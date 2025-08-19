Mercoledì 20 agosto 2025 con la Luna in Cancro che garantisce un oroscopo positivo ai nati di questo segno d'Acqua, che si gode il 1° posto in classifica. Al contrario, l'Acquario avrà a che fare con una giornata agitata e a tratti instabile. Le stelle supporteranno anche la Bilancia, il Pesci e l'Ariete: scopriamo le previsioni astrologiche del 20 agosto passo per passo.

Classifica e oroscopo del 20 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Acquario. Vi sentite agitati e sballottati da una parte all’altra, come se non riusciste a trovare un equilibrio stabile.

Alcune relazioni potrebbero diventare più intense, ma se avete dubbi profondi evitate di portarle avanti solo per abitudine. Un po’ di shopping terapeutico o una passeggiata all’aria aperta potranno aiutarvi, ma fate attenzione al caldo e ai colpi di sole. Prendetevi più cura della pelle e del corpo: negli ultimi tempi vi siete concessi troppi eccessi, tra alcol, fumo o dolci. Con l’arrivo di settembre la situazione andrà a migliorare sia nelle questioni sentimentali che in quelle economiche.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Avete attraversato momenti difficili, superato tempeste e forse affrontato perdite dolorose, personali o professionali. Questo vi ha resi più forti, anche se la strada è stata piena di ostacoli.

La giornata, però, potrebbe riservare piacevoli sorprese in grado di regalarvi un po’ di leggerezza. Le finanze restano instabili: sarebbe meglio evitare spese inutili per abbigliamento, cene o serate fuori, concentrandovi invece sul benessere fisico e mentale. Ricordate che la salute viene prima di ogni altra cosa. La fase economica non sarà sempre così incerta: arriveranno miglioramenti nei prossimi mesi.

1️⃣0️⃣- Toro. Siate più aperti ai contatti e non abbiate paura di sperimentare novità, perché questo vi aiuterà a costruire basi solide per il futuro. Il denaro non arriva per caso, quindi è importante rimettere in ordine i conti entro la fine del mese. Anche in casa sarà utile liberarsi del superfluo, così da creare uno spazio più armonioso che vi darà serenità interiore.

Alcuni di voi potrebbero ritrovarsi a pensare a un vecchio amore, ma sarà necessario capire se vale davvero la pena riaprire certe porte.

9️⃣- Capricorno. Siete immersi in un lavoro complesso che richiede concentrazione e chiarezza sugli obiettivi. Non lasciate che questioni materiali, legate a eredità o proprietà, minino i rapporti con chi vi è vicino. Il vero benessere nasce da chi sa tenere unita la famiglia e coltivare la propria serenità interiore. È il momento di voltare pagina: non lasciate che un tradimento del passato influenzi il presente, perché tutti meritano fiducia e una seconda possibilità. Accogliete ciò che arriva con leggerezza e preparatevi a festeggiamenti in arrivo.

8️⃣- Leone. Avete il desiderio di avere tutto sotto controllo, ma non sempre è possibile avere risposte immediate.

Imparate ad affidarvi di più all’istinto, che vi guiderà meglio di quanto pensiate. L’estate vi ha regalato momenti di spensieratezza e ora provate un po’ di nostalgia per ciò che volge al termine. Approfittate ancora delle giornate calde organizzando gite, serate tra amici o piccoli eventi: il divertimento è a portata di mano. In amore ci sono stati dubbi o incertezze che hanno incrinato il rapporto: chiarite tutto con sincerità per ritrovare stabilità.

7️⃣- Gemelli. Questa giornata vi spinge ad agire. È meglio commettere un errore piuttosto che rimanere immobili e vivere di rimpianti. Non abbiate paura di sbagliare: nessuno nasce con tutte le risposte e l’orgoglio può solo rallentare il cammino.

La felicità si costruisce con perdono, sorrisi e parole sincere. Avrete l’occasione di liberarvi della tensione accumulata negli ultimi giorni e vi renderete conto di quanto il tempo passi in fretta. Mantenete armonia in casa e nelle relazioni familiari, che saranno il vostro rifugio più sicuro.

