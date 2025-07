L'amore e i sentimenti vengono analizzati dall'oroscopo settimanale dal 7 al 13 luglio 2025. A conquistare il massimo del punteggio sarà lo Scorpione, mentre la Vergine ottiene solo due cuori nelle previsioni astrologiche. Approfondiamo ora le previsioni per tutti, con la classifica a cuori.

Previsioni astrologiche della settimana 7-13 luglio 2025

❤️❤️Vergine. La settimana si apre con qualche pensiero di troppo, soprattutto nel campo sentimentale. È tempo di guardarsi dentro e capire se quello che provate è autentico o solo una proiezione di ciò che desiderereste ricevere.

Alcune incertezze vi tengono bloccati e non riuscite a esprimere ciò che sentite. Non ignorate questi segnali interiori: affrontateli con onestà. Potrebbero esserci spiragli positivi soprattutto tra lunedì e mercoledì, ma il resto della settimana richiederà pazienza. Nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, fate attenzione a non strafare: la stanchezza mentale rischia di pesare non solo fisicamente ma anche su chi volete bene.

Meglio non improvvisare decisioni importanti e limitarsi all’essenziale.

❤️❤️❤️Ariete. In questo periodo sentite il bisogno di rimettere ordine negli affetti. Dopo giornate cariche di tensione, è importante ritrovare la serenità e la complicità con chi amate. Ma per riuscirci, occorrerà evitare reazioni impulsive o parole dette senza riflettere. In ambito economico, tutto ciò che guadagnerete rischia di svanire rapidamente: valutate meglio le spese.

Tra giovedì e venerdì potreste risentire di un calo di energia già dal mattino: non forzatevi, ma trovate momenti di pausa. Le giornate più scorrevoli saranno martedì e domenica, durante le quali potrete recuperare terreno sia in amore che con voi stessi.

❤️❤️❤️Capricorno. La settimana potrebbe iniziare con un senso di malinconia difficile da scrollarsi di dosso. Il clima estivo non riesce a scaldarvi il cuore, forse perché avete troppe preoccupazioni in testa. Alcuni di voi si sentiranno insicuri rispetto a ciò che vogliono davvero, ma tenersi tutto dentro non sarà d’aiuto. Meglio provare a condividere pensieri e idee, soprattutto nei primi giorni della settimana, quando la mente sarà più lucida.

Evitate di buttarvi su acquisti inutili nel tentativo di colmare vuoti interiori. Il fine settimana potrebbe portare qualche tensione familiare in più: cercate di non dar troppo peso ai pettegolezzi o a chi tenta di provocarvi.

❤️❤️❤️Pesci. Le idee non vi mancano, e questa settimana potreste usarle per rimettervi in carreggiata, soprattutto sul piano sentimentale. Se siete in coppia ma siete in crisi, troverete le parole giuste e l’approccio più efficace per chiarire ogni situazione. I vostri modi gentili vi aiuteranno a mantenere relazioni armoniose ovunque andiate. Attenzione a non farvi prendere la mano da emozioni troppo rapide: se vi sentite attratti da qualcuno, cercate prima di conoscerlo meglio.

Il sorriso sarà la vostra arma segreta: usatelo anche nei momenti di imbarazzo. Mercoledì e venerdì potrebbero rivelarsi giornate favorevoli per dare il via a nuove conoscenze o rinsaldare legami già esistenti.

❤️❤️❤️❤️Acquario. Non è facile tenere separati impegni di lavoro e vita privata, ma questa settimana sarà fondamentale provarci. Alcune situazioni potrebbero sconfinare nel quotidiano e portarvi tensione. Chi vi è accanto potrebbe darvi una mano a trovare un equilibrio, soprattutto con piccoli gesti o parole di supporto. Tra sabato e domenica l’intesa sentimentale salirà, portando soddisfazioni sia ai single che a chi è in coppia. Nei primi giorni della settimana vi sentirete energici, ma cercate di non esagerare: l'entusiasmo va dosato, altrimenti rischia di trasformarsi in nervosismo.

E se qualcuno vi punzecchia per risvegliarvi da una certa apatia, non prendetela sul personale: forse vi sta solo aiutando.

❤️❤️❤️❤️Toro. Questo periodo segna una lenta ripartenza dopo settimane piuttosto pesanti. È come se finalmente poteste tornare a respirare, con nuove energie a disposizione. Il lavoro resta ancora un tasto dolente: non aspettate miracoli, ma qualche piccolo cambiamento potrebbe arrivare intorno a metà settimana. Attenzione alla giornata di venerdì, in cui potreste sentirvi giù di corda o demoralizzati. Anche sabato richiederà prudenza: meglio non prendere decisioni affrettate o lasciarsi trascinare dal malumore. Da lunedì, però, qualcosa si smuove e comincerete ad avvertire una presenza più forte di determinazione e desiderio di riscatto.

