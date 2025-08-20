Secondo l’oroscopo del 22 agosto, il segno che domina la classifica è la Bilancia. Le sue decisioni appaiono sagge e al tempo stesso intuitive, e il modo in cui affronta la giornata la porta a vivere momenti ricchi di soddisfazioni. All’ultimo posto si trova invece l’Acquario, la cui originalità stavolta rischia di trasformarsi in fonte di incomprensioni con gli altri. Potrebbero esserci tensioni e rallentamenti nei progetti.

La classifica del 22 agosto: lo Scorpione non deve alimentare tensioni

1° Bilancia

Vi trovate al centro di un flusso positivo che vi rende brillanti e sereni.

Le vostre relazioni sono favorite: sapete dire la parola giusta al momento giusto e riuscite a mantenere la calma anche quando gli altri perdono l’equilibrio. Le stelle vi proteggono, dandovi una carica di fascino e sicurezza che vi accompagna per tutta la giornata. Anche in ambito lavorativo vi mostrate diplomatici e abili nel mediare, ottenendo risultati concreti senza creare tensioni. In amore siete capaci di creare un’intesa profonda, fatta di ascolto e complicità.

2° Sagittario

La vostra energia è contagiosa e vi permette di affrontare gli impegni con entusiasmo. Non vi spaventa nulla: avete la sensazione di poter superare qualsiasi ostacolo con leggerezza. Le stelle vi aprono strade nuove, invitandovi a seguire i vostri sogni con fiducia.

È un venerdì che vi vede protagonisti sia nelle relazioni che nei progetti personali. In amore siete passionali e sinceri, pronti a condividere emozioni autentiche.

3° Leone

La vostra forza e il vostro carisma si fanno sentire. Avete la capacità di guidare gli altri con sicurezza e di diventare un punto di riferimento. Le stelle vi favoriscono soprattutto quando scegliete di ascoltare anche chi vi sta accanto, evitando di imporre soltanto la vostra visione. In questa giornata sapete esprimere la vostra generosità e vi sentite apprezzati. L’amore vi regala momenti intensi, fatti di calore e affetto.

4° Ariete

La grinta vi accompagna, rendendovi dinamici e determinati. Sapete prendere decisioni rapide e non temete di rischiare, soprattutto quando sentite che il cuore vi guida.

Le stelle vi invitano a credere nelle vostre capacità, perché i risultati possono arrivare anche in tempi brevi. Sul piano affettivo siete passionali, mentre nel lavoro vi muovete con coraggio e chiarezza.

5° Gemelli

La vostra mente è attiva e vivace, pronta a cogliere stimoli da ogni parte. In questo venerdì vi trovate a dialogare con persone che vi incuriosiscono e che vi permettono di ampliare le vostre prospettive. Le stelle vi rendono più comunicativi che mai, e questo vi permette di ottenere consensi e di aprire nuove collaborazioni. In amore vi mostrate brillanti e capaci di sorprendere chi vi è accanto con gesti spontanei.

6° Cancro

Vi sentite più sereni, grazie a un’atmosfera che vi permette di aprirvi e di condividere emozioni profonde.

Le stelle vi sostengono nei rapporti familiari e nelle amicizie sincere. Avete la possibilità di consolidare legami e di sentirvi apprezzati per la vostra sensibilità. In campo professionale la vostra intuizione vi guida verso scelte che si rivelano corrette. È un venerdì che vi regala equilibrio e gratitudine.

7° Toro

Il vostro pragmatismo vi aiuta a restare concentrati sugli obiettivi. Nonostante qualche rallentamento, riuscite a portare a termine ciò che vi siete prefissati. Le stelle vi invitano a non irrigidirvi troppo, perché la flessibilità è la chiave per vivere meglio questa giornata. In amore siete affettuosi ma anche possessivi, mentre sul lavoro la vostra determinazione vi porta comunque avanti con fermezza.

8° Pesci

Vi trovate a vivere emozioni intense, che vi portano a riflettere più del solito. Le stelle vi offrono intuizioni preziose, ma dovete evitare di lasciarvi trascinare da paure o illusioni. La vostra sensibilità è una risorsa, soprattutto se riuscite a tradurla in creatività. Nelle relazioni vi mostrate empatici, pronti ad accogliere gli altri, ma rischiate di sentirvi un po’ fragili se non ricevete la stessa attenzione in cambio.

9° Scorpione

La vostra intensità emotiva vi porta a confrontarvi con alcune situazioni delicate. Le stelle vi invitano a non alimentare tensioni, ma a canalizzare la vostra forza verso obiettivi costruttivi. Vi sentite spinti a rinnovare qualcosa nella vostra vita, ma i cambiamenti richiedono coraggio e pazienza.

In amore vi mostrate profondi e coinvolgenti, ma anche gelosi e possessivi. È un venerdì che vi chiede equilibrio.

10° Capricorno

Avete bisogno di rallentare i ritmi e di non pretendere troppo da voi stessi. Le stelle vi rendono meno determinati del solito e vi invitano a rivedere le priorità. Vi sentite stanchi, e questo si riflette anche nelle relazioni, dove rischiate di apparire freddi e distanti. In realtà avete bisogno di ascoltarvi di più e di lasciare spazio al riposo. È un momento che vi aiuta a riconsiderare le vostre scelte con lucidità.

11° Vergine

Il desiderio di controllo si scontra con una serie di piccoli imprevisti che vi irritano. Le stelle vi chiedono di essere più tolleranti, perché non tutto può andare secondo i vostri schemi.

La vostra razionalità vi aiuta a mantenere la calma, ma a tratti potreste sentirvi sotto pressione. In amore vi mostrate esigenti, mentre sul lavoro avete difficoltà a delegare. È un venerdì che vi insegna l’arte della flessibilità.

12° Acquario

Vi trovate in una giornata complessa, in cui la vostra voglia di libertà si scontra con circostanze che vi limitano. Le stelle vi rendono insofferenti e impazienti, come se nulla fosse al passo con i vostri desideri. La vostra originalità, che di solito vi rende brillanti, oggi rischia di creare fraintendimenti. Vi sentite poco compresi e questo vi porta a reagire con freddezza. È un momento che vi invita a rallentare, a non pretendere il massimo da tutto e a concedervi il lusso di aspettare tempi migliori.