6️⃣- Vergine. Non cercate di apparire diversi da ciò che siete: chi vi ama vi apprezzerà sempre, senza bisogno di maschere. Imparate a distinguervi e a non seguire ciecamente la massa: solo così potrete sentirvi liberi davvero. Un passo alla volta potrete riprendere in mano la vostra vita, stabilendo cosa è giusto per voi e non per gli altri. Sul piano economico ci saranno movimenti da gestire, forse pagamenti da saldare o conti da sistemare entro fine mese.

In amore potrete godere di momenti piacevoli, magari con passeggiate e gesti semplici che rafforzano la complicità.

5️⃣- Scorpione. I nervi potrebbero essere messi alla prova da questioni familiari o economiche che vi danno pensieri. Alcuni di voi si stanno occupando di una persona cara che non sta bene, altri devono gestire situazioni complicate sul fronte finanziario. È un buon momento per guardarvi dentro e comprendere cosa desiderate davvero. In amore, i single forse non hanno trovato ciò che cercavano durante l’estate, ma qualche emozione intensa non è mancata. Per le coppie, invece, sarà una giornata favorevole: il partner saprà sostenervi e offrirvi conforto.

4️⃣- Ariete. La giornata si preannuncia positiva e ricca di energia.

La vostra creatività sarà al massimo e non vi mancheranno idee per proporre novità o avanzare richieste importanti. Non restate in disparte: se volete ottenere un cambiamento dovete mostrare tutto il vostro valore. Sarà anche il momento giusto per fare nuove conoscenze, ma dovrete essere voi a fare il primo passo e ad aprirvi al mondo con entusiasmo.

3️⃣- Pesci. Vi sentite in una condizione serena e propizia, che vi permetterà di conversare con leggerezza, sia di persona che attraverso i social. Fate però attenzione a non esagerare con il tempo trascorso online: serve maggiore equilibrio nelle abitudini. Potrebbe essere il momento ideale per modificare la routine e recuperare ore di sonno o tempo di qualità.

Alcuni di voi hanno intrapreso un percorso che darà risultati preziosi nel lungo periodo, a patto di avere costanza e pazienza.

2️⃣- Bilancia. La socialità sarà la vostra forza: uscite, frequentate ambienti diversi dal solito e concedetevi nuove esperienze. Potreste stringere amicizie preziose o addirittura vivere un incontro speciale. Restare chiusi in casa non vi porterà nulla di nuovo. Alcuni di voi stanno pensando a un acquisto tecnologico importante: valutate bene le opportunità. In famiglia arriverà un sostegno inaspettato che vi farà sentire grati e vi regalerà un sorriso.

1️⃣- Cancro. Il periodo è favorevole per chi cerca incontri intensi o un colpo di fulmine. Potreste vivere emozioni forti e inaspettate che vi spingeranno a fare passi coraggiosi.

Anche sul piano professionale c’è fermento: un nuovo progetto si sta delineando e presto potrebbe darvi soddisfazioni concrete. Amicizie solide e legami importanti vi daranno stabilità, mentre qualche nascita o novità familiare porterà gioia. Non abbiate paura dei cambiamenti: fate ciò che è in vostro potere per mantenere la direzione giusta.

Analisi astrologica del giorno

Il 20 agosto 2025, con la Luna in Cancro, l'energia astrologica sarà emotiva, intuitiva e orientata alla famiglia. La Luna in Cancro amplifica la sensibilità, il bisogno di sicurezza e il desiderio di connessione emotiva. È un mercoledì favorevole per introspezione, cura di sé e rafforzamento dei legami affettivi. Il problema è che ci si possa sentire più vulnerabile o incline a reazioni emotive intense. Attività come meditare, cucinare o trascorrere tempo in ambienti confortevoli saranno particolarmente appaganti. Attenzione a non lasciarsi sopraffare da nostalgie o insicurezze.