L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 agosto 2025 promette scintille e qualche colpo di scena. I pianeti si muovono con intensità e il cielo diventa teatro di emozioni potenti, intuizioni brillanti e svolte inattese. L’Acquario, in vetta alla classifica, cavalca un’onda di energia travolgente: amore e lavoro si intrecciano in un crescendo di successi e desideri realizzati. Lo Scorpione, invece, vive una settimana di contrasti interiori: fulminato dall’amore e dalla passione, si troverà a fare i conti con il peso della routine e il desiderio di evasione.

Infine, i Pesci, ultimi in classifica ma primi nel cuore delle emozioni. Sensibili, profondi, vulnerabili: il loro viaggio sarà tutto interiore, ma non privo di sorprese.

Oroscopo e classifica settimanale 11-17 agosto: Gemelli tra i segni migliori della settimana prossima

♒ 01 – Acquario. Settimana di slancio e audacia. Il cielo vi spinge a osare, e voi siete pronti. In amore, le giornate si tingono di passione e leggerezza: chi è in coppia riscopre il piacere del gioco, chi è single potrebbe vivere un incontro travolgente. Le notti saranno incandescenti, e non solo per il caldo. Sul lavoro, siete lucidi, brillanti, e pieni di idee. È il momento ideale per proporre, innovare, avviare. La vostra mente corre veloce, ma stavolta anche il cuore tiene il passo.

Coordinazione perfetta tra pensiero e azione.

Giorni top: 13, 14 agosto

13, 14 agosto Giorni critici: 11 agosto.

♌ 02 – Leone. Settimana di espansione e desideri. Avete energia da vendere, ma anche voglia di qualcosa di diverso. In amore, il bisogno di novità si fa sentire: non si tratta di rompere, ma di reinventare. Se siete in coppia, cercate nuovi modi per stare insieme. Se siete single, lasciatevi incuriosire. Sul lavoro, Mercurio vi stimola a pensare fuori dagli schemi. Le prospettive si ampliano, soprattutto per chi lavora in autonomia. Attenzione però a non strafare: l’entusiasmo va dosato.

Giorni top: 12, 13 agosto

12, 13 agosto Giorni critici: 11, 15, 16 agosto.

♎ 03 – Bilancia. Settimana di risveglio e riflessione.

Il cielo vi invita a guardarvi dentro. In amore, evitate di puntare il dito: forse il partner non è distante, siete voi a non voler vedere. Venere vi rende magnetici, ma anche un po’ egocentrici. Serve equilibrio, non competizione. Sul lavoro, si aprono nuove possibilità, soprattutto per chi cerca un impiego o vuole cambiare settore. Turismo e commercio sono favoriti. Siate pronti a cogliere l’occasione, ma senza perdere la vostra eleganza.

Giorni top: 15, 16 agosto

15, 16 agosto Giorni critici: 13, 14 agosto.

♊ 04 – Gemelli. Settimana di sogni e intuizioni. Il vostro cuore si apre alla magia. In amore, siete più romantici del solito: sguardi, parole, gesti vi rapiscono. Non cercate di capire tutto, lasciatevi trasportare.

Le emozioni vi guideranno meglio della logica. Sul lavoro, Giove vi protegge e vi spinge a osare. Ci saranno guadagni, ma anche qualche contrattempo. Non scoraggiatevi: la seconda metà della settimana sarà decisamente più favorevole.

Giorni top: 15, 16 agosto

15, 16 agosto Giorni critici: 12, 13 agosto.

♉ 05 – Toro. Settimana di incontri e ispirazioni. L’amore vi sorride, soprattutto nel weekend. Nuove conoscenze, dichiarazioni, emozioni inattese: tutto è possibile. Ma attenzione a non idealizzare troppo: non tutto ciò che luccica è oro. Sul lavoro, siete creativi e comunicativi. I giovani del segno avranno intuizioni brillanti. I giorni centrali della settimana sono perfetti per proporre, risolvere, innovare.

