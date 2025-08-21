L'oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2025 è pronto a svelare come andrà l'ultima settimana del corrente mese. Questa settimana a dominare la classifica sarà il Leone, ben disposto a brillare con la massima energia. Il segno di Fuoco sarà favorito da Venere che entrerà nel segno lunedì 25 agosto, garantendo sentimenti intensi, relazioni appassionate e iniziative coraggiose. Al centro della graduatoria, Cancro vivrà un periodo equilibrato, con momenti di armonia emotiva e opportunità di rafforzare legami sia familiari sia affettivi. Chi dovrà affrontare maggiori difficoltà sarà il Toro, ultimo in classifica con voto cinque sarà chiamato a gestire rallentamenti ed ostacoli, comunque senza mai lasciarsi scoraggiare.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. L’inizio della settimana mostrerà sintomi instabili probabilmente attivati da eventuali tensioni latenti. Tale situazione invita a riflettere sulle priorità personali in primis e poi anche in relazione ad attività professionali. Nei rapporti affettivi, si presenteranno occasioni per chiarire malintesi e consolidare legami, ma sarà necessaria una certa cautela nelle conversazioni delicate. Sul fronte lavorativo, le sfide appariranno complesse, richiedendo pazienza e organizzazione; sarà fondamentale evitare decisioni impulsive. La salute beneficerà di pause rigenerative e attività leggere, che favoriranno energia e resistenza.

Le opportunità sociali si alterneranno a momenti più raccolti, creando un equilibrio tra relazioni intime e contatti esterni.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 26 e venerdì 29;

★★★★ mercoledì 27, giovedì 28 e sabato 30;

★★★ domenica 31 agosto;

★★ lunedì 25 agosto.

♉ Toro: voto 5. Le giornate iniziali della prossima settimana presenteranno rallentamenti e qualche frustrazione. Pertanto le prime due giornate sono da tenere sotto stretto controllo, ma permetteranno comunque di osservare con maggiore chiarezza eventuali situazioni difficili che avete in sospeso. In amore, la settimana stimolerà riflessioni profonde sui rapporti, portando a gestire conflitti con diplomazia.

Le attività professionali richiederanno concentrazione e capacità di mediazione, specialmente in contesti complessi o competitivi. Sarà importante curare il benessere fisico con alimentazione equilibrata e esercizi mirati, evitando tensioni e affaticamento eccessivo. La combinazione di introspezione e interazioni sociali offrirà spunti interessanti per crescere e rafforzare legami.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 25 agosto;

★★★★ martedì 26, mercoledì 27, sabato 30 e domenica 31;

★★★ giovedì 28 agosto;

★★ venerdì 29 agosto.

♊ Gemelli: voto 7. Il periodo favorirà scambi dinamici e iniziative creative. In ambito sentimentale, le occasioni di dialogo chiarificatore saranno preziose e apriranno nuove prospettive nelle relazioni esistenti.

I single potranno sentirsi più attratti da incontri stimolanti e conversazioni profonde. La vita professionale vedrà progressi costanti, anche se alcune decisioni richiederanno valutazioni attente e tempistiche calibrate. Il fisico risponderà positivamente a esercizi regolari e momenti di svago, migliorando tono e resistenza. Il bilanciamento tra socialità, affetti e responsabilità pratiche renderà la settimana intensa ma gratificante.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno martedì 26 agosto;

martedì 26 agosto; ★★★★★ mercoledì 27 e giovedì 28;

★★★★ lunedì 25 e venerdì 29;

★★★ sabato 30 agosto;

★★ domenica 31 agosto.

♋ Cancro: voto 7. L’atmosfera generale suggerirà un ritmo più meditativo, utile per consolidare legami e chiarire ambiguità emotive.

L’amore mostrerà momenti di dolcezza alternati a necessità di comprensione reciproca, incoraggiando l’empatia e la comunicazione sincera. Le attività professionali richiederanno pianificazione e attenzione ai dettagli, ma le intuizioni personali guideranno verso soluzioni efficaci. La forma fisica sarà influenzata da energia alterna: sarà vantaggioso ritagliarsi spazi di relax e attività leggere. Socialità e introspezione si intrecceranno, generando un equilibrio tra cura di sé e relazione con gli altri.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno mercoledì 27 agosto;

mercoledì 27 agosto; ★★★★★ lunedì 25 e giovedì 28;

★★★★ martedì 26 e domenica 31;

★★★ venerdì 29 agosto;

★★ sabato 30 agosto.

