intoppi o ritardi nel lavoro, soprattutto se manca una buona comunicazione con chi vi circonda. A rendere tutto più complicato potrebbe essere l’incontro con una persona dal carattere difficile: cercate di mantenere la calma e non lasciatevi trascinare in discussioni inutili. La vostra intelligenza vi aiuterà a superare un momento di incertezza. Se state valutando un cambiamento o un percorso di formazione, potrebbe essere il momento giusto per iniziare a informarvi.

Urano nel segno porta cambiamenti improvvisi: evita spese impulsive.

8️⃣- Ariete. Forse non trovate serenità e siete frustrati.. Potreste sentirvi meno inclini a socializzare e più desiderosi di introspezione. Del resto con Mercurio retrogrado, è bene fare attenzione a non essere troppo impulsivi nelle parole. Marte in Vergine aiuta a organizzare i propri obiettivi. È un periodo in cui avvertite il bisogno di qualcosa di diverso, lontano dalle solite routine. Non scoraggiatevi se vi sentite meno coinvolti dalle dinamiche esterne: state attraversando una fase di crescita personale. Cercate nuove esperienze che vi permettano di ampliare i vostri orizzonti. Evitate però di sovraccaricarvi di impegni: concentratevi su ciò che davvero conta.

Tutto quello che dovete fare è: riorganizzatevi, imparate qualcosa di nuovo, cercate alleanze. Meritate un lavoro , una vita e una compagnia che vi risuoni. Non accontentatevi.

7️⃣- Sagittario. Il rifiuto e le sconfitte addolorano e segnano. Ma anche se al momento le sfide che state affrontando possono sembrare complesse, in realtà nascondono preziose opportunità di crescita. Non lasciatevi abbattere da ciò che non va, ma cercate di reagire con determinazione. Se in amore mancano collaborazione o rispetto, forse è il caso di fare chiarezza. Tenete alta la testa, proteggete il vostro cuore e continuate a credere nell’amore: quello giusto arriva, sempre. L'opposizione di Urano potrebbe portare sorprese nei rapporti.

Sul lavoro, invece, potreste sentirvi demotivati o in disaccordo con qualcuno. Prendetevi una pausa per riflettere e ricaricare le energie: vi aiuterà a tornare in pista con più lucidità.

6️⃣- Gemelli. A voi che attraversate una fase complessa in famiglia. Se l’ambiente intorno a voi non vi sostiene, create un vostro spazio sacro di forza e gentilezza. Circondatevi di chi vi fa bene, anche se non porta il vostro cognome. La vostra serenità conta. Avete diritto a costruirla.

Con la Luna nel segno, siete al centro dell'attenzione, pieno di energia e idee. Urano e Venere ne amplificano il fascino, ma Mercurio retrogrado potrebbe portare malintesi. Ascoltate attentamente. Il caldo potrebbe innervosirvi e spingervi a cercare riparo in ambienti più freschi e tranquilli.

Vi farà bene trascorrere del tempo in relax, magari cullati dal suono di un ventilatore o comodamente distesi in un luogo silenzioso. Negli ultimi giorni avete riflettuto su alcune decisioni importanti e oggi potreste trovare risposte grazie al vostro intuito. Una chiamata o una richiesta improvvisa potrebbe sorprendervi: restate pronti a intervenire.

5️⃣- Bilancia. Stufi di dare senza ricevere niente in cambio? Dare è nobile, ma dare sempre senza ricevere svuota. Imparate a riconoscere i limiti. Non siete egoisti se iniziate a dire di no. Siete solo stanchi, ed è umano esserlo. Non lasciate che la generosità diventi sacrificio. In amore, come nella vita, serve reciprocità. Voi meritate cura, non solo doveri.

Secondo l'astrologia, sarà importante aprirsi agli altri, anche facendo il primo passo. Viaggi e conoscenze, sono al top. Cercate di non perdere tempo con pensieri limitanti: la vita è breve e merita di essere vissuta appieno. Le coppie solide, con progetti comuni, godranno di una giornata serena e soddisfacente. Chi si occupa della casa o della famiglia potrebbe valutare qualche cambiamento da realizzare entro fine estate. Seguite ciò che vi fa stare bene.

