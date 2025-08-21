Secondo l’oroscopo del 23 agosto il Capricorno conquista il primo posto della classifica. Nulla sembra fermarlo, né sul lavoro né nella sfera privata, e ogni passo è accompagnato dalla certezza di muoversi nella direzione giusta. In dodicesima posizione si trova invece il Leone, che vive un momento di tensione e insofferenza: le energie paiono disperse e la fiducia vacilla, rendendo difficile affrontare gli impegni con la solita grinta.

La classifica del 23 agosto: lo Scorpione ha una marcia in più

1° posto – Capricorno

Vi trovate in una condizione ideale per mettere ordine nei vostri progetti.

La vostra disciplina vi consente di affrontare con chiarezza anche le sfide più complesse, mentre l’ambizione vi spinge a non accontentarvi dei piccoli traguardi. Sentite dentro di voi una forza particolare, quasi una spinta invisibile che vi orienta nella direzione giusta. Non solo riuscite a far valere le vostre idee, ma ottenete anche la stima e l’ammirazione di chi vi circonda. La vostra solidità emotiva diventa un faro per chi si sente smarrito, e questo vi regala ulteriore sicurezza.

2° posto – Scorpione

Vi accorgete di avere una marcia in più, soprattutto nella capacità di leggere tra le righe e di intuire le intenzioni degli altri. Questo vi permette di muovervi con saggezza e di non cadere in tranelli.

Sul piano affettivo, il desiderio di profondità vi porta a rafforzare i legami più autentici e a chiarire eventuali incomprensioni. Non vi limitate a vivere in superficie: la vostra passione vi rende magnetici e convincenti, attirando consensi anche in ambito professionale.

3° posto – Vergine

Vi sentite in perfetta sintonia con il ritmo delle cose. La precisione che vi caratterizza diventa un punto di forza che vi consente di affrontare i compiti con estrema efficienza. Ogni dettaglio viene notato e valorizzato, e questo vi permette di anticipare eventuali ostacoli. Nella vita di coppia emerge una maggiore serenità, grazie alla capacità di dialogare con chiarezza e senza fraintendimenti. Anche nei rapporti di amicizia vi mostrate presenti e disponibili, creando un clima di fiducia che viene molto apprezzato.

4° posto – Cancro

Vi muovete con sensibilità e intuito, elementi che si rivelano preziosi nelle situazioni delicate. Vi accorgete che la vostra capacità di ascolto diventa una risorsa non solo per voi, ma anche per chi vi è accanto. Sul lavoro riuscite a captare con anticipo eventuali cambiamenti e a prepararvi con prontezza. Dal punto di vista emotivo vi lasciate andare con più fiducia, trovando conforto in chi vi vuole bene. Non mancano momenti di introspezione, che però vi portano chiarezza e nuove consapevolezze.

5° posto – Toro

Avvertite un’energia stabile e concreta che vi aiuta a portare avanti i vostri obiettivi con determinazione. Non vi lasciate distrarre facilmente, e la costanza diventa il vostro principale alleato.

Nei rapporti interpersonali riuscite a trasmettere sicurezza, conquistando la fiducia anche di chi all’inizio poteva essere diffidente. Nella sfera sentimentale emerge una maggiore dolcezza: riuscite a esprimere i vostri sentimenti senza timori e a consolidare le basi della relazione.

6° posto – Acquario

Vi sentite creativi e desiderosi di sperimentare. Le vostre idee originali trovano spazio e vengono accolte con interesse da chi vi circonda. Non vi accontentate delle soluzioni già pronte, ma cercate sempre nuove strade da percorrere. Questo vi permette di distinguervi e di portare freschezza nelle situazioni quotidiane. In amore potreste avere bisogno di maggiore libertà, ma sapete anche come rassicurare chi teme di perdervi.

La vostra energia innovativa si riflette positivamente anche nei rapporti di amicizia.

7° posto – Sagittario

Vi trovate in una fase di ricerca e desiderio di movimento, anche se non sempre riuscite a concretizzare tutto ciò che immaginate. La vostra voglia di indipendenza vi spinge a guardare lontano, ma vi rendete conto che è necessario anche soffermarsi su ciò che avete già costruito. Le relazioni vi regalano entusiasmo, anche se a volte la vostra schiettezza rischia di sembrare eccessiva. Sul piano professionale vi muovete con spirito intraprendente, ma dovete fare attenzione a non disperdere le energie.

8° posto – Bilancia

Vi accorgete di oscillare tra momenti di grande equilibrio e altri di incertezza.

Da una parte c’è il desiderio di armonia, dall’altra la difficoltà a prendere decisioni nette. Questo vi porta a riflettere più del solito, rischiando di rimandare alcune scelte importanti. Nei rapporti personali cercate di mantenere la calma, anche se la tentazione di assecondare tutti vi rende meno autentici. Sul lavoro riuscite comunque a portare avanti i compiti principali con discreta efficacia.

9° posto – Gemelli

Vi sentite divisi tra mille interessi, ma non sempre riuscite a gestire tutto con ordine. La vostra curiosità vi porta a spostarvi continuamente da un’attività all’altra, rischiando di perdere concentrazione. In amore potreste avere difficoltà a mantenere la coerenza, soprattutto se siete attratti da nuove possibilità.

Tuttavia la vostra capacità di comunicazione resta un punto di forza che vi aiuta a mantenere i rapporti vivi e stimolanti.

10° posto – Ariete

Vi trovate a dover affrontare qualche ostacolo imprevisto, che mette alla prova la vostra pazienza. La voglia di agire è tanta, ma non sempre le circostanze vi permettono di procedere come vorreste. Questo può generare un senso di frustrazione, ma è proprio qui che viene richiesto uno sforzo di autocontrollo. Nei rapporti personali rischiate di sembrare troppo impulsivi, ma con un po’ di attenzione riuscite a evitare malintesi.

11° posto – Pesci

Vi sentite particolarmente vulnerabili e sensibili agli umori esterni. Basta poco per farvi perdere sicurezza, e questo rischia di rallentare i vostri progetti.

Avete bisogno di concedervi momenti di tranquillità per ritrovare il vostro centro interiore. Nei rapporti affettivi potreste percepire una distanza che vi fa soffrire, ma in realtà si tratta più di una vostra paura che di un reale allontanamento. Cercate di fidarvi di più di chi vi vuole bene.

12° posto – Leone

Vi trovate in una fase complicata, in cui la vostra solita energia sembra affievolirsi. Le cose non vanno secondo i vostri piani, e questo vi crea insofferenza. La voglia di brillare è forte, ma vi accorgete che mancano le condizioni per esprimervi al meglio. Nei rapporti personali rischiate di pretendere troppo, finendo per sentirvi delusi. Sul lavoro potreste percepire un senso di stallo che mette alla prova la vostra determinazione. È un momento che richiede pazienza e capacità di ridimensionare le aspettative.