Primo posto in cima alla classifica per il Leone che, secondo l'oroscopo del 29 agosto 2025, avrà un energico venerdì in cui rimettersi in gioco. La classifica sorride anche ai nati del Sagittario, del Capricorno e della Vergine, mentre i Pesci lambiscono all'ultima posizione a causa di una giornata pensierosa. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche del 29 agosto per tutti i segni.

Classifica e oroscopo del giorno 29 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Pesci. In questa giornata potreste sentirvi appesantiti e con la mente affollata di pensieri.

Gli impegni saranno numerosi e il rischio sarà quello di lasciarsi prendere dall’ansia o dalla sensazione di non avere abbastanza tempo. Non sarà però uno stato permanente: con il passare delle ore riuscirete a ritrovare equilibrio e serenità. Dedicate la mattina alle faccende più urgenti, lasciando spazio al relax nella seconda parte della giornata. Shopping, commissioni o incontri inaspettati renderanno le ore movimentate, ma anche stimolanti. Un volto del passato potrebbe riaffacciarsi, portando con sé emozioni contrastanti. Ricordate che ogni difficoltà è un'opportunità per imparare a gestire meglio le risorse. Fate un passo alla volta, stabilite priorità e celebrate anche i più piccoli traguardi.

La resilienza nasce proprio nei momenti di scarsità.

1️⃣1️⃣- Acquario. Non lasciate che la routine spenga la passione. Cercate nuove prospettive, rinnovate le competenze e fate un bilancio dei talenti. Ogni giorno potete scoprire modi diversi per dare valore a ciò che fate. Aggrapparsi troppo a ricordi o situazioni ormai chiuse non vi aiuta a crescere. Sarà importante lasciarsi alle spalle ciò che appartiene al passato e concentrarsi su ciò che può nascere di nuovo. Potreste percepire una leggera malinconia, ma questa sensazione andrà accolta senza paura, perché rappresenta un passaggio verso la rinascita. Dedicate qualche momento a voi stessi, magari confidandovi con una persona fidata che sappia comprendervi.

La comunicazione sarà un prezioso strumento per ritrovare speranza e affrontare il futuro con occhi diversi.

1️⃣0️⃣- Ariete. Non abbiate paura di affrontare i conflitti. La comunicazione sincera e l'ascolto attento possono trasformare tensioni in opportunità di crescita per entrambi. Ricordate: un legame si rafforza proprio superando le prove insieme. La giornata potrebbe iniziare con qualche piccolo ritardo o imprevisto che vi costringerà a correre per rispettare i tempi. Nonostante ciò, il vostro spirito sarà brillante e la mente particolarmente attiva, pronta a trovare soluzioni creative anche ai problemi più complessi. Qualcuno potrebbe organizzare una breve gita o una piacevole uscita, purché senza eccessi che rischino di farvi perdere energia.

In questo periodo c’è voglia di nuove esperienze, di avventure capaci di scuotere la routine e farvi sentire vivi. Se avete attraversato periodi difficili dal punto di vista professionale, questo potrebbe essere il momento per immaginare un nuovo inizio.

9️⃣- Toro. La solitudine non è vuoto, ma spazio da riempire con nuove esperienze e connessioni. Cercate di coltivare passioni, di uscire dalla zona di comfort e di incontrare persone che condividono i vostri interessi. La giornata potrebbe partire con un po’ di lentezza o con una sensazione di calo fisico. Tuttavia, basterà affrontare le ore con pazienza per ritrovare benessere e voglia di fare. In serata l’umore migliorerà e ci sarà spazio per qualche momento di svago, incontri interessanti o nuove conoscenze capaci di movimentare il fine settimana.

I single potranno lasciarsi coinvolgere da emozioni inaspettate, mentre chi è già in coppia avrà modo di riscoprire la complicità. Evitate però di lasciarvi trascinare in questioni che non vi riguardano, mantenendo la mente libera da inutili complicazioni.

8️⃣- Scorpione. Siate pazienti con il corpo e la mente. Ogni giorno può essere un passo verso il miglioramento. Coltivate fiducia nel percorso di cura, celebrate i progressi e circondatevi di chi vi sostiene davvero. Questa giornata sarà utile per chiudere situazioni rimaste in sospeso e alleggerire il carico mentale. Potreste decidere di dedicarvi alla casa, a piccole faccende pratiche oppure al relax totale, concedendovi qualche ora davanti a un film o a una buona lettura.

Lo stress accumulato nei giorni scorsi potrà essere smaltito grazie ad attività che vi diano piacere e gratificazione. Il rapporto con la famiglia sarà solido e vi farà sentire supportati. Anche la forma fisica sembrerà in ripresa, segno che state iniziando a trovare un equilibrio più stabile.

7️⃣- Bilancia. Non lasciate che una battuta d’arresto definisca la vostra storia. Ogni caduta offre la possibilità di rialzarsi con più forza e consapevolezza. Il futuro è ancora tutto da scrivere, e voi avete la penna in mano. Le prossime ventiquattr’ore vi porteranno ispirazione e nuove prospettive. Avrete la possibilità di cogliere al volo dettagli o opportunità che prima non avevate notato, trasformandoli in piccoli traguardi di soddisfazione personale.

La sfera affettiva sarà vivace, con momenti di complicità e passione per le coppie e possibilità di incontri intriganti per i single. Anche sul piano finanziario si prevedono sviluppi interessanti: una notizia o un piccolo guadagno extra potrebbe sorprendervi. Dedicate qualche ora alla cura della casa e del corpo: un ambiente ordinato e un’immagine curata vi aiuteranno a sentirvi più leggeri e motivati.

6️⃣- Gemelli. Smettete di confrontarvi con gli altri e iniziate a misurare i progressi rispetto a ieri. La vera fiducia nasce da piccoli passi di coerenza e da una voce interiore che impara a incoraggiarvi. La giornata segnerà un netto miglioramento rispetto ai giorni passati. Potreste ricevere una notizia che vi darà entusiasmo o potrete avviare un progetto creativo che vi regalerà una carica di energia positiva.

L’umore sarà in crescita e la voglia di guardare al futuro con ottimismo tornerà a farsi sentire. C’è però un piccolo timore di perdere ciò che avete conquistato o di vedere la situazione cambiare improvvisamente, ma questa sensazione non dovrà frenare la voglia di agire. Sfruttate la creatività per dare forma a nuove idee.

5️⃣- Cancro. Non serve avere tutte le risposte subito. Iniziate dal primo passo possibile, anche se piccolo, e lasciate che la strada si riveli mentre avanzate. Il movimento crea chiarezza. Questa giornata vi vedrà concentrati sulla casa e sull’organizzazione del tempo. Sentirete la necessità di mettere ordine nelle vostre cose per affrontare al meglio i prossimi impegni.

La creatività sarà in crescita e vi aiuterà a trovare soluzioni efficaci per migliorare l’equilibrio quotidiano. L’umore tenderà a diventare più leggero col passare delle ore e potreste concedervi momenti di relax con la famiglia o con le persone a cui volete bene. È tempo di prepararvi a una fase più intensa, ma con serenità e senso di controllo.

4️⃣- Vergine. Il fallimento non è una fine, ma un capitolo di esperienza. Ogni errore insegna ciò che la perfezione non potrà mai offrire: il coraggio di riprovare con più saggezza. Per voi si aprirà un periodo in cui sarà impossibile passare inosservati. In questa giornata inizierete a percepire un’energia nuova che vi metterà al centro dell’attenzione.

Potreste ricevere una notizia inaspettata o vivere momenti divertenti con i figli o con le persone care, organizzando attività piacevoli. I single potrebbero maturare l’idea di cambiare vita e iniziare a pianificare nuove opportunità professionali o relazionali. Curare la presentazione di un progetto o aggiornare il curriculum potrebbe rivelarsi una mossa strategica in vista delle prossime settimane.

3️⃣- Capricorno. Non dimenticate di prendervi cura anche di voi stessi. La vostra energia è fondamentale per sostenere chi amate, ma non potete versare da una tazza vuota. Ricaricatevi, respirate, ritagliate tempo per voi. La consapevolezza sarà la chiave di questa giornata. Prima di agire, fermatevi a riflettere sui vostri obiettivi e sui passi concreti per raggiungerli.

La creatività sarà in aumento e potrete metterla al servizio di progetti importanti. Anche il tempo libero avrà un ruolo fondamentale: dedicate qualche ora a fare ciò che vi appassiona o a pianificare ciò che desiderate concludere nei prossimi mesi. Guardare dentro di voi e comprendere cosa vi motiva davvero sarà il primo passo per conquistare traguardi significativi.

2️⃣- Sagittario. La giornata porterà con sé occasioni favorevoli per il lavoro e le finanze. Chi ha un’attività in proprio o un progetto personale potrà ottenere risultati incoraggianti. È il momento giusto per ampliare le conoscenze e osare un po’ di più, senza accontentarsi di quello che già si ha. In amore emerge il bisogno di sentirsi compresi e supportati: cercate di comunicare apertamente ciò che desiderate, sia che siate in coppia, sia che stiate vivendo una fase di ricerca emotiva.

Espandere la mente e le prospettive sarà la chiave per sentirvi pienamente soddisfatti. Il cambiamento richiede coraggio, ma porta con sé nuove opportunità. Non concentratevi su ciò che lasciate, ma su ciò che potete creare. Ogni inizio, per quanto incerto, può essere l'inizio di qualcosa di straordinario.

1️⃣- Leone. Questa giornata vi restituirà energia e voglia di mettervi in gioco. Progetti e sogni assumeranno nuova importanza, spingendovi a credere di più nelle vostre capacità. La mattina sarà caratterizzata da spirito di iniziativa, mentre la serata porterà leggerezza e divertimento in compagnia di persone care o nel comfort di casa vostra. L’amore sarà vivace, con momenti di passione per le coppie consolidate e nuove possibilità di conquista per i single.

Sul piano lavorativo, la sensazione sarà quella di essere sempre più vicini a un riconoscimento meritato. Non arrendetevi proprio ora. Spesso i risultati arrivano dopo il momento di maggiore stanchezza. Fermatevi, ricaricate le forze, ma non mollate. La vostra tenacia è il vostro dono più grande.

Analisi astrologica della giornata

In breve, il 29 agosto 2025 sarà un giorno di grande intensità emotiva e potenziale trasformativo, grazie alla Luna in Scorpione. Bilanciate l’energia analitica del Sole in Vergine con l’intuito scorpionico per affrontare questioni profonde con chiarezza e determinazione. Evitate reazioni impulsive e sfruttate l’intuizione per navigare le sfide. Urano in Gemelli porta cambiamenti improvvisi nel modo di pensare o comunicare, con possibili sorprese mentre, Plutone in Acquario, rafforza il tema della trasformazione collettiva, in sintonia con la Luna in Scorpione, favorendo un desiderio di cambiamento profondo.