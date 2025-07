Secondo l'oroscopo settimanale dal 14 al 20 luglio, dei risvegli amorosi e dei successi professionali attendono il Leone grazie a influenze planetarie favorevoli. I nati sotto il segno del Toro affronteranno sfide seduttive e dovranno dimostrare impegno per avanzare nella carriera. Infine, i nativi del Cancro potrebbero sperimentare frustrazione in amore e tensione a lavoro, nonostante siano spinti a prendere iniziative.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per i segni della prima sestina zodiacale.

La settimana 14-20 luglio secondo l'oroscopo: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – L'amore tornerà a sorridervi questa settimana. Grazie all'influenza di Saturno, riuscirete a fare chiarezza nei sentimenti e a smussare eventuali spigoli. Sarà un'ottima settimana per prendere decisioni importanti, anche quella di mettere fine a una storia irrecuperabile. Se siete single, si prospetta un periodo eccellente: tutto andrà per il meglio sul piano sentimentale. Potreste innamorarvi perdutamente e, per alcuni, si profila all'orizzonte una relazione che sa di fiori d’arancio. Per quanto riguarda il lavoro, troverete tutto il sostegno necessario per i progetti. Se doveste ricevere un'offerta lavorativa stimolante, non tiratevi indietro: ne sarete pienamente soddisfatti.

Voto: 8

Toro – Questa settimana vi metterà alla prova sulla capacità di seduzione. Potreste sentire un forte desiderio di lanciarvi in una relazione clandestina. Tuttavia, siate ben consapevoli che tale coinvolgimento non sarà privo di ripercussioni sul benessere della vostra relazione ufficiale. Dunque, cautela! Per i single, non aspettatevi grandi miracoli in questo periodo. Solo i nati nella prima decade potranno concedersi un'avventura ardente. Nel percorso professionale, troverete opportunità favorevoli a patto che dimostriate un forte impegno. Potrete avanzare rapidamente se il lavoro è in linea con la vostra vera vocazione. Altrimenti, potreste incontrare delle difficoltà.

Voto: 7

Previsioni zodiacali fino al 20 luglio: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Per la vita di coppia, questa settimana si preannuncia davvero favorevole. L'attuale configurazione astrale non solo vi spingerà alla tolleranza reciproca, ma sosterrà anche il benessere materiale. Potrete massimizzare queste influenze positive non solo condividendo obiettivi e interessi comuni con il partner. Se siete single, Venere potrebbe regalarvi un incontro entusiasmante. L'importante è moderare la vostra irruenza; tenete a freno i vostri stati d'animo e tutto si risolverà nel migliore dei modi. Anche sul fronte professionale, vi troverete di fronte a un'abbondanza di proposte allettanti, tanto da avere l'imbarazzo della scelta.

Sarà proprio qui, tuttavia, che dovrete prendere una decisione delicata. L'oroscopo vi consiglia di procedere con cautela e di diffidare dalle facili lusinghe. Voto: 8

Cancro – Nel corso di questa settimana potreste dover fare i conti con l’aspetto disarmonico di Venere, che potrebbe darvi una profonda sensazione di frustrazione in amore. Forse desiderate un cambiamento radicale nella vita, ma al contempo temete intensamente di ritrovarvi soli o abbandonati. In effetti, potreste faticare a identificare ciò che realmente desiderate sul piano affettivo. Questo vi sarà rinfacciato e lo sopporterete con difficoltà. La sincerità non sarà in discussione, ma potreste trovarvi d'un tratto a corto di parole per i sentimenti.

Il pianeta Mercurio vi spingerà a prendere iniziative audaci nel lavoro e a promuovere relazioni positive con i colleghi. Attenzione, questa settimana potrebbe rivelarsi molto intensa e creare qualche tensione intorno a voi! Voto: 7

Oroscopo sentimentale e lavorativo della settimana 14-20 luglio: pagelle per Leone e Vergine

Leone – La splendida Venere risveglierà la vita sentimentale. Anche Marte, il dio del desiderio, vi vizierà. Quando queste due forze celesti sono in armonia, la gioia in amore è a portata di mano; anima e corpo si fonderanno e con il partner riscoprirete una profonda intesa, sia emotiva che fisica. Se siete single, il Sole focalizzerà la vostra attenzione sulle questioni di cuore.

L'astro guida della settimana potrebbe riservarvi un evento inaspettato, donandovi un'occasione speciale. Quanto agli obiettivi professionali, Marte vi darà la spinta necessaria per superarvi. Questa predisposizione sarà amplificata da Giove in buon aspetto. Con tale motivazione, la vostra azione sarà estremamente produttiva. Voto: 10

Vergine – L'energia di Nettuno potrebbe amplificare le tensioni nella vita di coppia. Nonostante ciò, se adotterete un approccio meno autoritario, le difficoltà si appianeranno velocemente e la gioia farà presto ritorno. Se siete single, Cupido vi prenderà di mira con le sue frecce dolci e amare. Non avrete il coraggio di dichiarare affetto a una persona cara che, tuttavia, aspetta soltanto questo passo, senza però osare rivelarlo.

Non ignorate questo segnale, che verosimilmente non si presenterà una seconda volta in questa settimana. L'attuale aspetto di Saturno potrebbe crearvi qualche difficoltà nel vostro ambiente lavorativo. Sarà meglio per voi evitare scontri o non provocare chi è già predisposto all'ostilità. Le circostanze si sistemeranno presto, e riceverete a breve consigli preziosi o un valido sostegno. Voto: 7.