♌ Leone: voto 10.

La settimana partirà con un’energia speciale grazie all’ingresso di Venere nel segno il 25 agosto, illuminando i rapporti affettivi e portando fascino e magnetismo. L’amore vivrà un momento di grande intensità e armonia, ideale per rafforzare i legami consolidati o stimolare incontri interessanti. Sul fronte professionale, i progetti ambiziosi riceveranno slancio e visibilità, favorendo riconoscimenti e nuove opportunità. La vitalità sarà elevata, ma sarà opportuno gestire con equilibrio il carico di impegni per evitare stress inutile. La combinazione di passione, determinazione e creatività renderà ogni giornata fruttuosa e ricca di soddisfazioni.

La valutazione della settimana:

Top del giorno venerdì 29 agosto;

venerdì 29 agosto; ★★★★★ lunedì 25 (Venere in Leone), mercoledì 27 e sabato 30;

★★★★ martedì 26, giovedì 28 e domenica 31.

♍ Vergine: voto 7.

Il periodo invita molti nativi del segno ad avere una concentrazione e una precisione maniacali. Possibili diversi momenti favorevoli, giusto per organizzare attività e pianificare strategie personali. In amore, la settimana offrirà spunti per consolidare legami e chiarire eventuali incomprensioni, stimolando comunicazioni serene e costruttive. Le questioni professionali richiederanno disciplina e cura dei dettagli, con risultati che emergeranno progressivamente. La salute beneficerà di routine regolari e attenzione ai ritmi personali, contribuendo a stabilità e resistenza. Equilibrio tra relazioni, lavoro e benessere fisico garantirà soddisfazioni tangibili e un senso di controllo sulle proprie giornate.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno domenica 31 agosto;

domenica 31 agosto; ★★★★★ venerdì 29 e sabato 30;

★★★★ lunedì 25 e giovedì 28;

★★★ mercoledì 27 agosto;

★★ martedì 26 agosto.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. L’oroscopo della settimana prossima mostra una spinta positiva in campo amoroso, assai intensa grazie alla Luna. L'astro d'argento entrerà nel vostro settore lunedì 25 agosto, favorendo armonia e dialoghi sinceri soprattutto nelle relazioni sentimentali con problemi. Diversi nativi sentiranno un’influenza positiva anche sulle amicizie e sul lavoro, con intuizioni efficaci per prendere decisioni ponderate. La presenza di energie equilibranti proseguirà martedì e giovedì, favorendo iniziative creative e momenti di leggerezza, mentre mercoledì, venerdì e sabato sarà necessario gestire con attenzione eventuali incomprensioni.

La domenica risulterà meno intensa, ma offrirà spunti di riflessione utili per pianificare la settimana successiva. In ambito affettivo, le coppie rafforzeranno complicità e complicità, mentre i single saranno attratti da incontri stimolanti. La salute richiederà cura e attenzione, soprattutto per il benessere mentale e la gestione dello stress.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 25 agosto (Luna in Bilancia);

lunedì 25 agosto (Luna in Bilancia); ★★★★★ martedì 26 e giovedì 28;

★★★★ mercoledì 27, venerdì 29 e sabato 30;

★★★ domenica 31 agosto.

♏ Scorpione: voto 9. I giorni di maggiore energia arriveranno giovedì 28 agosto, con la Luna in Scorpione che intensificherà emotività e determinazione.

L’inizio settimana sarà caratterizzato da spunti creativi e da capacità di affrontare sfide professionali con maggiore sicurezza. Martedì e venerdì saranno giornate dinamiche, ideali per concludere progetti o iniziare nuove collaborazioni. Lunedì, mercoledì, sabato e domenica richiederanno equilibrio per gestire eventuali tensioni nelle relazioni personali, ma offriranno anche opportunità di introspezione e crescita interiore. Sul fronte sentimentale, la passione e la profondità dei sentimenti guideranno scelte e gesti affettuosi, mentre i single avranno occasioni di attrazioni intense e significative. La vitalità fisica sarà buona, ma consigliabile non trascurare il riposo e l’alimentazione.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 28 agosto (Luna in Scorpione);

giovedì 28 agosto (Luna in Scorpione); ★★★★★ martedì 26 e venerdì 29;

★★★★ lunedì 25, mercoledì 27, sabato 30 e domenica 31.

