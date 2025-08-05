Il cielo di metà agosto si apre con contrasti potenti e rivelazioni sorprendenti. L'oroscopo settimanale dal 11 al 17 agosto 2025 svela che alcuni segni vivranno un periodo di piena espansione, altri saranno chiamati a riflettere, mentre per qualcun altro il momento sarà più faticoso. Il Leone domina la scena con un voto 10: energia, fascino e leadership lo rendono il protagonista assoluto di questo ciclo. Il Cancro, invece, naviga in acque più agitate, con un voto 7: sensibilità e introspezione lo guidano, ma servono equilibrio e ascolto. Infine, i Pesci affrontano un lasso di tempo complesso, con un voto 5: sogni e intuizioni non bastano se non si resta ancorati alla realtà.

Scopriamo insieme cos'altro ha da dirci l’oroscopo della settimana prossima con le pagelle di tutti i dodici segni.

Previsioni astrologiche della settimana 11-17 agosto 2025: un bel 'otto' al segno della Bilancia

Ariete (21 marzo - 19 aprile). Periodo di grande fermento interiore. Marte nel vostro segno vi spinge a prendere iniziative audaci, ma la quadratura di Plutone suggerisce di non agire impulsivamente. In ambito lavorativo, potreste trovarvi davanti a una scelta importante: valutate bene pro e contro prima di decidere. In amore, il dialogo sarà fondamentale per evitare incomprensioni. Le relazioni stabili potrebbero attraversare una fase di revisione, mentre i single avranno l’opportunità di fare incontri stimolanti, ma non necessariamente duraturi.

Sul piano emotivo, cercate di non reprimere ciò che provate: esprimere le emozioni sarà liberatorio. Il ciclo si chiude con una Luna favorevole che vi aiuterà a ritrovare lucidità e determinazione. Voto: 7.

Toro (20 aprile - 20 maggio). Fase di fascino e magnetismo. Venere in posizione favorevole vi regala attrattiva, mentre Saturno in opposizione vi chiede rigore e responsabilità. È un arco temporale in cui dovrete bilanciare piacere e dovere, soprattutto in ambito professionale. Le opportunità ci sono, ma richiedono impegno costante e capacità di adattamento. In amore, potreste sentire il bisogno di maggiore stabilità: chi è in coppia dovrà affrontare alcune questioni rimaste in sospeso, mentre i single potrebbero essere attratti da persone molto diverse dal solito.

Attenzione alle spese: la voglia di gratificazioni materiali potrebbe portarvi a qualche eccesso. Sul piano fisico, cercate di non trascurare il riposo. La seconda parte del lasso di tempo sarà più favorevole per chiarimenti e decisioni. Voto: 8.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno). Intervallo di brillantezza mentale. Mercurio, vostro pianeta guida, vi rende comunicativi e vivaci. È il momento ideale per presentare progetti, fare networking e coltivare nuove idee. La vostra mente sarà particolarmente attiva, ma fate attenzione a non disperdere energie in troppe direzioni. In amore, la leggerezza sarà la vostra cifra stilistica: flirt, messaggi intriganti e giochi di seduzione vi faranno sentire vivi.

Tuttavia, chi cerca qualcosa di più profondo potrebbe sentirsi frustrato. Sul piano familiare, potrebbero emergere vecchie questioni da chiarire. Non rimandate: affrontarle ora vi darà maggiore serenità. Voto: 9.

Cancro (21 giugno - 22 luglio). Scansione emotiva intensa. La Luna, vostra alleata, vi rende particolarmente sensibili e ricettivi. Potreste avvertire un senso di nostalgia o il bisogno di rifugiarvi nei ricordi. In ambito lavorativo, è il momento di consolidare ciò che avete costruito: non è tempo di grandi cambiamenti, ma di rafforzare le basi. In amore, le relazioni profonde saranno fonte di conforto, mentre quelle superficiali potrebbero risultare insoddisfacenti. Attenzione a non chiudervi troppo in voi stessi: il dialogo con le persone care sarà fondamentale per ritrovare equilibrio.

Voto: 7.

Leone (23 luglio - 22 agosto). Segmento temporale di protagonismo. Il Sole nel vostro segno vi dona energia, carisma e voglia di mettervi in gioco. È un momento in cui potrete brillare in ogni ambito, soprattutto se saprete dosare entusiasmo e concretezza. Sul lavoro, le vostre idee saranno apprezzate, ma dovrete dimostrare di saperle realizzare. In amore, siete irresistibili: chi è in coppia vivrà momenti di grande intensità, mentre i single potrebbero fare incontri destinati a lasciare il segno. Attenzione però all’orgoglio: non sempre avete ragione, e riconoscerlo vi renderà ancora più forti. Voto: 10.

Vergine (23 agosto - 22 settembre). Sessione di introspezione e ordine. Mercurio vi aiuta a pianificare con precisione, ma la vostra tendenza al perfezionismo potrebbe portarvi a stress eccessivo.

