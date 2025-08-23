L'oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2025 è pronto a rivelare come si evolveranno le prossime giornate. Questo fine mese porta un'energia mista, con la Bilancia pronta a incontrare difficoltà in diversi ambiti, mentre il Leone brilla da protagonista, sostenuto dalla sua potente carica affettiva e professionale. Nella parte centrale della classifica, il Cancro e i Gemelli dovranno affrontare situazioni che richiedono pazienza ma che, grazie a una visione profonda, si risolveranno con successo. Il Toro sarà chiamato a fronteggiare alcune difficoltà, mentre Vergine e Sagittario troveranno maggiore stabilità attraverso riflessioni utili per il futuro.

L’equilibrio astrale di questa settimana premierà chi saprà adattarsi, ma è tempo di fare i conti con ciò che la vita ha in serbo per ciascun segno.

Oroscopo settimanale e voti dall'Ariete fino alla Vergine

♈ Ariete: voto 6. La settimana si presenta con alti e bassi, e il cielo invita a riflettere su chi siamo e cosa vogliamo. Nonostante i primi giorni possano sembrare instabili, sarà proprio nei momenti di calma che emergeranno le risposte che cercate. In amore, qualche piccola discussione potrebbe richiedere una buona dose di pazienza e comprensione. Sarà una buona occasione per fare chiarezza sui vostri desideri, ma evitare reazioni impulsive sarà fondamentale. La comunicazione diventa la chiave per consolidare legami e risolvere malintesi.

L’ambito lavorativo, sebbene impegnativo, si aprirà a nuove possibilità grazie a una mente lucida e pronta ad adattarsi. Sfruttare il weekend per ricaricare le batterie e riflettere su ciò che vi sta davvero a cuore farà la differenza.

♉ Toro: voto 5. Il fine settimana di inizio settembre non si prospetta semplice. Le prime giornate potrebbero presentare rallentamenti, frustrazioni e un po' di confusione. Nonostante l’apparente difficoltà, queste giornate rappresentano l’opportunità per affrontare ciò che si è rimandato troppo a lungo. In amore, sarà il momento di riflettere sulle proprie aspettative e su come comunicarle al partner. Le tensioni potrebbero sorgere, ma con diplomazia e calma si potrà risolvere.

In ambito lavorativo, l'approccio paziente è necessario: non tutto va come vorreste, ma la resilienza darà i suoi frutti. Non dimenticate di prendervi cura della vostra salute, magari attraverso una routine di esercizi leggeri per contrastare la frustrazione. Prendetevi il tempo di riflettere prima di reagire impulsivamente.

♊ Gemelli: voto 7. La settimana promette dinamismo e scambi stimolanti, grazie alla vostra energia positiva. In amore, una comunicazione aperta sarà fondamentale per risolvere eventuali incomprensioni e rafforzare il legame con la persona amata. I single potrebbero essere attratti da incontri nuovi e affascinanti, ma la chiave del successo sarà la sincerità. Sul lavoro, alcuni progressi sono già in vista, ma la prudenza è d’obbligo: prendere decisioni a cuor leggero potrebbe comportare errori.

In generale, sarà un periodo in cui la creatività sarà la vostra alleata: approfittate di ogni occasione per esprimervi e mettere in pratica nuove idee. La salute vedrà un buon recupero grazie a momenti di svago e attività fisica. La vostra settimana sarà ricca di stimoli, ma non dimenticate di pianificare.

♋ Cancro: voto 7. Il cielo di questa settimana favorisce l’introspezione e la riflessione, specialmente nei rapporti emotivi. La comunicazione sincera e il dialogo profondo vi aiuteranno a risolvere situazioni in sospeso e a rafforzare i legami che più vi stanno a cuore. In amore, potreste sentire il bisogno di prendere le distanze da situazioni che non vi soddisfano più, ma con calma e pazienza arriverà la serenità.

