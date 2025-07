Sarà una giornata negativa per il Capricorno che, a causa della Luna in Cancro, si classifica all'ultimo posto nell'oroscopo del 23 luglio 2025. Al contrario, il Sagittario si aggiudica la vetta della classifica, rimettendo in ordine la propria vita. Scopriamo cos'altro hanno da riferire le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco.

Classifica e oroscopo del giorno 23 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Capricorno. Non dovete scalare la montagna in un giorno: iniziate mettendo un piede davanti all’altro, il resto verrà con il tempo.

Un cambiamento nella routine potrebbe rivelarsi provvidenziale, specialmente per sbloccare una situazione che da tempo vi crea disagio. Avete un forte desiderio di apertura verso nuove esperienze, ma ciò che osservate attorno a voi spesso non vi rassicura. Vi sentite incerti e forse un po’ demotivati. C'è da dire che, tra questo mercoledì e la prossima domenica, qualcosa potrebbe smuoversi interiormente e portarvi a fare una sorta di “pulizia profonda”, sia materiale che emotiva. Le prossime settimane saranno influenzate da un'energia rinnovatrice che potrebbe introdurre svolte significative. Cercate però di non chiudervi in voi stessi: il cambiamento passa anche dal confronto con gli altri.

1️⃣1️⃣- Acquario. Ciò che chiamate fallimento è solo il primo passo verso qualcosa di più adatto a voi. Rialzatevi: il mondo ha ancora bisogno del vostro talento. Una notizia inaspettata potrebbe arrivare nelle prossime ore e sorprendervi più di quanto crediate. Forse dovrete affrontare un evento che richiederà prontezza e capacità di adattamento. In questo periodo, state cercando di prendervi più cura del benessere, ma alcune vecchie abitudini non sono facili da abbandonare. In famiglia la situazione sembra più distesa rispetto al passato, con un clima più sereno e collaborativo. Sul piano professionale, invece, il caldo e la stanchezza accumulata potrebbero rendervi meno produttivi: non forzate i ritmi, concedetevi delle pause rigeneranti.

1️⃣0️⃣- Toro. Il cambiamento fa paura solo finché non vi accorgete che era proprio quello che vi serviva per respirare davvero. Un momento di svolta è alle porte. Questa giornata potrebbe rappresentare un punto di rottura rispetto a situazioni stagnanti. Dovrete però evitare di lasciarvi coinvolgere in discussioni o polemiche, soprattutto in ambito lavorativo o familiare. Alcuni di voi si sentiranno esausti, come se l’estate avesse già portato via tutte le energie. Magari i rapporti con colleghi o vicini stanno diventando complicati, e non vedete l’ora che arrivi settembre per ritrovare un po’ di pace. A fine giornata, regalatevi un piccolo piacere: coccolarvi è un modo per rafforzare l’autostima e ricordarvi che valete, anche nei periodi più difficili.

9️⃣- Scorpione. La vostra compagnia vale molto di più di quanto pensiate: prima imparate ad apprezzarla voi, poi inizieranno ad apprezzarla anche gli altri. Da tempo cercate di affermarvi, di dimostrare a voi stessi e agli altri quanto valete, ma spesso avete la sensazione di non essere capiti fino in fondo. C’è un po’ di malinconia nell’aria, forse dovuta a delusioni o a un desiderio di cambiamento che ancora non riesce a concretizzarsi. A volte, vi ritrovate intrappolati nell’apatia o nel senso di fallimento. In questi momenti, il supporto di qualcuno fidato può fare la differenza. Apritevi, parlate, non abbiate paura di mostrare le fragilità. Nella quotidianità, cercate di collaborare con chi vi è accanto: affrontare le sfide come una squadra può farvi sentire meno soli.

E in serata, regalatevi un gesto di cura personale, come un bagno rilassante o una camminata al tramonto.

8️⃣- Bilancia. Anche i leoni riposano. Prendetevi cura di voi, poi tornate a ruggire: il vostro spirito non è fatto per arrendersi. Questa giornata potrebbe mettervi alla prova sotto diversi aspetti. Gli ultimi mesi vi hanno portato a rivedere molte cose, e ora sentite il bisogno di cambiare marcia. Avete acquisito consapevolezza e maturato nuove priorità: non siete più la persona di prima. Tuttavia, è importante non forzare le situazioni né tirare troppo la corda, altrimenti rischiate di romperla. In amore, cercate di essere più pazienti e aperti al dialogo, ma se il partner continua a mancare di attenzioni, sarà necessario affrontare il discorso con chiarezza.

Sul lavoro, provate a uscire dagli schemi e a osare: è il momento giusto per rompere le vecchie abitudini.

7️⃣- Cancro. Non serve essere motivati ogni giorno. Serve solo non dimenticare perché avete iniziato. La giornata si preannuncia produttiva sul lavoro, ma meno brillante dal punto di vista emotivo. C’è qualcosa che vi pesa dentro, una tensione difficile da spiegare, come se tutto vi disturbasse. Vorreste silenzio, pace, leggerezza. Nonostante le difficoltà, state dimostrando una grande forza d’animo e questo merita riconoscimento. Continuate a fare il vostro dovere, anche se a volte vi sembra di remare controcorrente. Quando tutto sarà più chiaro, vi accorgerete di quanto siete cresciuti.