4️⃣- Scorpione. Energia e buonumore saranno al vostro fianco. L'aspetto lunare odierno attiva il settore della trasformazione e delle risorse condivise. A quanto pare, saprete coinvolgere chi vi sta intorno con il vostro spirito positivo e la vostra simpatia.

Dopo un periodo più introverso, tornerete a farvi notare per la vostra brillantezza. Potrete concedervi del tempo per voi stessi, magari guardando un film o leggendo un buon libro. Non mancheranno i complimenti, che vi daranno ulteriore slancio. Il passato vi blocca: non lasciatevi imprigionare.

3️⃣- Cancro. Avete paura di essere feriti. L’amore richiede coraggio, sì, ma non c’è crescita senza rischio. Se avete sofferto, è perché avete amato intensamente. Non chiudetevi per sempre. Prendetevi il vostro tempo, ma quando sarete pronti, aprite il cuore. Non tutti feriscono. Alcuni guariranno.

Giornata perfetta per scavare dentro di sé. Il Sole nel segno vi rende emotivi, ma presto l'astrologia cambierà e ci guadagnerete.

Tutto quello che dovrete fare è aspettare e trarre il buono da questa magnifica giornata, che potrebbe rivelarsi promettente, sia in amore che sul lavoro. Se avete un progetto in mente o qualcosa da festeggiare, approfittatene. Le energie sono in crescita e vi sentirete più motivati a inseguire i vostri sogni. Chi ha vissuto un periodo di stallo potrà finalmente rimettersi in movimento. Non stupitevi se qualcuno cerca di copiarvi: è il segno che siete sulla strada giusta.

2️⃣- Pesci. Urano in Gemelli potrebbe portare cambiamenti inaspettati nell'ambiente domestico. Avrete voglia di fare ordine nella vostra vita, eliminando ciò che non serve più. Questa giornata sarà utile per riorganizzarvi e per riprendere in mano situazioni lasciate in sospeso.

Sarete sorridenti, amabili e decisamente più energici del solito. State riscoprendo il piacere di essere voi stessi. I single potrebbero vivere un incontro molto speciale, destinato a lasciare il segno.

Le difficoltà vi hanno fatto dubitare di voi, ma la verità è che avete dentro una forza che nessuno può portarvi via. Ricordate i momenti in cui avete brillato. Voi siete molto più del vostro momento no. Riallacciatevi ai vostri talenti, ai vostri valori. La fiducia si ricostruisce, passo dopo passo.

1️⃣- Leone. La vostra brillantezza sarà evidente agli occhi di tutti. Saprete distinguervi per carisma, umorismo e cordialità. Una nuova opportunità potrebbe bussare alla vostra porta: fate in modo di non lasciarvela sfuggire.

Sarà importante cogliere i segnali che la vita vi sta offrendo. Qualcuno a voi molto vicino nutre un affetto profondo e potrebbe rivelarsi, in futuro, una presenza ancora più importante. È un ottimo momento per il networking, ma Mercurio retrogrado nel vostro segno richiede cautela nella comunicazione.

Ci sono giorni bui in cui sembra non esserci via d’uscita. Ma non mollate. Non siete soli, anche se vi sentite così. Chiedere aiuto è un atto di forza, non di debolezza. Ogni crisi è un punto di svolta. Voi meritate una vita piena, e potete ancora crearla. Un passo alla volta, ma non smettete di camminare.

L'astrologia della giornata

Dunque, il 21 luglio 2025 è una giornata formata da un'energia mentale e comunicativa, grazie alla Luna in Gemelli. Ci sono anche alcune sfide da fronteggiare, dovute a Mercurio retrogrado in Leone e alla quadratura tra Venere in Gemelli e Marte in Vergine. Via libera alla socializzazione, allo scambio di idee e al pensare in modo creativo, al contempo, però, è importante mantenere la calma e riflettere prima di agire o parlare, onde evitare malintesi o conflitti. Infine, Urano in Gemelli aggiunge un tocco di imprevedibilità, rendendo questo lunedì ricco di possibilità, e anche di potenziali sorprese.