♐ Sagittario: voto 8. La settimana comincerà con un ritmo più tranquillo, poiché lunedì 25 agosto sarà necessario affrontare alcune questioni pratiche con calma. La Luna in Sagittario renderà il sabato 30 particolarmente favorevole per decisioni coraggiose e iniziative audaci, mentre mercoledì e domenica i nativi godranno di ottima energia mentale e creativa. Martedì, giovedì e venerdì offriranno momenti di riflessione e pianificazione, utili per consolidare progetti a lungo termine. In campo sentimentale, le coppie vivranno momenti di complicità e avventure condivise, mentre i single potranno incontrare persone stimolanti, con la possibilità di legami duraturi.

La salute sarà stabile, ma sarà utile dedicare attenzione al movimento e alla gestione dello stress, per mantenere equilibrio fisico e mentale.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 30 novembre (Luna in Sagittario);

sabato 30 novembre (Luna in Sagittario); ★★★★★ mercoledì 27 e domenica 31;

★★★★ martedì 26, giovedì 28 e venerdì 29;

★★★ lunedì 25 agosto.

♑ Capricorno: voto 6. La settimana si presenterà altalenante: sabato e domenica regaleranno grande energia e voglia di agire, mentre lunedì, giovedì e venerdì richiederanno pazienza e attenzione a impegni professionali. Martedì sarà un giorno discreto, ma utile per organizzare attività future, mentre mercoledì richiederà gestione dello stress e moderazione. In amore, le coppie potranno consolidare la fiducia reciproca, ma sarà necessario evitare tensioni inutili; i single dovranno muoversi con cautela e gradualità.

La salute mostrerà alti e bassi, quindi sarà consigliabile seguire routine di benessere costanti e curare sonno e alimentazione. La settimana inviterà a riflettere sulle priorità e a pianificare con strategia i prossimi passi.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ sabato 30 e domenica 31;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28 e venerdì 29;

★★★ martedì 26 agosto;

★★ mercoledì 27 agosto.

♒ Acquario: voto 6. L’inizio settimana sarà positivo grazie all’influsso di lunedì e martedì, che favoriranno intuizioni brillanti e buone opportunità professionali. Mercoledì, sabato e domenica offriranno energie equilibrate, ideali per affrontare le relazioni interpersonali con serenità. Giovedì e venerdì saranno più complessi, con la necessità di gestire imprevisti o piccoli contrasti. In ambito sentimentale, le coppie avranno momenti di complicità e dialogo, mentre i single potranno ricevere segnali interessanti da nuove conoscenze. La salute richiederà attenzione a piccoli acciacchi e gestione del ritmo quotidiano, per mantenere vitalità e concentrazione. La settimana inviterà a pianificare con metodo ogni impegno e a non trascurare il benessere emotivo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 25 e martedì 26;

★★★★ mercoledì 27, sabato 30 e domenica 31;

★★★ venerdì 29 agosto;

★★ giovedì 28 agosto.

♓ Pesci: voto 6. Le stelle saranno maggiormente efficaci nel corso del weekend. Infatti, sabato e domenica favoriranno momenti ideali per riflettere su progetti e relazioni. Lunedì, martedì e venerdì offriranno stimoli positivi per attività creative e contatti significativi, mentre mercoledì e giovedì richiederanno pazienza e attenzione nel lavoro e nella gestione delle emozioni. Le coppie sperimenteranno momenti di complicità e dolcezza, mentre i single avranno possibilità di incontri stimolanti, da vivere con apertura mentale. La salute sarà complessivamente stabile, ma sarà opportuno curare sonno, alimentazione e attività fisica moderata. La settimana inviterà a bilanciare attività e riposo, dando spazio anche a riflessione e pianificazione personale.

La graduatoria settimanale con le stelle: