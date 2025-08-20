L'oroscopo di domani 21 agosto 2025 si fa portavoce di alcune interessanti novità astrologiche, con l'ingresso della Luna in Leone. Il primo posto della classifica giornaliera è presidiato dal segno del Leone, che ritrova entusiasmo ed ispirazione. Per la Vergine, invece, non si prospetta un giovedì positivo, anzi. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Classifica e oroscopo del giorno 21 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Vergine. Non dimenticate che la gioia non si trova alla fine del viaggio, ma nei piccoli passi quotidiani.

La giornata non parte nel migliore dei modi e potreste sentirvi messi alla prova da una serie di piccoli contrattempi che rischiano di minare la vostra pazienza. Mantenete la calma e ricontrollate bene ciò che fate, evitando di lasciarvi prendere dalla fretta o dal nervosismo. Nel corso della giornata la tensione tenderà a calare e la serata porterà un po’ di sollievo, soprattutto se vi concederete un’attività che vi piace o un momento rilassante in buona compagnia. Chi ha figli piccoli o un partner poco collaborativo potrebbe sentirsi sopraffatto, ma la chiave sarà quella di non perdere la lucidità e di ritagliarvi un angolo di respiro tutto per voi. Se volete rendere più piacevole il fine settimana, organizzate qualcosa di stimolante che vi faccia sentire di nuovo al centro della scena e vi restituisca energia.

1️⃣1️⃣- Ariete. Regalatevi più fiducia: siete molto più capaci e resilienti di quanto pensiate. Avvicinandovi al weekend vi renderete conto che serve una migliore gestione del tempo. Spesso vi lasciate trascinare dagli impegni senza un ordine preciso e questo vi porta a sentirvi stanchi o insoddisfatti. Provate a riorganizzare la vostra agenda dando spazio anche a ciò che vi fa stare bene. Qualche piccolo acciacco o calo fisico potrebbe farsi sentire, ma non dovrete scoraggiarvi: con la vostra forza d’animo siete in grado di affrontare ogni difficoltà. Nella sfera affettiva avrete bisogno di maggiore entusiasmo e di emozioni nuove, perché la routine rischia di diventare pesante. Alcuni di voi sentiranno forte il desiderio di rivedere vecchi amici o di recuperare rapporti che hanno lasciato un segno, mentre altri cominceranno a fantasticare sul futuro e su ciò che desiderano davvero raggiungere, anche in termini di stabilità lavorativa o familiare.

1️⃣0️⃣- Scorpione. Non rinunciate ai vostri sogni per paura di fallire: il vero fallimento è smettere di provarci. Fermatevi un attimo e guardate le cose con più distacco. Quando l’ambiente che vi circonda diventa troppo caotico o poco armonico, ne risentono sia il vostro umore che la vostra creatività. Per tornare a brillare serve riportare ordine, chiarire incomprensioni e liberarvi di situazioni irrisolte che ormai vi pesano da troppo tempo. Solo così potrete aprirvi a nuove opportunità e ritrovare la serenità necessaria per dare il meglio. Non si tratta di chiudere le porte, ma di scegliere con maggiore consapevolezza cosa vi fa bene e cosa invece vi toglie energia. Una volta fatto questo passo, avrete la possibilità di costruire basi più solide per il futuro e di affrontare con spirito rinnovato i prossimi progetti.

9️⃣- Gemelli. Non abbiate paura di chiedere aiuto: la forza non è fare tutto da soli, ma saper tendere la mano al momento giusto. Avete una grande capacità di adattamento, ma in questo periodo state cercando di mascherare una stanchezza o un malessere che vi pesa più di quanto vogliate ammettere. Fingere di stare bene non serve, perché la verità prima o poi emerge. Riconoscere le proprie fragilità non è un segno di debolezza, ma di maturità: soltanto così potrete trovare le soluzioni più adatte per superare gli ostacoli. Attenzione ai rapporti con gli altri: un momento di nervosismo potrebbe portare a discussioni che rischiano di rovinarvi il fine settimana. Prima di reagire di impulso, provate a fermarvi un istante e a riflettere sulle parole da usare, perché a volte basta poco per cambiare il corso di un dialogo.

Scegliete con cura a chi raccontare i vostri pensieri e non abbiate paura di chiedere supporto se ne sentite il bisogno.

8️⃣- Capricorno. Abbracciate il cambiamento, perché è sempre l’inizio di una nuova versione migliore di voi stessi. L’ultimo periodo non è stato dei più semplici e vi ha messo a dura prova, ma questo non significa che tutto sia andato storto: ci sono stati anche momenti in cui siete riusciti a rialzarvi con forza e coraggio. Proprio grazie a queste esperienze oggi siete pronti a prendere decisioni importanti che potrebbero incidere sul vostro futuro. Valutate ogni scelta con attenzione, senza lasciarvi trascinare dall’impulsività. Confrontarvi con persone esperte o con chi ha già vissuto situazioni simili vi aiuterà a fare più chiarezza.

La giornata sarà utile per dedicarsi a ricerche, approfondimenti e nuove idee: tenete la mente aperta, perché un’informazione preziosa potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate.

7️⃣- Pesci. Non sottovalutate i vostri progressi: anche ciò che oggi sembra minimo, domani farà la differenza. La settimana vi ha lasciato un po’ scarichi e stressati, come se aveste dato più del dovuto. È normale sentirsi appesantiti quando ci si rituffa nella routine dopo un periodo diverso, ma presto riuscirete a ritrovare l’equilibrio. La fatica si farà sentire, ma già a breve arriveranno stimoli nuovi e situazioni che vi sorprenderanno in positivo. Questo periodo di transizione è utile per capire meglio cosa volete davvero e per prepararvi a un cambiamento che vi porterà più serenità.

Il weekend sarà l’occasione giusta per recuperare energie, circondarvi delle persone care e dedicare tempo a ciò che amate.

6️⃣- Sagittario. Ogni giorno è una nuova pagina: scrivetela con coraggio, passione e verità. Un incontro inaspettato o una conoscenza che sta prendendo piede potrebbe darvi una scossa positiva e rinnovare la vostra quotidianità. È un momento che invita a uscire di più, a non chiudervi nelle solite abitudini e a cogliere le occasioni che vi si presentano. Le coppie stabili, invece, potrebbero percepire un po’ di noia: sarà importante trovare modi nuovi per ravvivare la relazione e ritrovare quella complicità che vi ha uniti all’inizio. Sul piano lavorativo e finanziario arrivano buone prospettive: finalmente sentirete che gli sforzi fatti stanno portando i primi frutti e potrete guardare avanti con maggiore fiducia.

5️⃣- Toro. Smettetela di confrontarvi con gli altri: la vostra strada è unica e merita di essere percorsa con orgoglio. In questo periodo vi trovate di fronte a situazioni poco chiare e potreste avere la sensazione che l’apparenza inganni. Cambiare punto di vista vi aiuterà a comprendere meglio ciò che vi circonda e a scoprire che, dietro a certe difficoltà, si nascondono anche opportunità inattese. Qualche fastidio fisico, come mal di testa o dolori alla schiena, potrebbe disturbare la giornata: ascoltate i segnali del corpo e prendete provvedimenti pratici per migliorare il vostro benessere. Una persona a voi vicina vi confiderà le sue preoccupazioni e voi saprete ascoltarla con sensibilità, rafforzando così il legame reciproco.

Non mancheranno piccoli momenti di gioia, anche grazie a sorprese o notizie positive che riusciranno a sollevarvi l’umore.

4️⃣- Cancro. Non aspettate l’occasione perfetta: create voi stessi la possibilità che state cercando. Il vostro umore sarà sereno e vi permetterà di vivere con leggerezza le prossime ore. Anche se dentro di voi rimane qualche incertezza che tende a riaffiorare soprattutto la sera, riuscirete a mascherarla bene durante il giorno e a mantenere una buona armonia con chi vi circonda. Avrete comunque bisogno di sostegno e sarà utile guardare con sincerità dentro voi stessi, valutando quali cambiamenti introdurre per migliorare la vostra quotidianità. La famiglia giocherà un ruolo fondamentale e ritroverete un clima più tranquillo, fatto di comprensione e di vicinanza.

Il fine settimana promette emozioni forti e vi darà la possibilità di vivere momenti che resteranno nel cuore.

3️⃣- Acquario. Ogni ostacolo che incontrate è un allenamento che vi renderà più forti e sicuri. Avete vissuto un periodo che vi ha riportato con la mente al passato, ma adesso è tempo di lasciarlo andare e di concentrarvi su ciò che vi aspetta. Tenere ancora legami con vecchie storie ormai concluse rischia solo di rallentarvi, perciò la scelta migliore sarà quella di guardare avanti e di riprendere in mano il controllo della vostra vita. La giornata vi invita a pensare anche alla carriera: introdurre cambiamenti e novità potrebbe attirare nuove collaborazioni e clienti interessanti.

In amore, chi è in coppia avrà la possibilità di lasciarsi andare completamente e di vivere momenti intensi, mentre chi è single potrà godersi una serata piacevole e ricca di sorprese.

2️⃣- Bilancia. Ricordatevi che non dovete dimostrare nulla a nessuno: il vostro valore è già dentro di voi. L’atmosfera si fa più distesa e serena, e questo vi permette di concentrarvi su voi stessi e sul vostro benessere. Potreste decidere di rinnovare il vostro look, magari con un cambio di stile che rifletta meglio la vostra nuova energia interiore. C’è un desiderio di pulizia e di trasformazione, non solo in casa ma anche nella vita personale: volete liberarvi di ciò che non serve più per fare spazio a ciò che vi farà crescere.

Per chi è single, si avvicina un incontro destinato a portare stabilità e un senso di famiglia che da tempo desiderate. È un periodo di rinnovamento che apre le porte a nuove possibilità affettive e personali.

1️⃣- Leone. Non lasciate che la paura vi fermi: ogni passo avanti, anche piccolo, è già un grande traguardo. Vi sentirete ispirati e pieni di entusiasmo, con un senso di soddisfazione che vi accompagnerà per l’intera giornata. La serenità vi regalerà lucidità e vi aiuterà a prendere decisioni sagge. Sarà un momento perfetto per dedicarvi alle vostre passioni, ai vostri hobby e a tutto ciò che alimenta la vostra creatività. Un’atmosfera distesa vi permetterà di coltivare rapporti sereni e di rafforzare i legami con le persone che vi stanno a cuore.

Approfittate di queste ore per ricaricarvi e vivere pienamente la bellezza di ciò che vi circonda: avrete la sensazione di trovarvi in una fase particolarmente favorevole, pronta a regalarvi nuove soddisfazioni.

Analisi astrologica del giorno

In sintesi, il 21 agosto 2025 vanta un buon quadro astrale con la Luna in Leone che regala un'energia carismatica, creativa e audace. La giornata favorisce l'espressione personale, la leadership e i progetti artistici. Si può brillare, ma attenzione a non esagerare nel cercare approvazione. I segni di fuoco (Leone, Ariete, Sagittario) sono i più energizzati, mentre gli altri segni possono trovare ispirazione per uscire dalla routine. Sfruttate il momento per iniziative coraggiose e autentiche.