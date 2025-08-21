L’oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2025 preannuncia compromessi per i nati sotto il segno dell’Ariete. Il Leone sarà solitario e diffidente nei confronti dei sentimenti, mentre l’Acquario vivrà un periodo fortunato.

L'oroscopo 25-31 agosto dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: arriverete a compromessi molto forti in ambito amoroso. Per i single questo momento non sarà l'ideale per iniziare una relazione. Lavoro: la complessità di questa settimana sul lavoro vi spingerà a fare del vostro meglio ma attenzione allo stress. Fortuna: il sentiero personale che avete intrapreso vi darà piccole soddisfazioni.

Toro ♉ Amore: l'andamento della vostra relazione vi darà molta energia e gioia. Non mancheranno la passione e la voglia di fare qualcosa insieme. Lavoro: la carriera subirà una notevole impennata, stando alle previsioni dell'oroscopo. Fortuna: il denaro sarà costantemente presente senza sbalzi di alcun tipo.

Gemelli ♊ Amore: l'ottimismo in amore vi darà un insieme di tenerezza, di passione, di intesa e di serenità. Lavoro: il disegno professionale che avete davanti a voi troverà concretezza esattamente nel momento propizio. Fortuna: la fortuna sarà al massimo questa settimana. L'oroscopo segnala occasioni più uniche che rare da cogliere.

Cancro ♋ Amore: una certa diffidenza nei confronti del partner potrebbe creare tensioni nella coppia.

Lavoro: la riflessione attenta prima di portare avanti un progetto lavorativo vi porterà al successo, ma dovrete attendere ancora un po' di tempo. Fortuna: l'oroscopo segnala un’assenza di fortuna che però non sarà così disastrosa.

Leone ♌ Amore: sviluppare una ritrosia per i sentimenti potrebbe spingervi a desiderare la solitudine. Di conseguenza, anche la relazione più solida potrebbe saltare, secondo l'oroscopo. Lavoro: le sfide professionali vi porranno davanti a molteplici scelte e non tutte facilissime. Fortuna: troverete qualcosa su cui contare, ma non per tutti i giorni della settimana.

Vergine ♍ Amore: l'energia amorosa vi darà modo di riconnettervi con la persona amata sia nel fisico che nella mente.

L'oroscopo prevede tanta serenità complessiva. Lavoro: inaspettatamente il lavoro non sarà pesante. Sarete disponibili con i colleghi e verrete ricambiati. Fortuna: illuminati dalla fortuna, saprete dare un colpo di coda alle avversità.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: la vostra relazione amorosa sarà intensa e ricca di passione, capace di farvi sentire al settimo cielo. Lavoro: stando alle previsioni dell'oroscopo il clima lavorativo sarà in forte miglioramento. Fortuna: non avrete a che fare con litigi e discussioni. La costanza e la pazienza vi premieranno.

Scorpione ♏ Amore: l'andamento amoroso nella vostra storia vi darà parecchio su cui riflettere. Vi fiderete ciecamente del vostro istinto.

Lavoro: alti e bassi. La settimana lavorativa sarà molto altalenante, ma qualche soddisfazione saprete come prendervela. Fortuna: l'oroscopo prevede pochissimi sbalzi d'umore.

Sagittario ♐ Amore: dovrete attingere alle vostre riserve di pazienza e di buona volontà, sia in amore che in ambito familiare. Lavoro: lo stress potrebbe farsi sentire in modo intenso, rendendo necessarie pause rigeneranti. Fortuna: prenderete una decisione importante che vi cambierà le prossime settimane.

Capricorno ♑ Amore: finalmente tirerete fuori il meglio dalla vostra storia d'amore, dedicandovi anima e corpo al partner e alla famiglia. Lavoro: scoprire nuove prospettive lavorative vi aiuterà ad ampliare i vostri orizzonti.

Fortuna: l'oroscopo prevede una nuova consapevolezza interiore che vi aprirà le porte di ciò che reputate impossibile per voi.

Acquario ♒ Amore: la stima e la fiducia che avete nei confronti del partner saliranno alle stelle. Sarà tempo di passione e di intesa mentale. Lavoro: l'ambito professionale ora più che mai sarà in grado di agevolare la vostra scalata al successo. Fortuna: la fortuna vi sosterrà incondizionatamente, secondo l'oroscopo.

Pesci ♓ Amore: l'oroscopo segnala una bella atmosfera romantica che attraverserà tutta la settimana. Per molte coppie sarà tempo di evolvere dal punto di vista emotivo. Lavoro: vi sentirete pronti per avventure professionali senza precedenti, che possano soprattutto migliorare la qualità della vostra vita. Fortuna: vi attendono alcune serate indimenticabili.