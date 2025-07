L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 luglio 2025 è pronto a fare le pulci ai sette giorni del periodo. In primo piano splende il segno della Vergine, finalmente in ripresa dopo una fase spenta: il cielo torna a sorridere e restituisce vigore, lucidità e opportunità concrete in tutti gli ambiti. Sul versante opposto, l’Acquario chiude la graduatoria, attraversando giornate più complesse in cui tensioni lavorative e nervosismo rischiano di rallentare ogni iniziativa. A seguire, l’oroscopo completo della settimana prossima, con analisi approfondite segno per segno, per comprendere meglio il movimento delle stelle in questi giorni di piena estate.

Classifica e oroscopo della settimana 14-20 luglio 2025: ottimo periodo anche per Pesci

12° posto – Acquario. I prossimi giorni presenteranno un clima teso, soprattutto negli ambienti lavorativi. Collaborare sarà più difficile del previsto, complici alcuni atteggiamenti poco chiari da parte di chi vi circonda. Ogni parola verrà pesata, ogni gesto interpretato, e anche il dettaglio più banale rischierà di innescare discussioni inutili. La pazienza verrà messa alla prova, così come la vostra capacità di mantenere il sangue freddo davanti a provocazioni o risposte mancate. In attesa di sviluppi concreti, la sensazione di essere messi da parte o non considerati potrebbe farsi sentire più forte del solito.

Sul fronte affettivo, però, ci sarà chi saprà dimostrarvi attenzione sincera. Le storie stabili avranno modo di riscoprire piccoli gesti che fanno bene al cuore, mentre i legami nati da poco inizieranno a parlare di futuro con maggiore fiducia. Alcuni pesi emotivi devono ancora essere lasciati andare, ma il primo passo sarà proprio smettere di rimuginare su ciò che non è più nelle vostre mani.

11° posto – Gemelli. In arrivo un periodo ricco di incombenze e pensieri sparsi, con l’attenzione richiesta soprattutto dalle questioni legate a spese, impegni fiscali o responsabilità trascurate. La gestione pratica diventerà prioritaria, anche se le energie mentali sembreranno voler fuggire altrove. Sarà fondamentale ritrovare un minimo di ordine per evitare disattenzioni che potrebbero costare care.

La tensione accumulata rischia di scaricarsi su chi vi è accanto: meglio evitare toni bruschi e parole affrettate. Se il passato torna a bussare, sarà il momento di chiedersi se riaprire quella porta sia davvero una buona idea o soltanto nostalgia mal mascherata. Nei rapporti sentimentali più recenti, si faranno strada dubbi da chiarire, mentre le coppie più solide sapranno fronteggiare la stanchezza con momenti di condivisione autentica. Servirà equilibrio per non sacrificare la dolcezza quotidiana sull’altare delle preoccupazioni pratiche. Con un po’ di cura in più, tutto potrà tornare a funzionare.

10° posto – Toro. Il cielo della settimana si presenta a tratti velato, come se qualcosa limitasse la vostra consueta sicurezza.

L’irrequietezza sarà più forte nei primi giorni, specialmente per chi si trova in una fase di transizione, sentimentale o lavorativa. Chi è solo da tempo avvertirà il desiderio di ricominciare, ma sarà bene non lasciarsi trascinare dall’urgenza emotiva. Alcune dinamiche relazionali vanno gestite con calma, senza pretese immediate. Anche nella sfera professionale, l’andamento altalenante richiederà una buona dose di autocontrollo: qualcosa sembra muoversi, ma non con i tempi che speravate. Verso il weekend, una notizia o una proposta inaspettata riporterà un po’ di ottimismo. Sarà qualcosa di piccolo, ma sufficiente a darvi il segnale che il vento sta cambiando. Non si tratta ancora di una svolta vera e propria, ma di un inizio possibile, da coltivare giorno dopo giorno.

La chiave sarà tenere alto il morale e non farsi abbattere dagli imprevisti di breve durata.

9° posto – Leone. Si apre una fase molto positiva che somiglia a una chiamata al risveglio. Dopo un periodo in cui tutto sembrava sospeso, qualcosa dentro inizia a muoversi di nuovo. Il desiderio di rinnovare la propria vita quotidiana si farà sentire in modo deciso, spingendovi ad agire in direzioni finora rimandate. La voglia di riconquistare spazi perduti o persone lasciate in disparte potrebbe farsi strada, ma non sarà il caso di ripescare situazioni ormai esaurite. Il passato ha già detto ciò che doveva. I primi segnali di cambiamento arriveranno a metà settimana, ma non saranno immediatamente chiari: servirà ascolto profondo per capire dove state andando.