In ambito lavorativo, rivedete strategie e obiettivi: non abbiate paura di cambiare rotta se necessario. In amore, la dolcezza sarà la chiave per superare eventuali tensioni. Chi è in coppia dovrà imparare a lasciare spazio all’altro, mentre i single potrebbero sentirsi più introversi del solito. Sul piano fisico, attenzione alla stanchezza: concedetevi momenti di relax e cura personale. Voto: 6.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre). Turno di equilibrio ritrovato. Dopo un periodo di tensioni, finalmente le energie si armonizzano e vi permettono di affrontare con maggiore serenità sia le questioni pratiche che quelle affettive. Sul lavoro, potreste ricevere una proposta interessante, ma sarà fondamentale valutare bene ogni dettaglio prima di accettare.

In amore, il dialogo torna protagonista: le coppie ritrovano complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro che stimola mente e cuore. Attenzione però a non rimandare decisioni importanti: la vostra indecisione potrebbe farvi perdere occasioni preziose. Voto: 8.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre). Tempo di intensità e trasformazione. Plutone vi spinge a scavare in profondità, portando alla luce desideri e verità che non potete più ignorare. In ambito professionale, dovrete osare: un progetto che avete tenuto nel cassetto potrebbe finalmente vedere la luce. In amore, le emozioni saranno forti e talvolta contrastanti: chi è in coppia dovrà affrontare un confronto chiarificatore, mentre i single potrebbero essere attratti da persone misteriose e affascinanti.

Sul piano personale, è tempo di lasciar andare ciò che non vi serve più. Voto: 7.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre). Tempo libero pieno di stimoli. Giove vi sostiene e vi invita a guardare lontano, a progettare, a sognare in grande. Sul lavoro, nuove opportunità si affacciano all’orizzonte, ma servirà una buona dose di pragmatismo per coglierle davvero. In amore, la voglia di libertà potrebbe entrare in conflitto con il bisogno di stabilità: cercate di essere onesti con voi stessi e con gli altri. Le relazioni familiari migliorano, grazie a una maggiore disponibilità al dialogo. È il momento giusto per pianificare un viaggio o un’esperienza che vi arricchisca interiormente. Voto: 6.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio).

Quadro settimanale di consolidamento. Saturno vi guida con fermezza, aiutandovi a mettere ordine nelle vostre priorità. Sul lavoro, la vostra tenacia sarà premiata, ma dovrete evitare di essere troppo rigidi con colleghi e collaboratori. In amore, la stabilità sarà il vostro obiettivo: chi è in coppia potrà rafforzare il legame, mentre i single potrebbero essere attratti da persone mature e affidabili. Attenzione però a non trascurare il lato emotivo: concedetevi momenti di tenerezza e ascolto. Il periodo si chiude con una sensazione di maggiore sicurezza. Voto: 7.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio). Ciclo di idee brillanti e cambiamenti. Urano vi rende imprevedibili, ma anche geniali: date spazio alla creatività e di rompere con vecchi schemi.

Sul lavoro, potreste ricevere una proposta fuori dagli schemi, che vi stimola ma vi destabilizza. In amore, la voglia di novità potrebbe portarvi a mettere in discussione relazioni consolidate: cercate di capire se si tratta di un bisogno autentico o di semplice inquietudine. Le amicizie saranno una fonte preziosa di ispirazione e sostegno. Voto: 6.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo). Lasso di tempo di intuizioni e sensibilità. L'Astrologia vi rende sognatori, ma anche vulnerabili: cercate di mantenere un equilibrio tra fantasia e realtà. Sul lavoro, potreste sentirvi poco motivati, ma una nuova collaborazione potrebbe riaccendere il vostro entusiasmo. In amore, le emozioni saranno abbastanza positive: chi è in coppia vivrà momenti di grande dolcezza, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno che tocca corde profonde.

Attenzione però a non idealizzare troppo: la realtà ha bisogno di essere accolta per quella che è. Voto: 5.

Il valore del silenzio: ascoltare ciò che non chiede parole

Ci sono momenti che non chiedono risposte, ma ascolto. Questo intervallo di agosto sembra fatto apposta per rallentare, osservare, e lasciar sedimentare ciò che è stato. Non è un tempo di grandi conquiste, ma di piccole consapevolezze. Le giornate scorrono con una qualità sospesa, come se il mondo ci invitasse a guardare dentro, più che fuori.

Le relazioni si rivelano specchi: chi ci è vicino ci mostra ciò che stiamo evitando. Le parole dette e non dette assumono un peso diverso, e anche il silenzio diventa eloquente. È il momento di accogliere, non di forzare.

Di lasciare che le cose si mostrino per ciò che sono, senza pretese.

Sul piano personale, è utile domandarsi cosa ci nutre davvero. Non solo nel senso materiale, ma emotivo, mentale, spirituale. Cosa ci fa sentire vivi? Cosa ci svuota? In questo lasso di tempo, la chiarezza non arriva con il pensiero, ma con la presenza. Basta esserci, pienamente.

E se qualcosa ci turba, non è detto che vada risolto subito. A volte basta riconoscerlo. Dare un nome a ciò che si muove dentro di noi è già un atto di guarigione. Questo ciclo non chiede azione, ma autenticità. E forse, proprio in questo, sta la sua forza più grande.