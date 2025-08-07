Secondo l’oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto 2025, il Toro appare davvero rassegnato, i Gemelli possono sentirsi più tranquilli e l’Acquario risente di una leggera stanchezza.

Di seguito, l’approfondimento segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia è fedele con la dolce metà. I single hanno una perfetta sintonia con una persona conosciuta recentemente. Dopo tanto lavoro, l'intera settimana può essere dedicata al riposo.

Toro: finalmente i cuori solitari possono divertirsi come dei matti. Chi fa parte di una coppia è totalmente rassegnato.

Chi lavora in proprio è molto più sereno.

Gemelli: chi è solo da tempo deve cercare di essere più tranquillo. Chi ha una relazione di vecchia data ha dei malumori con il partner. Dei buoni risultati possono arrivare dall'ambito professionale.

Cancro: insieme alla dolce metà è un periodo molto fortunato. Durante la settimana può comparire una leggera stanchezza dovuta al caldo. Il campo lavorativo può regalare delle interessanti opportunità.

Leone: con grinta è possibile risolvere un problema in famiglia. La settimana può segnare il ritorno della passione nei confronti della dolce metà. Degli imprevisti sul lavoro possono portare molto nervosismo.

Vergine: la sfera sentimentale è più riflessiva del passato.

L'ambito lavorativo risulta essere molto complesso. Durante la settimana è necessario usare la prudenza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi fa parte di una coppia è molto più dolce e intenso con la persona amata. Una trattativa di lavoro può regalare tanta ansia. Chi ha iniziato le ferie è davvero euforico.

Scorpione: una nuova amicizia può portare molta spensieratezza. Chi ha una relazione è letteralmente folle con il partner. Prima di partire per le vacanze è importante terminare gli ultimi progetti.

Sagittario: in questo periodo il bisogno di comunicare è davvero molto forte. I single sono molto nervosi perché qualcuno li disturba continuamente. Una complicazione sul lavoro è difficile da risolvere.

Capricorno: è arrivato il momento più adatto per chiarire dei dubbi con la persona amata. Chi lavora nel campo artistico può ottenere molto successo. La forma fisica è perfetta, ma l'umore è leggermente altalenante.

Acquario: chi fa parte di una coppia può raggiungere degli obiettivi insieme al partner. Per chi lavora in proprio sono in arrivo delle ispirazioni molto buone. Una leggera stanchezza può accompagnare l'intera settimana.

Pesci: l'animo dei cuori solitari è davvero generoso. La relazione amorosa è molto più affettuosa del solito. In questo periodo, il benessere sembra un ricordo lontano.