❤️❤️❤️❤️Gemelli. Settimana con giornate decisamente promettenti, in cui potrete esprimere al meglio le potenzialità. Giovedì sarà il momento ideale per sistemare alcune questioni familiari o di coppia lasciate in sospeso, mentre venerdì e sabato si prestano bene a incontri fortunati (se single) e momenti di felicità personale. L’umore sarà migliore rispetto alle settimane precedenti, merito anche di una rinnovata lucidità mentale. Cercate però di non pretendere troppo da chi vi circonda: in amore, le parole contano, ma contano anche i gesti. Non è il periodo ideale per fare richieste esagerate o per mettere alla prova l’altra persona. Meglio vivere il presente con fiducia.

❤️❤️❤️❤️Leone. Settimana abbastanza equilibrata, anche se martedì e mercoledì potrebbero rappresentare due giornate un po’ più complicate.

Non tutto filerà liscio in ambito familiare: alcune tensioni potrebbero sfociare in discussioni. Nonostante ciò, il vostro spirito si manterrà positivo e riuscirete a voltare pagina rapidamente. Il fine settimana si rivelerà molto più armonioso e darà spazio al recupero emotivo. Chi vi vuole bene avrà bisogno della vostra presenza e voi saprete essere all’altezza, dimostrando affetto e disponibilità. Fate qualcosa per la persona amata, soprattutto se l'avete messa un po' da parte.

❤️❤️❤️❤️❤️Cancro. La settimana promette equilibrio e stabilità. Le energie saranno ben distribuite e potrete contare su giornate piene di occasioni per dimostrare quanto valete. Martedì potrebbe portare una svolta interessante, grazie a un’iniziativa che vi vede protagonisti.

Cresce la serenità di coppia: vi sentirete capiti, accolti e sostenuti. Nella seconda parte della settimana, qualche imprevisto potrebbe rallentare dei programmi, ma non sarà nulla di grave. Anzi, saprete gestire tutto con intelligenza. Il weekend sarà perfetto per concedervi un po’ di tempo solo per voi due (se siete in coppia), magari dedicandovi a qualcosa che vi accomuna.

❤️❤️❤️❤️❤️Sagittario. Da metà settimana in poi le energie tornano a circolare in modo più fluido. Giovedì e venerdì porteranno occasioni d’oro in ambito degli incontri: potrete confrontarvi con persone interessanti, fare scelte lucide e ottenere riscontri positivi. Nell'amore di coppia, la passione torna a scorrere libera.

Anche se avete vissuto giornate difficili, riuscirete a riprendere quota con slancio. Attenzione a martedì, che potrebbe risultare un po’ più faticoso: evitate di pretendere troppo da voi stessi. Il weekend si chiuderà in modo brillante: ci saranno nuove motivazioni, nuove idee, e la voglia di costruire qualcosa che duri nel tempo.

❤️❤️❤️❤️❤️Bilancia. Settimana ricca di opportunità, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. L’atmosfera sarà più calda e accogliente, in particolare mercoledì, quando sarete naturalmente portati a condividere emozioni forti con chi amate. Se avete una relazione stabile, potreste iniziare a pensare in grande, magari a un progetto comune da realizzare. Ci sarà spazio per soluzioni intelligenti e concrete, specialmente all’inizio della settimana.

Il weekend potrebbe risultare meno brillante, ma basterà prendersi una pausa e dedicarsi a un’attività che vi rilassi per ritrovare l’equilibrio.

❤️❤️❤️❤️❤️Scorpione. Questa settimana sarà una delle più positive del periodo riguardo l'amore. Venerdì si prospetta una giornata perfetta per chiarimenti importanti, sia in coppia che nelle relazioni con familiari o amici. Se ci sono state tensioni nei giorni precedenti, ora è il momento di superarle. Sarete più lucidi e sinceri, e gli altri apprezzeranno il vostro atteggiamento aperto. Sul piano emotivo, sentirete di poter finalmente tirare un respiro di sollievo. Approfittate del weekend per organizzare qualcosa di speciale con la persona che amate: sarà un’occasione per rafforzare il legame e condividere momenti felici. Anche chi ha figli sentirà il bisogno di coccolarli e trascorrere tempo con loro.