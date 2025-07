Secondo l'oroscopo con classifica di venerdì 4 luglio 2025 in cima alla classifica si colloca la Vergine. Ha davanti a sé una giornata produttiva, dinamica e, in certi momenti, anche ispirata. Riesce a trovare il ritmo giusto in ogni ambito, senza perdere mai la direzione. È concreta, brillante e centrata. In fondo si trova il Leone, penalizzato da una tensione latente che sfocia in nervosismo e scelte poco ponderate. Nonostante la voglia di brillare, qualcosa lo trattiene: forse un dialogo interrotto, una parola di troppo o una frustrazione che fatica a essere espressa.

La classifica di venerdì 4 luglio 2025: Cancro al terzo posto

1° posto – Vergine

Vi svegliate con una chiarezza mentale che vi consente di affrontare la giornata con rigore ma anche con una certa dolcezza. I pianeti vi sostengono nei dettagli pratici, ma anche nella gestione emotiva delle relazioni. Siete organizzati, determinati e capaci di cogliere segnali preziosi.

Sul lavoro potete fare passi avanti significativi, soprattutto se state gestendo un progetto che richiede precisione. In amore avete una marcia in più: la vostra capacità di ascolto fa la differenza.

2° posto – Capricorno

Ritrovate equilibrio e sicurezza. La vostra costanza viene premiata da un’atmosfera più distesa, che vi consente di affrontare anche le questioni più complesse con lucidità e buon senso.

È il momento ideale per fare chiarezza in ambito professionale e per rafforzare alleanze strategiche. In amore riuscite ad essere più disponibili e presenti. Avete la capacità di rassicurare chi vi sta accanto con la vostra forza silenziosa.

3° posto – Cancro

Il cielo parla il linguaggio delle emozioni e voi, come sempre, sapete decifrarlo meglio di chiunque altro. Siete sensibili, ispirati, profondi. In famiglia potreste ricevere una dimostrazione d’affetto inaspettata. Sul piano professionale avete l’opportunità di recuperare terreno dopo qualche difficoltà recente. Sentite di essere sulla strada giusta e il vostro intuito vi guida bene. In amore, le parole che dite arrivano dritte al cuore.

4° posto – Toro

Finalmente il cielo vi concede tregua. Dopo qualche giornata sottotono, riuscite a riprendere il controllo delle vostre emozioni e a orientarvi con maggiore chiarezza. Siete determinati, ma senza rigidità. Le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre sul lavoro riuscite a portare avanti compiti impegnativi con costanza. Lasciate spazio anche al piacere.

5° posto – Bilancia

Siete in una fase di risveglio. Sentite che qualcosa si sta muovendo e avete voglia di cambiare ritmo. La vostra innata capacità diplomatica torna utile in una conversazione delicata, che può portare chiarimenti importanti.

In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche sul lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità.

6° posto – Scorpione

La vostra intensità emotiva è in aumento, ma riuscite a incanalarla in modo costruttivo. Non lasciatevi travolgere da pensieri negativi o da vecchi rancori: la giornata offre spunti per guardare avanti con fiducia. Qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore, c’è bisogno di un po’ di leggerezza: lasciatevi andare senza troppi sospetti.

7° posto – Ariete

Avete bisogno di ritrovare la vostra direzione.

La giornata vi impone scelte chiare e rapide, e non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso, l’energia non vi manca: basta solo incanalarla nel modo giusto. Evitate scontri inutili e concentratevi su ciò che potete davvero cambiare. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta: gestitela con maturità, senza esasperare i toni. Un po’ di pazienza fa miracoli.

8° posto – Acquario

La vostra mente è in fermento, ma il corpo non sempre riesce a starvi dietro. Sentite il bisogno di fare, di agire, ma qualcosa vi rallenta. Non è una giornata negativa, ma vi mette di fronte alla necessità di ridimensionare le aspettative. In ambito relazionale potreste sentirvi poco capiti o inascoltati.

Evitate le provocazioni e scegliete il dialogo. Il lavoro procede, anche se a rilento: meglio non forzare.

9° posto – Pesci

State elaborando un cambiamento che richiede tempo e delicatezza. Le vostre emozioni sono complesse, e la tentazione di chiudervi in voi stessi è forte. Tuttavia, ci sono persone attorno a voi pronte ad ascoltarvi: accettate il loro sostegno. In amore, cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi: serve concentrazione.

10° posto – Sagittario

Il vostro spirito d’avventura viene frenato da alcune responsabilità che non potete più ignorare. Vi sentite un po’ in trappola e questo genera insofferenza.

La giornata richiede prudenza, soprattutto nei rapporti con figure autoritarie o colleghi. Non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere: meglio aspettare. In amore, la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi.

11° posto – Gemelli

Siete nervosi, distratti, poco centrati. La giornata vi chiede disciplina, ma voi vorreste solo fuggire da obblighi e routine. Se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi: un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore, vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza. Ma sotto sotto c’è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Rallentate e riconnettetevi con ciò che conta davvero.

12° posto – Leone

Siete in difficoltà. Qualcosa dentro di voi preme per uscire, ma non trovate il modo giusto per esprimervi. Il rischio è quello di scaricare la frustrazione sugli altri, generando tensioni evitabili. Vi sentite poco ascoltati, forse perfino giudicati. In amore potreste reagire in modo eccessivo a una piccola incomprensione, mentre sul lavoro la stanchezza si fa sentire. Non pretendete troppo da voi stessi: avete bisogno di fare un passo indietro per ritrovare il vostro centro. La forza non è sempre nel controllo, ma nella capacità di lasciar andare.