Il cuore, in particolare, chiederà onestà: chi vive un legame incerto dovrà scegliere se insistere o lasciar andare. I rapporti autentici invece si rafforzeranno, alimentati da scelte nuove e gesti sinceri. La parte finale della settimana favorisce una riflessione concreta: è tempo di decidere cosa trattenere e cosa lasciar scorrere.

8° posto – Ariete. La settimana si muoverà in equilibrio tra spinta e rallentamento. La voglia di emergere sarà tanta, e nei contesti lavorativi più dinamici non mancheranno occasioni per dimostrare abilità e determinazione. Tuttavia, l'entusiasmo iniziale rischia di esaurirsi presto, lasciando spazio a momenti di affaticamento fisico o mentale. Sarà essenziale dosare le forze, evitando di forzare situazioni che richiederebbero invece pazienza.

Chi lavora in autonomia potrebbe ottenere discreti risultati, ma sarà fondamentale restare concentrati. Nella sfera personale, l’armonia domestica sarà a tratti spezzata da divergenze di vedute, specie se si dovranno prendere decisioni condivise. Anche i figli, se presenti, chiederanno attenzioni particolari, magari non espresse apertamente. In amore, la tenerezza sarà la miglior cura: le storie stabili si rafforzeranno attraverso gesti semplici e costanti. Per chi ha dubbi sul futuro di un legame, sarà il momento di guardarsi dentro con sincerità, senza rimandare ulteriormente risposte che da tempo attendono voce.

7° posto – Scorpione. A metà mese di luglio si prospetta una fase densa di vibrazioni sottili, come se qualcosa stesse cambiando lentamente sotto la superficie.

Le prime giornate porteranno una strana sensazione di disagio, ma sarà solo il preludio a una presa di coscienza più profonda. Un evento, anche piccolo, vi farà vedere le cose da un altro punto di vista, aiutandovi a liberarvi di una zavorra che trascinate da troppo tempo. Il vostro spirito si alleggerirà, lasciando spazio a una nuova energia. In campo economico, si apre un varco positivo: alcune preoccupazioni degli ultimi tempi inizieranno a ridimensionarsi, anche se sarà ancora necessaria prudenza. Non fate mosse azzardate, ma pianificate con lungimiranza. Sul piano personale, sentirete il bisogno di prendervi cura di voi stessi, anche fisicamente: sarà il momento giusto per affrontare un cambiamento estetico o rimettere in ordine alcune abitudini.

In ambito professionale, la costanza sarà premiata più dell’impulsività. Anche se i risultati tardano ad arrivare, ogni sforzo vi sta già portando più lontano di quanto crediate.

6° posto – Sagittario. Dopo settimane piuttosto dense, i prossimi giorni offriranno un’atmosfera più respirabile. Non si tratta di un’esplosione di eventi, ma di una calma benefica, perfetta per ritrovare stabilità e lasciarsi alle spalle la stanchezza accumulata. La voglia di stare in compagnia crescerà, spingendovi a cercare leggerezza tra amici, cene all’aperto, passeggiate o gite fuori porta. Tuttavia, la spensieratezza estiva rischia di distogliere l’attenzione da alcuni dettagli che meritano cura: tra il relax e il caldo, qualcosa potrebbe sfuggire.

Occhi aperti, quindi, specialmente se state portando avanti progetti con scadenze precise. Un piccolo cambiamento in ambito economico vi ridarà fiducia: non sarà qualcosa di eclatante, ma basterà a riaccendere l’entusiasmo. Una proposta, un viaggio da pianificare, o un’idea da rimettere in circolo riapriranno scenari lasciati in sospeso. La settimana rappresenta un momento utile per ricaricare la mente e ricominciare a muoversi, con il passo giusto e la testa più leggera.

5° posto – Cancro. I prossimi giorni vi porteranno uno spazio ideale per guardarvi dentro con lucidità e decidere dove volete dirigervi. Il cielo incoraggia l’introspezione, ma non si limita a questo: anche la concretezza sarà premiata, soprattutto se saprete mettere ordine nei pensieri e agire con coerenza.

Le energie saranno in crescita costante, e ciò vi renderà magnetici agli occhi di chi vi osserva. La sfera affettiva si risveglierà in modo potente: ci sarà chi riuscirà finalmente a esprimere emozioni trattenute da troppo tempo. Le relazioni più profonde si rafforzeranno, mentre le nuove conoscenze avranno quel sapore di possibilità da non ignorare. In ambito familiare, il clima sarà positivo, anche se non mancheranno divergenze da gestire con diplomazia. Questo sarà il momento adatto per affrontare certe domande lasciate in sospeso e per impostare una nuova rotta in vista dell’autunno. Non tutti i nodi verranno al pettine ora, ma molti chiarimenti arriveranno prima del previsto.

