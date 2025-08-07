Secondo l'oroscopo del 9 agosto 2025 l'Ariete può condividere le idee con la dolce metà, il Toro è più sereno del solito e il Cancro può avere delle discussioni.

Di seguito approfondiamo i dettagli relativi a tutti i segni zodiacali.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia può condividere in modo più genuino le proprie idee con il partner. I single possono sembrare abbastanza aggressivi. La giornata lavorativa è carica di tensioni.

Toro: i cuori solitari sono molto più sereni del passato. Chi ha una relazione può prendere delle decisioni importanti insieme alla dolce metà.

In questo momento è meglio non riversare lo stress nella sfera amorosa.

Gemelli: chi è solo da tempo ha tante preoccupazioni da risolvere. Il campo lavorativo può regalare delle buone garanzie. Dei problemi economici possono essere superati velocemente.

Cancro: con la persona amata sono possibili tante discussioni. Delle provocazioni possono rovinare l'intera giornata. Il campo finanziario va riorganizzato con lucidità.

Leone: chi cerca l'amore è meno severo del solito. Chi ha una relazione invidia la dolce metà e questo è davvero un grande problema. La sfera professionale va pianificata con molta attenzione.

Vergine: i tanti pensieri possono creare dei malumori con il partner. I single devono ritrovare il proprio equilibrio interiore.

La giornata lavorativa può portare qualche delusione.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono affrontare la giornata con molto entusiasmo. Sulla sfera amorosa è necessario evitare le discussioni. L'ambito lavorativo può essere molto più complicato del previsto.

Scorpione: chi è solo da tempo deve avere dei ritmi più regolari. Chi fa parte di una coppia può vivere delle forti emozioni insieme alla persona amata. Sulla sfera professionale è possibile affrontare alcuni rallentamenti.

Sagittario: delle novità possono alleggerire la giornata. Chi è solo da molto tempo può fare dei nuovi incontri. Questo è il momento giusto per iniziare dei nuovi percorsi lavorativi.

Capricorno: è necessario ascoltare il proprio istinto e decidere di conseguenza.

Questo è il momento ideale per organizzare qualcosa di diverso con il partner. Per l'ambito lavorativo è un momento carico di tensione.

Acquario: nei confronti della dolce metà sono presenti dei lunghi silenzi. I single sono pronti a organizzare un incontro davvero speciale. La sfera professionale risulta essere piuttosto impegnativa.

Pesci: per chi cerca l'amore è una giornata molto più positiva del previsto. Chi recentemente ha vissuto una separazione, da ora ha più fiducia riguardo al futuro. Chi lavora in proprio ha bisogno di avere alcuni chiarimenti.