L'oroscopo del 5 luglio 2025 è scandito dai raggi argentati della Luna in Scorpione, che mette un po' in gioco le questioni personali di ciascun segno. La classifica quotidiana sorride allo Scorpione, che gongola al primo posto, mentre il Capricorno si trova sul fondo della graduatoria. Approfondiamo ora passo per passo le previsioni astrologiche per tutti i segni.

Classifica e oroscopo del 5 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Capricorno. Siete sopraffatti dall'insoddisfazione e dalla routine. Queste 24 ore non andranno come vorreste, ma tutto dipenderà dalle decisioni e dai gesti che farete.

Potreste sentirvi sottotono, con una sensazione di stanchezza che vi accompagna per gran parte della giornata. Quando qualcosa va storto, respirate e ricordatevi che siete capaci di ricominciare. I rapporti con alcune persone – forse parenti, vicini o colleghi – sembrano tesi, e tutto ciò contribuisce a farvi desiderare un po' di isolamento. Non forzatevi a fare ciò che non vi va: assecondare il bisogno di tranquillità vi aiuterà a recuperare energie.

Anche l’amore ha bisogno di pause, silenzi e nuovi inizi. Non arrendetevi solo perché le cose non seguono il copione: riscrivete il finale. Quando le cose non vanno, è meglio staccare la spina e optare per una serata rilassante tra divano, serie tv e comfort food.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Tutto sembra contrariarvi, e la giornata potrebbe partire con il piede sbagliato.

Le tensioni accumulate vi portano a riflettere sulle finanze o a rivedere alcune scelte recenti. Anche se il malumore potrebbe prendere il sopravvento, non lasciate che rovini l'intera giornata. Un piccolo gesto di leggerezza o un cambiamento di programma possono bastare per ritrovare equilibrio. Cercate di essere più comprensivi in famiglia, anche se la convivenza non sempre è semplice. All'orizzonte si intravedono grandi cambiamenti: restate pronti a coglierli. Forse avete il cuore spezzato. State ancora rimettendo insieme i pezzi dopo una delusione, non chiudetevi al mondo. Le cicatrici sono prove che avete amato davvero. La vita può sorprendervi proprio quando pensate di non avere più nulla da offrire.

Siate pronti a ricevere, anche quando vi sembra impossibile.

1️⃣0️⃣- Ariete. Voi spesso pensate di non essere notati, che le vostre fatiche passino inosservate, ma non smettete di credere nel vostro valore. Non dovete cambiare per essere amati: chi vi merita vi vedrà anche quando voi stessi fate fatica a guardarvi con dolcezza. Giornata piuttosto agitata, con qualche tensione legata a situazioni invadenti o a piccole complicazioni quotidiane. Chi è in vacanza potrebbe dover gestire imprevisti che mettono alla prova la pazienza. La chiave sarà mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dall’impulsività. Per chi lavora o è impegnato in attività, ci saranno novità da valutare con attenzione.

Concludete la giornata gratificandovi con qualcosa che amate: ve lo meritate. Tempo di investire in se stessi.

9️⃣- Acquario. Non è certo un bel periodo questo che state passando, ma siete determinati. State cercando di tenere in equilibrio conti e impegni. Anche se l’anno non è stato semplice, avete mostrato grande resistenza. Contate ogni centesimo e vi chiedete come andare avanti, non dimenticate che la dignità non si misura con il conto in banca. Ogni piccolo passo è resistenza, ogni sorriso è un atto di coraggio. Prendetevi del tempo per riflettere e, nella settimana in arrivo, le cose inizieranno a sistemarsi, offrendovi la possibilità di andare in vacanza o di cambiare strada sul piano lavorativo.

Se state portando avanti un progetto personale, non mollate: la costanza sarà premiata. Entro la fine della giornata potrebbe arrivare una notizia interessante. Anche nell’amore, non serve avere tanto: basta esserci con il cuore.

8️⃣- Leone. Sentite che nessuno è più affidabile, non lasciate che la sfiducia vi chiuda. Proteggetevi, sì, ma non chiudete la porta a chi davvero vuole entrare per restare. Le persone giuste non hanno bisogno di promesse: dimostrano con i gesti. La fatica accumulata nei giorni scorsi si fa sentire. È il momento giusto per staccare la spina e concedervi un po’ di riposo. Rimandate gli appuntamenti meno urgenti e prendetevi cura del benessere. Anche se siete tra i più energici dello zodiaco, potreste sentirvi svuotati.

Non è un segnale negativo, ma solo un invito a rallentare. Godetevi le piccole cose che vi fanno stare bene.

7️⃣- Toro. La giornata vi invita a rimettere al centro voi stessi. La vita frenetica vi ha forse spinti a trascurare le esigenze. Fermatevi un attimo, respirate e fate spazio alle emozioni. Non serve sempre avere ragione: la serenità si conquista anche con la leggerezza. Potreste aprirvi con qualcuno di fidato e condividere pensieri che da tempo tenete dentro. In famiglia, meglio agire con pazienza e comprensione. Cercate una svolta e vi sentite fermi, non smettete di cercare quel piccolo spazio in cui brillare. Ogni passo, anche il più incerto, è meglio della paralisi. E se qualcuno non ha creduto in voi, ricordate: chi ama davvero sostiene, non ostacola.

