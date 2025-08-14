L'oroscopo del giorno 15 agosto è la giornata perfetta per rilassarsi, divertirsi, stare in compagnia e… dare un’occhiata al cielo! Le stelle brillano di entusiasmo e portano energia positiva a tutti i segni zodiacali.

Per i nativi Acquario, energia e sorrisi contagiosi caratterizzeranno questo Ferragosto di spensieratezza, mentre i Gemelli si lasceranno andare al relax dei piaceri estivi. L'allegria farà parte dei nativi Cancro, mentre il Leone dovrà essere meno euforico, senza rinunciare al divertimento.

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 15 agosto 2025 segno per segno

Ariete: godetevi questa giornata senza arenarvi in discussioni da poco secondo l'oroscopo. Evitate di sentirvi il protagonista, ma lasciatevi trascinare dai bei momenti e dalla spensieratezza che ha da offrire questa giornata. Voto - 7️⃣

Toro: la giornata di Ferragosto annuncia la contrapposizione tra la Luna e Venere, croce e delizia durante questo periodo. Amerete con forza il partner, ma a volte potreste mostrare i vostri sentimenti senza pensare alle conseguenze. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che annunciano una giornata piacevole da vivere per voi e il partner. Ferragosto vi coccola con buon cibo, musica e affetti sinceri.

Se siete single sarà il momento adatto per approfondire un legame speciale. Voto - 9️⃣

Cancro: l'allegria farà parte di questa giornata per voi nativi del segno. Il vostro modo di amare sarà emozionante e coinvolgente, perfetto per costruire un legame migliore. Se siete single potrebbe essere il momento di aprire il vostro cuore a chi ve l'ha chiesto con delicatezza. Voto - 8️⃣

Leone: avrete modo di vivere una giornata divertente in amore, ma dovrete essere meno euforici nel vostro modo di mostrare le emozioni. Se siete single, provate ad approfondire il legame con una persona che amate, ma senza la fretta di bruciare le tappe. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale affascinante per voi nativi del segno.

Venere in sestile vi permetterà di essere raggianti nei confronti del partner. Provate a rilassarvi e pensare alle cose belle della vostra storia d'amore. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo un po' più stabile e armonioso per voi durante questo venerdì di agosto. L'atmosfera non sarà perfetta, ma con il giusto atteggiamento avrete buone occasioni per trascorrere momenti di spensieratezza. Voto - 7️⃣

Scorpione: in arrivo un Ferragosto sufficientemente romantico per voi nativi del segno. Venere porterà magnetismo, ma non dovrete essere irresistibili solo all'apparenza. Fate in modo che le vostre relazioni sociali e sentimentali siano grandiose sotto ogni punto di vista. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali gioiose in questa giornata di venerdì.

Il vostro buonumore sarà contagioso, e la Luna in sestile vi concederà momenti da batticuore tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta Venere continua a mettervi a disagio anche in questa giornata di venerdì. Cercherete di mantenere un atteggiamento ottimista, nel tentativo di trascorrere una giornata più tranquilla, utile per ricaricare e per trovare soluzioni efficaci ai vostri problemi. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione al vostro cielo porterà ottimismo in voi in questa giornata di venerdì. Energia e sorrisi contagiosi caratterizzeranno questo periodo, fatto di spensieratezza e piacevoli attività da fare con le persone a voi più care.

Voto - 8️⃣

Pesci: questo Ferragosto vi vedrà particolarmente affiatati secondo l'oroscopo. Vi godrete il meritato riposo con le persone che amate, costruendo rapporti solidi e affiatati, e con tante occasioni di conoscenza per i single. Voto - 9️⃣