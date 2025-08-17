Secondo l'oroscopo del 19 agosto 2025 l'Ariete è abbastanza indifferente, il Toro può essere ambizioso e l'Acquario è disponibile con gli amici.

Di seguito approfondiamo con attenzione i dettagli per tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia è indifferente alle proposte del partner. I single devono cercare di pazientare ulteriormente. In questa giornata lavorativa è presente una forte determinazione.

Toro: l'ambizione può fare avvicinare delle nuove persone. Chi fa parte di una coppia può vivere una giornata interessante insieme alla dolce metà.

Sulla sfera professionale è presente una bella energia positiva.

Gemelli: chi cerca l'amore può vivere delle emozioni davvero intense. Chi ha una relazione è troppo possessivo con il partner. Le questioni economiche richiedono molta attenzione.

Cancro: in questo periodo è meglio selezionare le amicizie, per evitare delle brutte sorprese in futuro. Una breve gita può risultare davvero piacevole. Chi lavora in proprio è molto più testardo del solito.

Leone: la possessività può fare innervosire la dolce metà. Dei pensieri negativi possono affollare la mente di chi è solo da tempo. Una bella dormita può fare ritornare l'energia.

Vergine: i single sono molto più simpatici nel tardo pomeriggio. La ripresa di chi ha avuto una delusione è molto lenta.

Degli imprevisti sul lavoro possono portare dei malumori.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari sono abbastanza pessimisti riguardo al futuro. Chi fa parte di una coppia è molto coinvolto dalle idee della persona amata. Il lavoro è l'argomento principale della giornata.

Scorpione: questo è il momento più adatto per fare una lunga passeggiata in totale tranquillità. I single devono uscire e divertirsi il più possibile. Durante la giornata è possibile curare dei malesseri interiori e fisici.

Sagittario: nel cuore dei single è presente tanta ansia. Chi ha una relazione di vecchia data è pronto a difendere il partner. Il fisico e la mente sono entrambi molto soddisfacenti.

Capricorno: chi fa parte di una coppia e sincero con la dolce metà.

In questo momento si può riacquistare la serenità del passato. Con estrema prudenza va affrontato il campo lavorativo.

Acquario: i single sono disponibili e soprattutto affettuosi con gli amici. La giornata della relazione amorosa è frizzante. La sfera professionale sta vivendo un periodo molto positivo.

Pesci: la comunicazione con il partner può procedere al rallentatore. Chi lavora in proprio può combinare dei disastri, ed essere di malumore. Un malessere di stagione può rovinare un momento importante.