L'oroscopo di domani 10 agosto 2025 evidenzia la presenza della Luna in Pesci. Le emozioni scorrono profonde per i tre segni al vertice della classifica — Leone, Pesci e Ariete — naturalmente sintonizzati con questa vibrazione lunare. Anche Toro e Sagittario possono trovare conforto nella quiete e nella riflessione. Per i segni indicati in calo nel periodo, ossia Scorpione e Acquario, la giornata domenicale potrebbe sembrare meno brillante, ma offre comunque spunti preziosi per guardarsi dentro e ricalibrare le proprie energie. Il cielo invita alla gentilezza e alla cura delle piccole cose.

E allora, che il viaggio abbia inizio: i dodici segni si preparino a vivere questa domenica all'insegna dell’empatia e della magia lunare.

Previsioni astrologiche di domenica 10 agosto e classifica: l'oroscopo premia anche il Sagittario

♈ Ariete (21 marzo – 20 aprile). Una domenica che vibra di possibilità. La Luna in Leone vi regala una scossa positiva che si riflette in ogni ambito. I contatti umani saranno vivaci, stimolanti, e potrebbero aprire porte inaspettate per il futuro. Sul lavoro, è il momento di definire con precisione un accordo: niente zone grigie, soprattutto quando si parla di denaro. In amore, il cuore ha bisogno di attenzioni. Dopo giorni in cui è rimasto in secondo piano, merita di tornare protagonista.

Una cena, una parola gentile, un gesto affettuoso: basta poco per riaccendere la fiamma. La salute vi sorride: se state pensando di iniziare una dieta o un nuovo stile di vita, il vostro corpo è pronto a collaborare. Classifica: 3° posto.

♉ Toro (21 aprile – 20 maggio). Ritrovare il centro, nonostante il malumore. La giornata parte con un’energia bassa, e lo sentite. Ma non tutto è perduto: se riuscite a liberarvi del malumore, potrete sfruttare le energie residue per concentrarvi su ciò che conta davvero. Sul lavoro, la parola d’ordine è pazienza. Non forzate le situazioni: lasciate che siano gli eventi a maturare, e sarete pronti a cogliere l’attimo. In amore, la serata promette bene, ma solo se evitate polemiche inutili.

Lasciate parlare il desiderio, non il risentimento. La pelle ha bisogno di respiro: scegliete prodotti leggeri e naturali, e il vostro corpo vi ringrazierà. Classifica: 5° posto.

♊ Gemelli (21 maggio – 21 giugno). Curiosità e vitalità vi guidano. La Luna in Pesci vi dona sprint, voglia di fare, e una mente brillante. È la giornata perfetta per uscire, incontrare amici, sperimentare. Un film, una cena esotica, una conversazione stimolante: tutto vi nutre. Sul lavoro, potrebbe arrivare una proposta interessante. Ma non abbiate fretta: valutate ogni dettaglio, soprattutto quelli che non si vedono subito. In amore, è tempo di consolidare. Se sentite che la vostra relazione ha bisogno di stabilità, potete fare un passo importante.

Per la salute, basta poco: una camminata, un po’ di stretching, e il corpo si depura. Classifica: 9° posto.

♋ Cancro (22 giugno – 22 luglio). Intuito e coraggio vi aprono nuove strade. Il tandem spaziale "Sole-Nettuno" vi protegge e vi ispira. Sul lavoro, emergono novità che meritano attenzione. Non restate fermi: se serve rischiare, fatelo. Meglio un errore che un rimpianto. L’impegno che avete messo finora comincia a dare frutti. Le vostre capacità vengono riconosciute, e questo vi dà forza. In amore, vivete il presente. Non fate progetti troppo impegnativi se non vi entusiasmano. Seguite il cuore, non il copione. La vista ha bisogno di cura: scegliete schermi che non affaticano e concedetevi pause digitali.

Classifica: 10° posto.

♌ Leone (23 luglio – 23 agosto). Il palcoscenico è vostro. La Luna nel segno dei Pesci vi rende protagonisti assoluti della giornata. Saturno vi sostiene con disciplina e lucidità. La giornata sarà piena di appuntamenti, scambi, possibilità. Sul lavoro, riconoscete al volo ciò che può portarvi vantaggi. Non esitate: agite con sicurezza. In amore, attenzione alla sincerità: non tutto va detto subito. Se il partner non è pronto, meglio dosare le parole. Per la salute, evitate l’eccesso di stimoli serali. Troppa TV o schermi possono disturbare il sonno. Meglio un hobby all’aria aperta. Classifica: 1° posto.

