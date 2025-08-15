L'oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24 agosto 2025 preannuncia dei giorni pieni di energia per l'Ariete, mentre lo Scorpione sarà particolarmente determinato e concentrato. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche settimanali per tutti i segni.

La prima sestina

Ariete: settimana di grande energia e decisioni rapide. Il lavoro potrebbe riservare occasioni improvvise: valutare bene prima di agire. In ambito familiare, piccoli malintesi si superano con un chiarimento sincero.

Toro: si apre un periodo di stabilità che permette di concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine.

Attenzione alle spese extra, soprattutto verso il weekend. Momenti di relax rigeneranti in arrivo.

Gemelli: vivacità mentale e socialità alle stelle. I contatti si rivelano utili, ma serve evitare di disperdere le energie. Verso metà settimana, una notizia porta entusiasmo.

Cancro: emozioni intense e bisogno di sicurezza. Piccoli contrasti in casa vanno affrontati subito. Una proposta inattesa a fine settimana potrebbe cambiare i piani.

Leone: grande slancio in ogni settore. Sul lavoro, riconoscimenti meritati; in ambito privato, voglia di festeggiare. Attenzione a non imporre troppo le proprie idee.

Vergine: la settimana invita a mettere ordine, sia nelle cose pratiche che nei pensieri. Possibili novità sul fronte professionale.

Il weekend porta un senso di gratificazione.

La seconda metà dello zodiaco

Bilancia: equilibrio da ritrovare. All’inizio della settimana ci possono essere tensioni, ma la diplomazia farà la differenza. Momenti piacevoli in compagnia verso il fine settimana.

Scorpione: concentrazione alta e determinazione notevole. Situazioni in sospeso trovano una svolta. Qualche imprevisto può modificare i piani di viaggio o di svago.

Sagittario: entusiasmo e voglia di esplorare. La settimana stimola nuove iniziative e contatti. Fare attenzione a non sottovalutare i dettagli pratici.

Capricorno: senso di responsabilità e capacità organizzativa ai massimi livelli. Opportunità professionali in arrivo, ma serve flessibilità per coglierle.

Acquario: la creatività e l'originalità guidano le scelte. Alcune idee potrebbero trovare terreno fertile, specie nei rapporti di collaborazione sul lavoro.

Pesci: sensibilità accentuata e intuizioni da seguire. La settimana è ideale per attività che richiedono empatia e cura. Il weekend porta momenti di quiete preziosa.