Maturate nuove consapevolezze.

6️⃣- Bilancia. Avete forse perso qualcosa di molto importante. Il tempo è stato poco generoso nei vostri confronti. Temete il silenzio della sera e la mancanza di un abbraccio, non accontentatevi di relazioni tiepide. Imparate a stare bene con voi stessi e vedrete che chi arriverà sarà una scelta, non un’ancora. La solitudine non è una condanna, è una preparazione. State cercando di superare una fase fatta di contrasti e piccoli ostacoli. Non amate troppo la confusione, quindi la folla o le situazioni caotiche potrebbero mettervi a disagio. Questa giornata, però, vi porterà un po’ di respiro. La mente si schiarisce, il corpo risponde meglio e l’umore risale. Anche se qualcosa non è andato secondo i piani, c’è sempre spazio per rimediare.

In amore, sarà importante prendere una decisione chiara.

5️⃣- Gemelli. A voi che date tutto e a volte dimenticate di esistere come persone, non perdetevi. Anche per amare gli altri serve prima amare sé stessi. Non abbiate paura di chiedere aiuto. I sogni contano ancora, anche se ora sembrano lontani.Dopo una settimana carica di confronti tra desideri e responsabilità, arriva una tregua. Qualcuno potrebbe confidarvi un segreto o una notizia inaspettata, che vi farà riflettere. Chi è in vacanza riuscirà a divertirsi senza troppe preoccupazioni, mentre chi è rimasto in città potrà finalmente rallentare. L’amore è pronto a regalarvi nuove emozioni: approfittatene per costruire qualcosa di bello.

4️⃣- Cancro. Convivete con dolori invisibili o battaglie silenziose: siete esempi di forza vera. Non siete soli, anche se a volte lo sembra. Sappiate che l’amore vero vi abbraccia anche nelle fragilità, e non chiede perfezione. Siete già abbastanza così. È il momento giusto per concentrarvi su di voi. Spesso vi sacrificate per gli altri, ma adesso siete voi a meritare attenzioni. Chi vi sta intorno saprà dimostrarvi affetto sincero, e vi sentirete apprezzati come non accadeva da tempo. Se qualcosa non vi soddisfa più, abbiate il coraggio di lasciarla andare. È una giornata ideale anche per mettere ordine, dentro casa e dentro di voi. Le soluzioni saranno a portata di mano.

3️⃣- Pesci. È una giornata di equilibrio tra doveri e relax.

Potreste dedicarvi alle pulizie domestiche oppure decidere di godervi un po’ di meritato riposo. Chi ama il mare potrà approfittarne, ma sempre tenendo d’occhio il meteo, che potrebbe riservare sorprese. Il clima affettivo è sereno, ideale per approfondire legami e progetti di coppia. Preparatevi alla nuova settimana con razionalità, senza esagerare con gli impegni. Spesso parlate e vi sentite fraintesi, che amate e non ricevete quanto date, non cambiate la vostra essenza. Siete autentici e questo vi rende speciali. Non tutti capiranno, ma chi vi capirà resterà. E sarà bellissimo.

2️⃣- Vergine. Vi state costruendo una nuova vita lontano da ciò che era familiare, tenete duro. L’adattamento richiede pazienza, ma ogni radice ha bisogno di tempo per attecchire.

Anche l’amore può nascere nei luoghi più inaspettati, basta tenere il cuore aperto. Vi aspetta una giornata a dir poco costruttiva e positiva. Ottimo momento per recuperare terreno, sia nelle relazioni che nei progetti personali. Riuscirete a vedere con chiarezza dove volete arrivare e quali passi intraprendere per crescere. Non abbiate paura di mettervi in discussione o di fare scelte coraggiose: le opportunità non mancheranno, ma vanno colte con prontezza. Restate concentrati sul vostro obiettivo.

1️⃣- Scorpione. Avete dato tanto in questi giorni, e ora è giusto prendervi uno spazio tutto vostro. Riuscirete a rigenerarvi facendo ciò che vi appassiona, senza pressioni. L’amore sarà intenso e appagante, con il partner che saprà rispettare i vostri tempi e spazi.

Anche in famiglia si respirerà un’aria più distesa. E a chi pensa che l’amore vero non esista più, che sia solo riservato agli altri, vi sbagliate. Non lasciate che le delusioni vi trasformino in chi non siete. L’amore non è perfetto, ma arriva quando smettete di rincorrerlo e iniziate a prepararvi per accoglierlo. La giornata sarà varia: c'è chi si dedicherà alla cucina, chi uscirà per svagarsi e chi passerà del tempo con vicini o amici. Tutto contribuirà a farvi sentire bene. Lavorate sull'autostima.

L'astrologia della giornata

Dunque, la giornata del 5 luglio è caratterizzata da un insieme di emozioni intense dovute in primis da Sole in Cancro e Luna in Scorpione, e dal desiderio di espressione con Venere e Mercurio in Leone. Usa l’energia di Marte in Vergine per agire con precisione, ma evita decisioni impulsive, soprattutto in ambito economico, a causa della dissonanza di Giove e Saturno. Con Urano in arrivo in Gemelli, sii aperto a nuove idee e cambiamenti, ma mantieni un approccio equilibrato.