♍ Vergine (24 agosto – 22 settembre). Una domenica da dedicare al riposo.

Gli astri non vi sostengono, e lo sentite. La stanchezza si fa sentire, e la voglia di fare è ai minimi storici. Non forzatevi: assecondate il bisogno di fermarvi. Sul lavoro, se vi viene proposta un’opportunità, valutatela con attenzione. Le vostre competenze sono preziose, ma non basta un’analisi superficiale. In amore, non fate drammi per ogni piccolo screzio. La stanchezza può alterare la percezione: lasciate passare. La salute chiede moderazione. Pigrizia e dolci sono tentazioni forti, ma potete scegliere di ascoltare il corpo, non solo il gusto. Classifica: 6° posto.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre). Un giorno che vi sorprende con leggerezza e riflessione. La Luna in sestile dal Leone vi regala un umore alto e una giornata piena di piccole esperienze che vi strappano sorrisi.

Anche se il lavoro richiede una pausa di riflessione, il vostro intuito vi guida nel riorganizzare le idee. In amore, un ricordo del passato torna a bussare alla porta del cuore. Non ignoratelo: affrontarlo con lucidità può liberarvi da un peso. La salute vi chiede attenzione: limitate le abitudini che vi affaticano, come fumo e caffè. Il vostro corpo ha bisogno di leggerezza. Classifica: 7° posto.

♏ Scorpione (23 ottobre – 22 novembre). La mente corre, ma il corpo chiede tregua. La Luna, evidenziata dall'oroscopo come abbastanza disarmonica, vi confonde, e la giornata rischia di scivolare via senza risultati concreti. Troppe cose da fare, troppi pensieri: serve una pausa. Sul lavoro, evitate discussioni sterili.

Puntate ai fatti, non alle parole. In amore, un incontro casuale potrebbe lasciarvi turbati e affascinati. Non sottovalutate l’impatto emotivo. La salute è fragile: siete più vulnerabili del solito. Proteggetevi da virus e stress. Classifica: 11° posto.

♐ Sagittario (23 novembre – 21 dicembre). Spensieratezza e sogni vi accompagnano. Gli astri vi sorridono e vi regalano una domenica vivace. Ottima compagnia, risate e sorprese in serata: il mix perfetto per stare bene. Sul lavoro, siete presi da un progetto che vi entusiasma. Continuate a sognare, ma non perdete il contatto con la realtà. In amore, è il giorno ideale per una fuga romantica. Raggiungete un luogo speciale e lasciatevi trasportare dai ricordi.

La Luna vi invita a rinnovarvi: cambiate look, taglio o colore. Vi sentirete rinati. Classifica: 4° posto.

♑ Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio). Ritrovare fiducia è la chiave. Piccoli ostacoli possono incrinare la vostra serenità, ma se vi aggrappate all’ottimismo, la giornata cambia volto. Sul lavoro, il ruolo da leader vi calza a pennello, ma prima di seguire un’idea insolita, valutate bene i pro e i contro. In amore, stimolate il partner con proposte nuove. La routine non vi fa bene. Per la salute, dedicate tempo agli amici e alle passioni: vi aiuteranno a ritrovare energia. Classifica: 8° posto.

♒ Acquario (21 gennaio – 19 febbraio). Una partenza lenta, ma con possibilità di riscatto. La Luna poco collaborativa vi rende nervosi al risveglio, ma la giornata è lunga e può ancora sorprendervi.

Sul lavoro, il vostro intuito vi aiuta a muovervi con anticipo. Sfruttatelo. In amore, vivere alla giornata può essere liberatorio, ma rischiate di perdere ciò che conta. Riflettete. La salute richiede interventi tempestivi: non ignorate i segnali del corpo. Classifica: 12° posto.

♓ Pesci (20 febbraio – 20 marzo). Superare i pregiudizi per aprirsi al nuovo. Le novità sul lavoro vi destabilizzano, ma sono solo resistenze mentali. Apritevi al dialogo, anche se i colleghi sembrano chiusi. Qualcuno approfitta del vostro senso del dovere: imparate a dire no. In amore, fate un gesto generoso e lasciatevi sorprendere dalla reazione. La salute chiede attenzione: scegliete cibi genuini e ascoltate lo stomaco.

Classifica: 2° posto.

La classifica di domenica 10 agosto: la sintesi

Ecco il riepilogo della scaletta domenicale con i segni a partire dalla prima posizione all'ultima: