Il 6 settembre segna il passaggio della Luna in Pesci, rendendo l'oroscopo del sabato speciale per i segni d'Acqua, con il Cancro alla conquista del 1° posto in classifica. Saranno ore positive anche per Pesci, Scorpione e Leone, mentre il Capricorno si posiziona ultimo. Di seguito la classifica giornaliera e le previsioni astrologiche dei segni.

Classifica e oroscopo del 6 settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno. La giornata potrebbe portarvi un senso di stanchezza e una certa voglia di lasciarvi andare all’ozio. Forse vi sentirete insofferenti verso chi cerca continuamente di coinvolgervi o di disturbarvi, soprattutto se desideravate solo ritagliarvi qualche ora di pace.

In particolare, chi vive ancora in famiglia potrebbe percepire il bisogno di un po’ di libertà e di spazio personale. Prima di reagire in maniera impulsiva, provate a respirare e a non cedere alle provocazioni: con un atteggiamento più pacato riuscirete a chiudere la giornata senza ulteriori tensioni. Dedicate un momento a pianificare la settimana, così da affrontarla con più organizzazione e senza rischiare di ritrovarvi sommersi dalle incombenze.

1️⃣1️⃣- Toro. Sarà un’occasione ideale per rimettere in ordine la casa e occuparvi di quelle faccende domestiche che spesso lasciate indietro. Un riordino non è solo materiale, ma anche mentale: sistemando gli ambienti troverete più chiarezza dentro di voi e questo vi aiuterà a liberare energie nuove.

Anche se vi sentite confusi o un po’ spenti, vedrete che l’armonia delle piccole cose vi donerà una rinnovata vitalità. Evitate discussioni inutili, soprattutto su argomenti che finiscono sempre per riaccendere vecchie tensioni. Un familiare potrebbe aver bisogno del vostro sostegno: mostratevi disponibili, perché il vostro aiuto sarà prezioso.

1️⃣0️⃣- Gemelli. La giornata potrebbe risvegliare la vostra parte più irascibile, e basterà poco per farvi perdere la pazienza. Sentirete che qualcosa non vi torna e avrete il desiderio di andare a fondo nelle questioni che vi circondano. Il rischio è di lasciarvi travolgere dalla rabbia, minando la vostra serenità interiore. Forse vi trovate in una fase complicata, che sia per motivi lavorativi o personali, e questo aumenta la vostra irritabilità.

Ricordate che ogni situazione, per quanto difficile, può essere superata con determinazione e spirito costruttivo. Anche se vi sembra di dover ricominciare da zero, abbiate fiducia nelle vostre capacità: la vostra forza vi permetterà di rialzarvi sempre.

9️⃣- Acquario. Il desiderio di fermarvi sarà forte, e probabilmente sceglierete di concedervi una giornata lenta, senza obblighi e senza troppi impegni. Non abbiate sensi di colpa se la pigrizia vi accompagnerà: il riposo è necessario, soprattutto in vista di un periodo più impegnativo che richiederà la vostra energia e la vostra concentrazione. Se di notte vi capita di rigirarvi nel letto a causa di pensieri che non vi danno tregua, cercate di alleggerire la mente con attività rilassanti e non lasciate che le preoccupazioni vi tolgano il sonno.

Il silenzio, una buona lettura o una passeggiata vi aiuteranno a ricaricarvi.

8️⃣- Ariete. Vi attende una giornata tranquilla, a patto che non lasciate troppo spazio ai vostri pensieri frenetici. Può essere un buon momento per occuparvi della casa, riordinare, sistemare conti o preparare il terreno per i prossimi impegni. La sensazione di essere ben organizzati vi darà più sicurezza e vi permetterà di affrontare meglio ciò che vi aspetta. Chi ha figli o responsabilità familiari potrebbe vivere ore più movimentate, ma con un po’ di pazienza riuscirà a gestire tutto senza perdere l’equilibrio. Concentratevi su ciò che vi fa stare bene e proteggete le vostre energie.

7️⃣- Bilancia. La giornata porta con sé possibili novità che potrebbero sorprendere in positivo, ma solo se manterrete la mente aperta e pronta a cogliere le opportunità.

In amore l’atmosfera si farà intensa e passionale, soprattutto nelle ore serali, regalandovi emozioni forti. Se ci sono preoccupazioni economiche o professionali, cercate di non lasciarvi appesantire più del necessario: non potete controllare tutto, ma potete imparare a gestire meglio il vostro tempo e le vostre energie. Regalatevi piccoli momenti di piacere personale, che sia un acquisto, una lettura o un gesto di cura verso voi stessi: vi sentirete rigenerati.

6️⃣- Vergine. Vi trovate in un periodo in cui molte questioni importanti sono ancora in sospeso, e questo vi spinge a vivere con un certo nervosismo. Avete in mente obiettivi da raggiungere e aspettate risposte che potrebbero cambiare il vostro percorso.