Sul lavoro, la settimana si rivela favorevole a progetti che necessitano di attenzione ai dettagli. Non temete di chiedere supporto: le vostre intuizioni si rivelano particolarmente preziose. La salute, sebbene possa oscillare tra alti e bassi, beneficia di attività leggere e rilassanti. La settimana sarà un invito a trovare il giusto equilibrio tra emozioni e praticità.

♌ Leone: voto 10. Un’energia travolgente caratterizzerà la vostra settimana, che inizia alla grande con l’ingresso di Venere nel segno il 25 agosto. In amore, vivrete momenti di grande passione e complicità. Se siete in una relazione stabile, l’intesa con il partner si rafforzerà ulteriormente. Per i single, la possibilità di incontrare qualcuno di speciale è molto concreta, basta solo seguire il cuore.

In ambito professionale, la visibilità sarà al massimo e nuovi orizzonti si apriranno per chi è pronto a dare il massimo. I vostri sforzi saranno premiati con riconoscimenti che rafforzeranno la vostra posizione. La settimana si prospetta soddisfacente su tutti i fronti: approfittate dell’entusiasmo per affrontare nuovi progetti e migliorare la vostra vita.

♍ Vergine: voto 7. Il fine settimana segna una fase di grande precisione e organizzazione per voi. L’energia astrale vi spronerà a riflettere con calma sulle vostre priorità. In amore, potrebbero sorgere nuove possibilità per approfondire legami esistenti, mentre i single si troveranno ad affrontare il delicato compito di decidere cosa davvero desiderano.

Sul fronte lavorativo, la settimana vi vedrà concentrati sui dettagli, ma la perseveranza porterà risultati concreti, anche se a lungo termine. La salute avrà bisogno di attenzione, specialmente per evitare lo stress eccessivo. Momenti di riflessione e meditazione, così come una routine salutare, vi aiuteranno a mantenere l’equilibrio. Mantenete un approccio pratico e la settimana si concluderà con un senso di soddisfazione personale.

Previsioni astrologiche e pagelle e voti della settimana da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: voto 8. Chi appartiene a questa costellazione riceverà un sostegno prezioso dalla Luna, che illuminerà la sfera dei sentimenti e renderà più semplice affrontare eventuali incomprensioni.

Lunedì sarà una giornata di slancio, con dialoghi chiarificatori e maggiore armonia nelle relazioni affettive. Anche martedì e giovedì porteranno leggerezza e occasioni per dare spazio alla creatività, mentre mercoledì e venerdì si dovrà gestire qualche tensione legata a impegni o rapporti professionali. Nel weekend il ritmo rallenterà, ma domenica offrirà riflessioni utili per pianificare con lucidità ciò che verrà. In amore le coppie riscopriranno fiducia e complicità, mentre i single saranno spinti verso incontri stimolanti. Sul piano del benessere sarà importante concedersi pause rigeneranti e curare il riposo mentale.

♏ Scorpione: voto 9. Per i nativi del segno si prospetta una fase intensa e ricca di emozioni.

La settimana prenderà avvio con un buon dinamismo, utile per affrontare con sicurezza sfide professionali e personali. Martedì e venerdì rappresenteranno giornate di grande efficacia, perfette per dare concretezza a progetti lasciati in sospeso o avviare nuove collaborazioni. Il culmine arriverà giovedì, con la Luna nel segno che aumenterà fascino e determinazione, regalando passione nelle relazioni e chiarezza nelle decisioni. I giorni rimanenti chiederanno equilibrio e attenzione, ma offriranno anche possibilità di crescita interiore e introspezione. In campo affettivo l’intensità sarà protagonista, con legami profondi per chi vive una storia e incontri magnetici per chi è solo. La salute sarà buona, purché si rispettino i giusti tempi di recupero.