Giorni top: 13, 14 agosto

13, 14 agosto Giorni critici: 11, 15, 16 agosto.

♈ 06 – Ariete. Settimana di scelte e tensioni. In amore, l'oroscopo settimanale evidenzia una forte esigenza di attenzione verso di voi, e questo potrebbe creare qualche attrito. Il lavoro vi assorbe, e il partner lo sente. Venere e Plutone vi mettono alla prova: serve equilibrio tra ambizione e affetto. Sul lavoro, arrivano novità. Chi cerca un cambiamento troverà proposte interessanti, ma dovrà essere pronto a spostarsi, adattarsi, rischiare. Guardate oltre il presente, pensate in grande.

Giorni top: 12, 13 agosto

12, 13 agosto Giorni critici: 14, 15 agosto.

♏ 07 – Scorpione. Settimana di emozioni forti e riflessioni profonde. In amore, vi sentite come se mancasse qualcosa, anche se tutto sembra funzionare.

La routine vi pesa, e cercate stimoli nuovi. Attenzione però a non sabotare ciò che avete per inseguire un’illusione. Sul lavoro, il denaro sarà protagonista. Nella seconda metà della settimana sarete lucidi e strategici, mentre nei primi giorni potreste lasciarvi andare a spese impulsive.

Giorni top: 11 agosto

11 agosto Giorni critici: 16, 17 agosto.

♑ 08 – Capricorno. Settimana di contrasti interiori e successi esterni. In amore, l’umore altalenante vi rende vulnerabili. Chiederete attenzioni, ma non sempre le riceverete. Se siete single, un incontro potrebbe cambiare le carte in tavola. Sul lavoro, invece, siete una forza della natura. Organizzati, brillanti, collaborativi: il cielo vi sostiene e voi non deludete.

Giorni top: 13, 14 agosto

13, 14 agosto Giorni critici: 11, 15 agosto.

♋ 09 – Cancro. Settimana di dolcezza e creatività. In amore, Venere nel segno vi rende affascinanti e sensibili. Se evitate la gelosia, vivrete momenti intensi e appaganti. Sul lavoro, siete ispirati e pieni di idee. Chi cerca un impiego potrebbe ricevere proposte interessanti. È il momento di credere nei sogni e trasformarli in progetti.

Giorni top: 11 agosto

11 agosto Giorni critici: 13, 14 agosto.

♐ 10 – Sagittario. Settimana di turbolenze e risvegli. In amore, il cielo è agitato. Discussioni, chiarimenti, tensioni: tutto può succedere. Ma anche i temporali portano aria nuova. I single potrebbero vivere emozioni forti. Sul lavoro, serve pazienza.

I pianeti non aiutano, ma voi potete affrontare tutto con filosofia. Prendetevi del tempo per riflettere e non reagite impulsivamente.

Giorni top: 12, 13 agosto

12, 13 agosto Giorni critici: 12, 16 agosto.

♍ 11 – Vergine. Settimana di sfide e piccoli miracoli. In amore, se evitate di voler sempre comandare, vivrete momenti di grande complicità. I single potrebbero essere colpiti da un fulmine a ciel sereno. Sul lavoro, i pianeti vi mettono alla prova. Ma se ridimensionate le aspettative, scoprirete che le opportunità sono più vicine di quanto pensiate.

Giorni top: 13, 14 agosto

13, 14 agosto Giorni critici: 12, 13 agosto.

♓ 12 – Pesci. Settimana di introspezione e delicatezza. In amore, siete emotivi e vulnerabili. Attenti a non vedere problemi dove non ci sono.

I single avranno occasioni intriganti, ma serve lucidità e apertura mentale. Sul lavoro, evitate di essere troppo perfezionisti. Collaborare sarà la chiave per superare tensioni e ottenere ottimi risultati.