4° posto – Bilancia.

Il periodo in arrivo si preannuncia brillante, soprattutto per chi ha l’ambizione di migliorare la propria posizione. Sul lavoro, riuscirete a mettere a segno obiettivi importanti, con conferme che sapranno ripagare gli sforzi accumulati nei mesi precedenti. Alcuni tratteranno questioni burocratiche o economiche in sospeso, riuscendo a sbrogliare situazioni che sembravano congelate. Chi è in cerca di risposte potrebbe trovarle in una firma, una mail o una telefonata che porterà chiarezza. Nonostante un ritmo intenso, la sensazione sarà quella di sentirsi finalmente in carreggiata. In amore, un affetto profondo fungerà da bussola emotiva, aiutandovi a restare saldi anche nei momenti più faticosi.

Se avete attraversato un periodo altalenante, ora tutto sembrerà più armonico. Il weekend restituirà la sensazione di essere nel posto giusto, con la persona giusta. In generale, questa settimana vi darà l’occasione di prendere consapevolezza del vostro valore. Riconoscerlo sarà il primo passo per consolidare ciò che vi siete meritati.

3° posto – Pesci. Le giornate della prossima settimana vibrano di emozioni forti e decisioni cruciali. Il cielo vi invita ad agire senza esitazioni, anche a costo di uscire dalla vostra zona sicura. Un bivio si presenterà con chiarezza, chiedendo una risposta netta: restare fermi o buttarsi, senza mezze misure. La vostra sensibilità, unita a un entusiasmo contagioso, vi renderà magnetici agli occhi degli altri. Alcuni si sentiranno ispirati dalle vostre parole, altri cercheranno un consiglio, ma stavolta sarete voi a necessitare di ascolto. Aprirsi con chi vi conosce davvero sarà essenziale per non rimanere schiacciati dalle aspettative. L’amore regalerà momenti intensi, a patto di lasciare da parte le vecchie abitudini e di osare qualcosa di nuovo. Chi vive una relazione stabile potrà rafforzarla, mentre i più timidi troveranno il coraggio per fare quel passo che rimandavano da troppo tempo. Nel lavoro, il momento è ideale per far valere le richieste rimaste in sospeso. Una gratificazione attesa da tempo potrebbe finalmente arrivare.

2° posto – Capricorno. La settimana si aprirà con una luce nuova, pronta a illuminare percorsi che fino a ieri sembravano bloccati. Dopo un periodo fatto di chiusure o rinunce, ora si intravede una strada diversa, più adatta a ciò che siete diventati. I primi giorni saranno ancora influenzati da vecchie tensioni, ma basterà poco per invertire la rotta. Alcuni di voi decideranno di lasciarsi alle spalle ciò che non funziona più, facendo spazio a esperienze più in linea con i propri valori. Sul lavoro, sarà importante chiarire il proprio ruolo ed evitare ambiguità: un dialogo sincero, anche se difficile, porterà più vantaggi del silenzio. Le dinamiche familiari potrebbero rivelarsi delicate, specialmente se ci sono questioni legate a proprietà o responsabilità condivise. Il segreto sarà non alimentare attriti, ma piuttosto rimandare certi confronti a un momento più disteso. Il weekend offrirà la possibilità di una chiusura simbolica: voltare pagina, questa volta, significherà davvero ricominciare.

1° posto – Vergine. Settimana frizzante, carica di sorprese e occasioni da cogliere con prontezza. Dopo aver attraversato un periodo opaco, adesso il cielo torna a sorridere con una complicità che non sentivate da tempo. Le energie saranno vivaci, ideali per riprendere in mano ciò che avevate accantonato. L’ambito affettivo si accende di passione, e anche i più diffidenti si troveranno coinvolti in situazioni che spingono a uscire dagli schemi abituali. Le coppie ritroveranno armonia e desiderio, mentre i single avranno molte più possibilità di quanto pensassero. Qualcuno riceverà una proposta insolita, magari nata per caso, ma con potenziale da non sottovalutare. Sul lavoro, l’intuito sarà il vostro asso nella manica: capirete al volo dove indirizzare gli sforzi, e questo vi porterà un passo avanti rispetto agli altri. Restate concentrati e non sprecate l’energia in distrazioni inutili. La cosa più importante sarà non perdere la testa per il successo improvviso. Gestitelo con maturità, e il resto verrà da sé.