Arriva Ferragosto e l'oroscopo si fa portavoce di una giornata intensa per molti segni dello zodiaco. Il primo posto nella classifica del giorno è presidiato dal Cancro, mentre l'ultimo è occupato dal Toro. Approfondiamo cosa dovrebbe succedere in queste 24 ore, scoprendo le previsioni astrologiche del 15 agosto 2025.

Classifica e oroscopo Ferragosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Toro. In genere non amate il Ferragosto, soprattutto quando vi sentite obbligati a fare ciò che non vi va. La vostra natura impulsiva e indipendente vi porta a seguire sempre la vostra strada, senza allinearvi alla massa.

Nonostante ciò, avrete voglia di svagarvi e lasciarvi andare. In questo periodo la mente è occupata da progetti importanti, già avviati o in fase di definizione. La giornata troverà un ritmo più piacevole con il calare della sera, quando il caldo lascerà spazio a una brezza rinfrescante. Per i single e per le coppie, la passione sarà intensa.

1️⃣1️⃣- Ariete. Se c’è qualcosa da eliminare o chiudere, fatelo subito, senza tergiversare. La giornata potrebbe essere intensa e movimentata, ma fate attenzione al traffico e alla confusione, che tendete a mal sopportare. Se vi siete organizzati per tempo, vivrete momenti piacevoli; al contrario, la mancanza di pianificazione potrebbe rendere tutto più stressante.

Evitate discussioni e decisioni importanti, rimandandole ai prossimi giorni, e proteggetevi nelle ore più calde.

1️⃣0️⃣- Sagittario. Un imprevisto potrebbe rischiare di stravolgere i vostri piani, quindi cercate di mantenere la calma e di evitare situazioni poco chiare o rischiose. Attenzione anche agli eccessi a tavola, che potrebbero farsi sentire. Nonostante qualche piccolo intoppo, sarà comunque una giornata da vivere con leggerezza, cercando di divertirvi e di cogliere il meglio da ogni occasione. Le faccende più impegnative potranno attendere la settimana successiva.

9️⃣- Acquario. Giornata ideale per dedicarsi agli incontri, al divertimento e all’amore, con un entusiasmo difficile da fermare anche dopo le difficoltà vissute di recente.

Tuttavia, cercate di mantenere un po’ di prudenza ed evitate luoghi troppo affollati. Non lasciatevi irritare da domande indiscrete di amici o parenti, e moderate il consumo di caffeina e zuccheri per non affaticare l’organismo.

8️⃣- Bilancia. Sarà il momento di concedervi relax e divertimento, senza lasciarvi sopraffare da timori o pensieri negativi. Chi vive una relazione stabile potrà contare sul sostegno del partner e abbandonarsi a momenti di romanticismo, mentre i più giovani e spensierati vivranno la serata tra balli, falò in spiaggia e risate fino a notte fonda. Anche le famiglie e le coppie consolidate troveranno occasioni per rafforzare i legami.

7️⃣- Capricorno. Finalmente potrete ritagliarvi una pausa per dedicarvi a ciò che vi piace, senza sentirvi vincolati alle aspettative altrui.

Dopo un periodo impegnativo, avete bisogno di una giornata senza pensieri, da passare in compagnia delle persone care. Lasciate da parte il lavoro e le preoccupazioni, rimandando ciò che può attendere, e fate attenzione a non trascurare le esigenze del partner.

6️⃣- Leone. La serata avrà il sapore delle grandi occasioni, tra grigliate, musica, balli e chiacchiere sotto le stelle. Negli anni avete affinato la capacità di socializzare e creare armonia attorno a voi, dimostrandovi sempre determinati a sostenere la famiglia e i vostri affetti. Se le vacanze stanno per finire, evitate di sprecare tempo in futilità. Per chi è single, possibili incontri intensi; per altri, invece, sarà un periodo di riflessioni e scelte sentimentali importanti.

5️⃣- Scorpione. La giornata sarà particolarmente emozionante per le famiglie che si ritroveranno unite dopo un periodo difficile. Anche se non avete potuto concedervi il viaggio o la vacanza desiderata, scoprirete che la bellezza di questa giornata sta proprio nella semplicità e negli affetti ritrovati. La passione potrà riaccendersi e alcune preoccupazioni recenti saranno messe da parte.

4️⃣- Vergine. Concedete spazio al divertimento, lasciando i problemi fuori dalla porta. Approfittate delle occasioni per uscire e incontrare persone, senza però farvi trascinare in ambienti troppo caotici. Chi ha scelto di vivere questa giornata in compagnia ristretta o addirittura in solitaria potrà goderne appieno, trovando pace e leggerezza.

3️⃣- Pesci. Sarà una giornata che favorisce la socialità, la vita familiare e l’amore di coppia. Alcuni tabù potrebbero cadere, lasciando spazio a verità e rivelazioni inattese. I single avranno il coraggio di dichiararsi a chi suscita il loro interesse, mentre nelle coppie l’attrazione crescerà con il passare delle ore, rendendo la serata particolarmente intensa.

2️⃣- Gemelli. Finalmente arriva il Ferragosto che desideravate tanto. La giornata sarà frenetica e piena di emozioni, sia per chi è in vacanza sia per chi trascorrerà il tempo tra casa, ospiti e festeggiamenti. L’energia sarà alta e vi sentirete vivi come non accadeva da tempo, felici di ritrovare il piacere delle occasioni conviviali.

1️⃣- Cancro. Vi attende una giornata ricca di emozioni positive e momenti speciali, tra risate, incontri e sapori che scalderanno il cuore. State uscendo da un periodo complicato e avete iniziato a dare spazio a nuove passioni e progetti. Concedetevi di vivere senza pensieri, rimandando qualsiasi impegno alle prossime giornate, e circondatevi delle persone che amate di più.

L'astrologia della giornata

Dunque, il 15 agosto 2025, la Luna in Toro dona un’atmosfera di calma e radicamento, spingendo verso il piacere dei sensi, la stabilità emotiva e il bisogno di sicurezza. Il Sole in Leone, al contempo, accende il desiderio di brillare e esprimere la propria creatività, creando un interessante contrasto tra tranquillità e voglia di emergere.

L’energia della giornata è influenzata da altri transiti significativi. Con Mercurio retrogrado, potrebbero esserci piccoli intoppi in comunicazioni o questioni pratiche, specie legate a finanze. Venere, governatrice del Toro, rafforza l’armonia nelle relazioni se ben aspetto, ma potrebbe portare tensioni se in conflitto con pianeti come Marte o Saturno. Giove in Cancro amplifica l’empatia e il calore familiare, favorendo momenti di connessione profonda. Saturno in Ariete, invece, chiede disciplina e azione, ma può generare frustrazione se contrasta con il ritmo lento della Luna. Infine, Urano in Toro potrebbe sorprendere con cambiamenti improvvisi in ambito materiale o personale.