Concedetevi un momento tutto vostro, magari davanti alla vostra serie preferita, per dimenticare almeno per un po’ le preoccupazioni.

6️⃣- Gemelli. Non dovete diventare qualcun altro per essere amati. Il vostro valore non ha bisogno di prove: esistete, quindi siete già importanti. Giornata piena e ricca di spunti interessanti. Ci saranno eventi inaspettati, richieste curiose, o situazioni che vi spingeranno a uscire dalla zona di comfort. Se vi trovate in una fase competitiva, evitate di prendervi troppo sul serio: chi vale viene spesso imitato. Qualcuno potrebbe cercare un consiglio o un vostro punto di vista e sarà l’occasione per sentirvi apprezzati. La vita non vi ha mai risparmiato, ma la vostra capacità di reagire ha sempre fatto la differenza.

Attenzione a non distrarvi troppo nelle faccende quotidiane: rischiate piccoli incidenti domestici per la fretta.

5️⃣- Pesci. Ogni nuovo inizio è un atto di coraggio. Non siete in ritardo: siete proprio dove inizia il prossimo capitolo. Dopo alcuni giorni poco stimolanti, state finalmente ritrovando un equilibrio. Vi sembrerà di aver vissuto su una giostra impazzita, ma ora la velocità rallenta e torna la lucidità. In ambito lavorativo, la concentrazione non è al massimo: piuttosto che rimandare continuamente, affrontate le cose una alla volta. Avete anche un bisogno concreto di maggior stabilità economica: valutate l’ipotesi di un secondo impiego o di un’attività extra. Le energie stanno risalendo e anche l’intuito si farà sentire con più forza.

Seguitelo, perché spesso vi porta nella direzione giusta.

4️⃣- Leone. Il passato vi ha insegnato. Il presente vi appartiene. Il futuro vi aspetta. Smettete di voltarvi indietro. Con il Sole nel segno, siete attraversati da una carica di entusiasmo che vi fa brillare. Dopo un periodo di ripensamenti e silenzi, sentite finalmente il bisogno di vivere pienamente, senza timori né riserve. Le relazioni riprendono colore, la voglia di stare in mezzo alla gente cresce e anche l’autostima torna a livelli ottimali. Avrete voglia di cambiare qualcosa nella vostra quotidianità, magari nell’aspetto o nell’ambiente domestico. Le vostre iniziative saranno ben accolte, e ciò vi darà una spinta in più per affrontare il resto dell’estate con determinazione.

3️⃣- Ariete. Non siete in competizione con nessuno: siete un’opera unica in costruzione. Il confronto offusca, la consapevolezza illumina. Una giornata intensa, capace di scuotervi dentro. Potreste vivere momenti inaspettati, incontri particolari o piccole rivelazioni. Anche se la distrazione sarà presente, grazie all'influsso lunare, riuscirete comunque a cavarvela brillantemente. Evitate però di fare confronti inutili con gli altri: l’apparenza inganna e la vostra strada è unica. Un vecchio amico potrebbe tornare a farsi sentire, e potrebbe essere il momento giusto per ricucire un legame. Se desiderate un cambiamento, iniziate proprio da voi: solo modificando le vostre abitudini potrete ottenere risultati differenti.

2️⃣- Vergine. Se lo immaginate, è già un seme. Se lo desiderate, è già in movimento. Ora dovete solo crederci abbastanza da coltivarlo. Avete voglia di liberarvi dai blocchi che vi hanno tenuto fermi troppo a lungo. Questa giornata potrebbe offrirvi proprio l’occasione giusta per farlo. La presenza lunare nel segno vi renderà più determinati e pronti a prendere iniziative, anche audaci. Chi vive situazioni in sospeso, sia sentimentali che legali, potrà trovare la forza per affrontarle e iniziare a risolverle. I sogni non sono mai banali e ora avrete la possibilità di compiere un primo passo verso uno di essi. Mantenete alta la concentrazione e date valore alla vostra visione.

1️⃣- Sagittario. Anche il sole impiega del tempo prima di sorgere.

Il vostro momento arriverà: brillerete quando sarà il vostro turno. Giornata ideale per rimettere ordine nella vostra vita. Che si tratti di un confronto importante, di un piccolo intervento o di una trasformazione esterna, avrete tutto l’energia e la lucidità per agire nel modo migliore. Dopo settimane complesse, intravedete finalmente la luce in fondo al tunnel. Chi sta vivendo tensioni familiari potrà contare su un progressivo ritorno all’armonia, soprattutto entro la fine dell’estate. In amore, non potete più fingere: dovrete prendere una posizione chiara se ci sono situazioni ambigue. Non è tempo di rinvii, ma di scelte vere.

Il quadro astrologico della giornata

In sintesi, il 23 luglio 2025 è un giorno carico di potenziale emotivo e creativo, con la Luna in Cancro che invita a connettersi con il cuore e Giove che amplifica la fiducia.

Mercurio retrogrado e l’opposizione Sole-Plutone richiedono cautela e introspezione. Per i Cancro e i segni d’acqua (Scorpione, Pesci), è un momento particolarmente favorevole per rafforzare legami e perseguire obiettivi personali con sensibilità.