Nell’attesa, concedetevi una giornata di totale relax, dedicandovi a ciò che vi rigenera davvero: un hobby, una passeggiata, o semplicemente un po’ di tempo per voi. Sul fronte sentimentale, alcuni potrebbero sentirsi insoddisfatti o soli anche in coppia: se vi riconoscete in questa sensazione, chiedetevi con onestà se valga la pena proseguire su una strada che non vi appaga.

5️⃣- Leone. La giornata scorrerà in modo sereno, accompagnata da piccole abitudini che vi fanno stare bene. C’è chi si dedicherà alla cucina preparando piatti speciali e chi preferirà trascorrere ore in compagnia di persone care o davanti a un paesaggio rilassante. La famiglia ha per voi un grande valore e vi sforzate sempre per rendere felici coloro che amate.

Se di recente vi siete preoccupati per la salute o il benessere di un vostro caro, questa sarà un’occasione per stare vicini e dimostrare il vostro affetto. Non dimenticate, però, di dedicarvi anche a voi stessi: c’è una parte nuova di voi che sta emergendo e merita di essere coltivata.

4️⃣- Sagittario. In questo momento siete immersi in riflessioni profonde: alcuni progetti che avevate accantonato tornano a farsi sentire e vi chiedono di essere ripresi in mano. È una giornata adatta per prendere decisioni importanti, firmare accordi o concludere trattative, ma anche per trascorrere del tempo con la famiglia, magari con una gita breve che non vi allontani troppo da casa. Cercate di non pensare già agli impegni futuri: godetevi ciò che il presente vi offre e non lasciate che le preoccupazioni vi rubino il piacere di un momento sereno.

Un’occasione interessante potrebbe affacciarsi: valutate bene e non lasciatela scappare.

3️⃣- Scorpione. Dopo una settimana piena di alti e bassi, avrete finalmente la possibilità di respirare un po’ e di ritrovare leggerezza. I prossimi giorni promettono esperienze piacevoli e nuove opportunità, e i single potrebbero sentirsi attratti da una persona che stimola curiosità e interesse. Sfruttate questa giornata per completare ciò che avete lasciato in sospeso e per dedicarvi anche a piccoli gesti pratici che vi faranno sentire più in ordine. Non è escluso che riceviate una telefonata o un messaggio che vi farà piacere e che vi regalerà un sorriso inaspettato.

2️⃣- Pesci. Avrete modo di assaporare piccoli piaceri autentici, che vi ricorderanno l’importanza della semplicità.

Che si tratti di un pranzo gustoso, di una passeggiata o di un incontro con una persona che non vedevate da tempo, la giornata sarà caratterizzata da momenti che scalderanno il cuore. In amore, chi vive una relazione di lunga durata potrebbe percepire un po’ di routine, ma basterà un gesto spontaneo per riaccendere l’intesa. Chi è in coppia sentirà di fare progressi e di consolidare il legame. Concedetevi relax e cercate di proteggere la vostra serenità da chi tende a turbarla.

1️⃣- Cancro. Vi sentirete particolarmente in forma e pronti a vivere la giornata con leggerezza e determinazione. Anche se dovrete affrontare alcune mansioni, lo farete senza fatica, trovando poi il tempo di dedicarvi a voi stessi.

La serata si annuncia ricca di emozioni e di incontri piacevoli, capace di regalarvi momenti di autentico divertimento. In questo periodo potreste sentire il bisogno di rifugiarvi nella lettura, nella scrittura o in attività creative che vi permettano di staccare la mente. Non è escluso che vi arrivi una notizia in grado di sorprendervi, soprattutto sul piano affettivo o familiare, portando nuova energia positiva nella vostra vita.

Il quadro astrologico della giornata

Il 6 settembre si colloca proprio nell'occhio di un vortice astrologico di trasformazione. Urano inizia la sua retrogradazione in Gemelli: aspettatevi intuizioni inattese, connessioni fuori dall’ordinario o qualche sorpresa nella vostra quotidianità e nei vostri pensieri.

Sabato ideale per rivedere vecchie idee e protocolli comunicativi.

Con Saturno retrogrado in Pesci e Mercurio in Vergine, si rafforza la tendenza a connettere introspezione e chiarezza mentale. Potreste sentirvi spinti a mettere ordine nelle responsabilità, nelle emozioni e nel vostro mondo interiore, con un approccio strutturato.

Infine, l’eclissi imminente (il giorno seguente) amplifica l’intensità emotiva e spirituale: usate il 6 settembre per preparare il terreno interiore, lasciar affiorare intuizioni, e chiudere mentalmente (o concretamente) questioni che necessitano di trasformazione.