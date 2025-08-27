Stando all’oroscopo del 29 agosto la vetta della classifica spetta alla Bilancia. Per i nati sotto questo segno, le recenti difficoltà si stemperano in un clima più sereno, gli incontri assumono un tono costruttivo e la fortuna sembra premiare la capacità di dialogo e la ricerca di equilibrio.

All’ultimo posto si colloca invece l’Ariete, la cui energia impetuosa si scontra con ostacoli inattesi e con persone poco collaborative, lasciandolo spesso frustrato.

La classifica del 29 agosto: il Cancro terzo è circondato d'affetto

1° posto – Bilancia

Vi trovate in un flusso favorevole che vi permette di mantenere serenità e chiarezza anche nelle situazioni più complicate.

La vostra capacità di mediare vi porta riconoscimenti e vi rende protagonisti di scambi positivi. Gli incontri assumono un valore speciale, perché vi offrono prospettive nuove e stimolanti. La fortuna vi sostiene nelle relazioni, negli affari e nelle decisioni pratiche, rendendo ogni passo più leggero e naturale.

2° posto – Toro

La costanza e la pazienza che avete coltivato trovano un riconoscimento importante. Sentite di poter contare sulla stabilità e sul sostegno delle persone che vi circondano. Anche le questioni economiche o pratiche mostrano un andamento positivo, con soluzioni che emergono quasi spontaneamente. È una giornata che vi premia per l’impegno passato e vi incoraggia a guardare al futuro con maggiore fiducia.

3° posto – Cancro

Vi sentite circondati da affetto e da una rete di persone che vi sostengono. La vostra sensibilità viene apprezzata e trova risposte sincere. Nei rapporti familiari o nelle amicizie ricevete conferme che rafforzano la vostra autostima. La fortuna vi accompagna nei piccoli gesti quotidiani, rendendovi più sereni e facendovi sentire parte di un contesto armonioso. È un periodo che vi dona pace interiore e gioia condivisa.

4° posto – Pesci

Il vostro intuito vi guida con precisione e vi permette di cogliere segnali che altri non notano. Avete la sensazione di essere in sintonia con il flusso delle cose, e questo vi porta a fare scelte fortunate. Le relazioni beneficiano della vostra dolcezza e disponibilità, mentre le attività pratiche scorrono senza intoppi.

La fortuna si manifesta come una protezione silenziosa che vi accompagna e vi sostiene.

5° posto – Vergine

La vostra attenzione ai dettagli e la capacità di organizzare le cose vi mettono in una posizione di vantaggio. Anche se non mancano piccoli imprevisti, riuscite a gestirli con lucidità e a trovare soluzioni efficaci. Le persone intorno a voi riconoscono il vostro impegno e vi apprezzano per la precisione. È una giornata che vi premia soprattutto sul piano lavorativo e che vi offre la possibilità di consolidare risultati duraturi.

6° posto – Capricorno

La vostra tenacia vi aiuta a superare le difficoltà con determinazione. Anche se non tutto scorre come vorreste, riuscite comunque a mantenere saldo il controllo della situazione.

Le relazioni vi sostengono più di quanto immaginiate e vi offrono punti di riferimento preziosi. La fortuna non vi regala colpi di scena, ma vi accompagna nella stabilità e nella capacità di affrontare ogni cosa con serietà e disciplina.

7° posto – Scorpione

Vi trovate in una fase in cui la vostra intensità vi permette di cogliere più a fondo le situazioni, ma allo stesso tempo rischiate di sentirvi appesantiti da troppe emozioni. La fortuna si manifesta soprattutto quando riuscite a trasformare le difficoltà in opportunità. Nei rapporti personali ricevete un sostegno sincero, ma serve equilibrio per non lasciarvi trascinare da eccessi di passione o di diffidenza. È una giornata che richiede misura e consapevolezza.

8° posto – Leone

La vostra energia resta forte, ma non sempre trova un terreno fertile per esprimersi. Vi sentite pronti a conquistare nuove mete, ma alcune circostanze esterne rallentano i vostri slanci. La fortuna vi sostiene solo in parte, lasciandovi il compito di trovare da soli la strada giusta. Nei rapporti personali riuscite comunque a brillare e ad attirare attenzione, ma vi accorgete che non basta la grinta per ottenere tutto ciò che desiderate.

9° posto – Gemelli

Vi sentite stimolati da mille idee e progetti, ma la dispersione rischia di farvi perdere di vista le priorità. La fortuna non vi abbandona, ma vi chiede maggiore concentrazione. Alcuni contatti possono rivelarsi utili, ma serve attenzione per distinguere le vere opportunità dalle illusioni.

Nelle relazioni siete brillanti, ma dovete imparare ad essere più costanti per evitare fraintendimenti.

10° posto – Sagittario

Il vostro entusiasmo incontra ostacoli imprevisti. Avete voglia di muovervi e di scoprire, ma alcune circostanze vi costringono a rallentare e a rivedere i piani. La fortuna non vi offre grandi sostegni, ma vi invita a riflettere e a costruire con più pazienza. Nei rapporti personali emergono divergenze di vedute che richiedono dialogo e comprensione. È una giornata che vi stimola a crescere nella capacità di ascolto.

11° posto – Acquario

Le vostre idee innovative non trovano terreno fertile e rischiate di sentirvi isolati. La fortuna non vi ostacola, ma non vi sostiene come speravate.

Nei rapporti personali vi accorgete che il vostro bisogno di libertà può essere frainteso. Alcuni progetti richiedono più tempo e non potete forzarne i ritmi. È un momento che vi invita ad avere pazienza e a non perdere fiducia nelle vostre capacità.

12° posto – Ariete

La vostra energia incontra troppi ostacoli e vi sentite frustrati. Le vostre iniziative non producono i risultati sperati e le persone attorno a voi non sempre collaborano. La fortuna sembra rallentare i vostri slanci, costringendovi a misurare le forze e a rivedere le strategie. Nei rapporti personali rischiate di sembrare troppo impulsivi e poco disponibili al dialogo. È una giornata che vi invita a fermarvi, a riflettere e a comprendere che non sempre l’azione immediata porta beneficio.