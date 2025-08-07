L'oroscopo di venerdì 8 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali del giorno sono pronte a rivelare tutti i segreti dei dodici profili, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

I Gemelli e i Pesci saranno piuttosto riservati. Non si esporranno molto con il prossimo e tenderanno a tenere segreti gli aspetti più personali. Il Leone e lo Scorpione, invece, saranno dotati di un'energia decisamente diversa. La loro vivacità non passerà inosservata, soprattutto agli occhi degli amici e della famiglia.

Oroscopo del giorno 8 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: potrebbe essere il momento giusto per mettervi alla ricerca dell'anima gemella. Dovrete agire con cautela, senza saltare le tappe. Con qualche piccolo accorgimento, prenderete le decisioni giuste.

Toro: non vedrete l'ora di andare in vacanza. Questa giornata, dal punto di vista lavorativo, sarà piuttosto impegnativa. Dovrete fare ricorso a tutte le vostre risorse.

Gemelli: non avrete molta voglia di rapportarvi con il prossimo. Sarete un po' chiusi e poco inclini al dialogo. Amici e parenti non riusciranno a comprenderne il motivo, almeno per ora.

Cancro: soffrirete un po' di nostalgia. Non farete altro che ripensare al passato, concentrandovi sulle relazioni finite e sui vecchi amici.

Tutto questo vi metterà di cattivo umore.

Leone: l'energia non vi mancherà di certo. Sprizzerete gioia da tutti i pori, contagiando anche le persone che vi staranno accanto. Il vostro sorriso sarà ampio e luminoso.

Vergine: vi renderete conto di non poter più stare dietro a tutti i vostri impegni. Dovrete delegare qualcosa perché, in caso contrario, finirete per non riuscire a gestire lo stress nel modo giusto.

Bilancia: intraprenderete un percorso di crescita personale che vi porterà lontano. Sarete felici di poter conoscere meglio voi stessi. La vedrete come una grande opportunità.

Scorpione: l'euforia si trasformerà presto in agitazione. Farete fatica a tenere sotto controllo tutte le vostre energie.

Avrete l'impressione di non riuscire a trovare attività abbastanza valide per impiegarle.

Sagittario: vi dedicherete completamente alla persona amata. Condividerete ogni momento insieme a lei, cercando di renderlo il più speciale possibile. Non ve ne pentirete.

Capricorno: vi mancherà un po' la vostra vecchia vita. Ci saranno delle cose che ancora non riuscirete ad accettare. Dovrete avere un po' di pazienza e tanta forza di volontà.

Acquario: sarete un po' preoccupati. Questa giornata proseguirà tra alti e bassi, impedendovi di portare a termine tutti i progetti desiderati. Gli imprevisti non mancheranno.

Pesci: vi chiuderete in voi stessi. Non riuscirete a sfogarvi neanche con gli amici di sempre. Avrete bisogno di trascorrere un po' di tempo lontani da tutti.