♐ Sagittario: voto 8. Per chi appartiene a questo segno la settimana partirà in modo più contenuto, richiedendo pazienza per affrontare questioni pratiche lunedì. Nei giorni centrali si apriranno spazi di vitalità, con mercoledì e domenica che regaleranno freschezza mentale e creatività. Sabato sarà il giorno migliore, grazie alla Luna che favorirà coraggio e scelte decisive, spingendo verso iniziative audaci e desiderio di rinnovamento. Martedì, giovedì e venerdì saranno invece utili per fermarsi a riflettere, pianificare strategie e consolidare progetti a lungo termine. In amore le coppie troveranno nuove forme di complicità, mentre i single vivranno incontri stimolanti che potrebbero trasformarsi in storie significative.

La salute resterà discreta, ma sarà fondamentale gestire lo stress e muoversi con regolarità per mantenere equilibrio.

♑ Capricorno: voto 6. Chi è nato sotto questa costellazione dovrà affrontare giornate non sempre semplici. Lunedì, giovedì e venerdì richiederanno disciplina e senso pratico, soprattutto per impegni lavorativi che domanderanno impegno costante. Martedì permetterà di organizzarsi con maggiore lucidità, mentre mercoledì sarà un giorno in cui lo stress andrà tenuto a bada. Nel weekend invece arriveranno energie più positive, capaci di riportare entusiasmo e voglia di agire. Nei rapporti di coppia servirà evitare rigidità e aprirsi di più al dialogo, mentre i single dovranno procedere con gradualità senza forzare gli eventi.

Per la salute sarà necessario mantenere regolarità nelle abitudini e prendersi cura di sonno e alimentazione. La settimana sarà utile per ridefinire le priorità.

♒ Acquario: voto 6. Per i nativi la settimana partirà in modo incoraggiante, con lunedì e martedì che porteranno nuove idee e opportunità da cogliere, specialmente sul piano professionale. I giorni centrali si presenteranno più complessi: giovedì e venerdì richiederanno attenzione e capacità di mediazione per superare imprevisti e piccoli contrasti. Mercoledì, sabato e domenica offriranno invece un clima più sereno, ideale per dedicarsi alle relazioni personali e ritrovare armonia interiore. In campo affettivo chi è in coppia vivrà momenti di complicità, mentre i single riceveranno segnali da nuove conoscenze che potranno rivelarsi interessanti.

Per quanto riguarda la salute, piccoli acciacchi potranno affiorare, ma saranno facilmente gestibili con un ritmo equilibrato.

♓ Pesci: voto 6. Per chi appartiene a questo segno le giornate migliori saranno quelle finali. Sabato e domenica offriranno ispirazione e capacità di introspezione, perfette per riflettere su rapporti e progetti futuri. Lunedì, martedì e venerdì porteranno stimoli interessanti in ambito creativo e nei contatti sociali, mentre mercoledì e giovedì presenteranno qualche rallentamento che richiederà pazienza. In amore le coppie vivranno momenti teneri e gesti di vicinanza, mentre chi è single potrà fare incontri piacevoli se manterrà un atteggiamento aperto. Il benessere resterà stabile, ma sarà utile prendersi cura del corpo con attività dolci e regolare attenzione al riposo. Nel complesso la settimana offrirà spunti di rinnovamento interiore e piccole soddisfazioni quotidiane.

La classifica settimanale 25-31 agosto

Chi ha seguito passo dopo passo le pagelle avrà già intuito come sono andate le sorti zodiacali per il periodo analizzato. Ebbene, senza indugi mettiamo nero su bianco il quadro realistico espresso dall’oroscopo settimanale: la vetta assoluta spetta al Leone, che conquista il primo posto con un trionfale voto 10, lasciando dietro di sé segni che, pur brillando, non hanno raggiunto lo stesso picco. Lo Scorpione, saldo al secondo posto con un 9, si distingue per intensità e determinazione, mentre la Bilancia completa il podio grazie a un voto più che rispettabile. All’opposto, il Toro chiude la classifica con un voto modesto, ma con margini di crescita importanti per affrontare nuove sfide.

Ecco la sintesi della classifica finale dal 12° al 1° posto: