Secondo l'oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026 la Vergine può apparire arrogante, le amicizie della Bilancia sono molto belle e i Pesci possono ottenere degli importanti riscontri dal lavoro.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: durante la settimana è importante avere più comprensione. I single non devono farsi scoraggiare per nessuna ragione. Una recente collaborazione di lavoro, non è cosi facile come sembrava.

Toro: chi cerca l'amore si sente molto ottimista in questo periodo.

Chi fa parte di una coppa sa come riconquistare il partner. Gli affari di lavoro sono più spediti del previsto.

Gemelli: la dolce metà va ascoltata in ogni occasione. La lunga settimana può essere dedicata alle amicizie. Delle buone idee possono emergere dal campo lavorativo.

Cancro: dei piccoli rimproveri possono provenire dalla famiglia. Si possono trascorrere delle belle giornate insieme alla persona amata. Sul lavoro è importante fare la prima mossa, per ottenere più soddisfazioni.

Leone: chi cerca l'amore è veramente troppo simpatico. La relazione sentimentale sta vivendo un momento faticoso. La sfera professionale è ricca di imprevisti.

Vergine: è possibile tanto divertimento con il partner.

Molte volte si può apparire molto arroganti. Chi lavora in proprio è un po' troppo ansioso.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: delle nuove amicizie sono veramente belle. Il vero punto di riferimento è la dolce metà. Competere sul campo lavorativo è davvero inutile.

Scorpione: delle grandi soddisfazioni possono regalare i figli. Chi fa parte di una coppia ha una buona idea che riguarda il futuro. La stima sulla sfera professionale è reciproca.

Sagittario: una settimana romantica può essere vissuta con il partner. Sull'ambito professionale ci sono dei nuovi accordi in vista. Per vari motivi è possibile essere molto agitati.

Capricorno: intellettualmente si può essere stimolati da una nuova persona.

Finalmente è possibile lavorare con delle persone esperte. Sulla sfera finanziaria è importante avere tanta prudenza.

Acquario: in amore è necessario approfondire delle questioni. Chi è solo da tempo può avere dei momenti di impulsività. Lo stato d'animo è molto più negativo del solito.

Pesci: dei riscontri importanti sono in arrivo dal lavoro. Si possono iniziare dei discorsi molto profondi con la persona amata. La cosa fondamentale è curare il più possibile la forma fisica.