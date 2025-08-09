Nell'oroscopo della settimana dall'11 al 17 agosto, Mercurio torna diretto in Leone, sbloccando comunicazione e creatività in ambito personale e professionale. Il 12 agosto, Venere si congiunge a Giove in Cancro, amplificando armonia nei rapporti e fortuna nelle questioni di cuore.

Infine, Saturno in sestile con Urano l’11 promette progressi sostenibili e idee innovative, in particolare per i segni di fuoco e d'aria.

Previsioni oroscopo dall'11 al 17 agosto 2025 segno per segno

Ariete: le giornate di mercoledì e giovedì potrebbero essere le più indicate per chiarire vecchie tensioni tra voi e il partner, causate da Venere in quadratura.

Mercurio inoltre favorisce la sincerità. Nel lavoro alcuni progetti inizieranno a prendere forma, ciò nonostante non mancheranno gli ostacoli, che solo con razionalità e fermezza nelle vostre decisioni potrete risolvere. Voto - 7️⃣

Toro: sarà un periodo dolce e stabile della vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Vi sentirete bene con il partner grazie alla posizione favorevole di Giove e Venere. Single oppure no, potrebbe essere un buon momento per confessarsi qualcosa di intimo, soprattutto durante il weekend. Nel lavoro faticherete ancora un po’ a gestire bene le vostre mansioni, ma le cose potrebbero presto migliorare. Voto - 8️⃣

Gemelli: la settimana di Ferragosto potrebbe iniziare con il piede sbagliato a causa della Luna in quadratura.

Non sempre sarete mossi da buoni sentimenti, ragion per cui sarà necessario cercare di chiarire ciò che non funziona tra voi e il partner. Nel lavoro Mercurio e Marte porteranno benefici nei vostri progetti, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali equilibrate e piacevoli in questa settimana di metà agosto. Il rapporto con il partner sarà dolce e delicato grazie a Venere. Attenzione soltanto tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna si troverà in quadratura. Sul posto di lavoro arriveranno buoni guadagni, che in questo momento in particolare potrebbero fare la differenza. Voto - 8️⃣

Leone: questo cielo non avrà molto da dirvi per quanto riguarda i sentimenti.

Ci saranno poche occasioni romantiche tra voi e il partner, da sfruttare con delicatezza per vivere un rapporto stabile. In ambito lavorativo dovrete valutare alcune importanti spese da fare in questo periodo, utili per poter progredire nei vostri progetti. La posizione di Mercurio sarà determinante a tal proposito. Voto - 7️⃣

Vergine: questa settimana vedrà momenti di tranquillità e buone emozioni secondo l'oroscopo, a patto che non siate troppo invadenti nei confronti della persona che amate. Sarete favoriti da Venere in sestile, che vi aiuterà a costruire momenti di piacevole romanticismo. Nel lavoro sarete piuttosto diretti in quel che fate, ma dovrete accettare tutti i pro e i contro di questo vostro modo di fare.

Voto - 8️⃣

Bilancia: pensare a rilassarsi in questo periodo di vacanze quando Venere tormenta la vostra vita sentimentale potrebbe non essere così semplice. Single oppure no, cercate di lavorare sui vostri difetti e migliorare dove potete. Nel lavoro le potenzialità non ci mancano, ma avrete bisogno anche delle giuste occasioni per poterle esprimere. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita amorosa godibile durante questa settimana. Sarete più spensierati, pronti a godervi in armonia il vostro rapporto. Attenzione però durante il weekend, quando la Luna si metterà in opposizione. Bene anche il lavoro, anche se questo periodo si rivelerà meno movimentato. In ogni caso, saprete come far valere le vostre idee.

Voto - 8️⃣

Sagittario: Mercurio porterà interessanti benefici dai vostri progetti professionali, a patto che riusciate a giocare bene le vostre carte. La forza di Marte potrebbe rivelarsi di grande aiuto. Sul fronte amoroso state imparando nuovamente ad amare il partner, scoprendo nuovi lati del vostro rapporto. I cuori solitari metteranno in mostra le loro migliori qualità. Voto - 8️⃣

Capricorno: questa settimana di agosto non vedrà un ottimo cielo sopra di voi. La Luna navigherà in buone posizioni, aiutandovi a mostrare maturità, ma con Venere in opposizione, le occasioni romantiche scarseggeranno. Per quanto riguarda il lavoro dovrete ottimizzare meglio le vostre strategie. Prendetevi un po’ di tempo dunque per pensarci sopra.

Voto - 6️⃣

Acquario: il rapporto con il partner sarà tutto sommato discreto in questo periodo, nonostante queste stelle poco influenti. Attenzione a mantenere unito questo vostro legame nel fine settimana, quando la Luna si troverà in quadratura dal segno del Toro. Riguardo al lavoro, sarà una settimana più leggera, di conseguenza, non ci saranno grandissime entrate. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale splendida in ambito amoroso per voi nati sotto questo segno. La Luna e Venere vi sorrideranno, portando intensi momenti da vivere insieme alla persona che amate, soprattutto per chi è nati nella prima decade. Nel lavoro Giove vi darà un pizzico di fortuna, necessaria per raggiungere risultati migliori dalle vostre mansioni. Voto - 9️⃣