L'oroscopo del mese di settembre 2025 si prospetta positivo per la Bilancia, che guida la classifica astrologica del mese. Al contrario, il Sagittario si trova nelle ultime posizioni. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo mese di settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Sagittario. Il mese di settembre inizia con una certa richiesta di calma e diplomazia da parte vostra. Potreste sentirvi meno energici rispetto al solito, come se mancasse quella spinta che vi caratterizza. Non lasciatevi scoraggiare da questa sensazione iniziale: è solo un invito a rallentare e a riflettere prima di prendere decisioni importanti.

Le relazioni personali richiederanno attenzione e tatto; non sarà il momento di affrontare discussioni accese, ma piuttosto di ascoltare e cercare compromessi intelligenti. Sul lavoro potrebbero emergere nuove opportunità di collaborazione, ma richiederanno flessibilità e capacità di adattamento. Accogliete il cambiamento come un alleato e ricordate che ogni passo avanti, anche se piccolo, vi avvicina ai vostri obiettivi più grandi.

1️⃣1️⃣ - Ariete. Settembre porta con sé un mix di sfide e possibilità di crescita. La motivazione potrebbe subire qualche calo nella prima parte del mese, portandovi a sentire il bisogno di ricaricare le batterie. Tuttavia, non dovrete vedere questo come un limite, bensì come una fase di assestamento che vi permetterà di ritrovare equilibrio.

È un momento ideale per rivedere le dinamiche delle vostre relazioni, sia affettive che professionali, ponendo più attenzione alla qualità dei legami piuttosto che alla quantità. Potreste ricevere proposte interessanti sul piano lavorativo che richiederanno coraggio e capacità di prendere decisioni importanti. Siate pronti a valutare i pro e i contro senza farvi condizionare dalla paura di cambiare.

1️⃣0️⃣ - Gemelli. All’inizio del mese potreste percepire un calo di energia e una certa fatica nel mantenere alta la concentrazione. Non interpretate questa sensazione come un segnale negativo: è il momento giusto per fermarvi e dare priorità alle relazioni interpersonali. Confronti pacifici e dialoghi sinceri vi aiuteranno a risolvere malintesi e a rafforzare i legami esistenti.

In campo professionale, avrete l’opportunità di mettere in gioco le vostre doti comunicative per stringere nuove collaborazioni o chiarire situazioni sospese. Evitate di disperdere le forze in troppi progetti contemporaneamente: focalizzatevi su ciò che può darvi risultati concreti nel medio periodo.

9️⃣ - Leone. Per voi settembre sarà un mese di apertura e di rinnovamento nei rapporti personali. Dopo un inizio caratterizzato da qualche tensione emotiva, riuscirete a ritrovare equilibrio e voglia di mettervi in gioco. Le relazioni potrebbero diventare il fulcro di questa fase, con possibilità di rafforzare legami esistenti o crearne di nuovi, sia in ambito privato che professionale. La vostra capacità di trasmettere fiducia vi permetterà di attrarre persone con cui costruire progetti importanti.

Anche se non tutto procederà senza intoppi, saprete affrontare eventuali difficoltà con spirito costruttivo, aprendovi a collaborazioni che potranno portare benefici futuri.

8️⃣ - Toro. Settembre si presenta come un periodo di consolidamento e di definizione dei vostri obiettivi. Potreste trovarvi ad affrontare alcune sfide, ma la vostra determinazione vi consentirà di superarle con pazienza e concretezza. Questo mese vi invita a focalizzarvi su ciò che conta davvero, eliminando ciò che non è più in linea con le vostre priorità. In campo professionale potrebbero aprirsi possibilità di crescita che richiederanno impegno costante, ma che vi porteranno verso risultati duraturi. Non abbiate fretta di ottenere tutto e subito: la stabilità che state costruendo sarà la vostra forza nei mesi a venire.

7️⃣ - Vergine. Per voi settembre rappresenta una fase di crescita personale e di ricerca di stabilità. Dopo un periodo di riflessione, vi sentirete pronti a mettere in pratica ciò che avete appreso dalle esperienze passate. Sarà un mese in cui la capacità di organizzazione e di analisi giocherà un ruolo fondamentale, aiutandovi a concludere progetti rimasti in sospeso. Sul piano emotivo, avrete l’opportunità di affrontare alcune questioni che richiedono chiarezza e decisioni mature. Non temete di osare soluzioni diverse dal solito: il vostro intuito vi guiderà verso scelte corrette e vantaggiose.

6️⃣ - Capricorno. Settembre per voi è un mese di concretezza e di soddisfazioni tangibili. Dopo tanta dedizione e impegno, inizierete a vedere i risultati di ciò che avete seminato.

Sarete spinti a mantenere la vostra consueta disciplina, ma al tempo stesso ad accogliere nuove idee che possano arricchire i vostri progetti. Non abbiate timore di modificare i piani se si presentano soluzioni migliori: la vostra capacità di ponderare le decisioni vi porterà verso traguardi significativi. Anche sul piano personale, il mese offrirà occasioni per consolidare legami e rafforzare la fiducia reciproca con le persone care.

5️⃣ - Acquario. Il nuovo mese apre le porte a un periodo di contatti e collaborazioni proficue. Anche se potreste sentirvi meno energici all’inizio, ben presto vi accorgerete che l’entusiasmo torna a farsi sentire quando si parla di progetti condivisi e di nuove opportunità sociali.

Sarà importante non isolarvi, ma piuttosto cercare l’appoggio di persone che condividono i vostri obiettivi. In ambito lavorativo potrebbero nascere partnership interessanti che vi permetteranno di dare vita a iniziative innovative. Coltivate la fiducia nelle vostre capacità relazionali: sapranno aprirvi porte importanti.

4️⃣ - Cancro. Per voi settembre sarà un periodo di introspezione e di crescita interiore. Sentirete il bisogno di fermarvi a riflettere su ciò che conta davvero nella vostra vita e su quali direzioni prendere in futuro. Questa fase di consapevolezza vi aiuterà a liberarvi di pesi inutili e a fare spazio a nuove possibilità. Sul lavoro e nelle relazioni personali, l’approccio migliore sarà quello di affrontare le situazioni con calma e di evitare decisioni affrettate.

Affidatevi al vostro istinto: vi guiderà verso scelte che porteranno serenità e stabilità.

3️⃣ - Scorpione. Settembre vi invita a fare chiarezza nei sentimenti e nei progetti a lungo termine. Potrebbero emergere situazioni che richiederanno di essere affrontate con maturità e coraggio, ma la vostra determinazione vi permetterà di gestirle al meglio. Sarete spinti a guardare le cose da una prospettiva nuova, trovando soluzioni inaspettate a problemi che sembravano complicati. Non temete di lasciar andare ciò che non vi appartiene più: ogni decisione presa con lucidità vi condurrà verso una fase di rinnovamento positivo.

2️⃣ - Pesci. Per voi settembre è un mese di trasformazione e di ricerca di nuove direzioni.

Vi sentirete pronti a sperimentare e a liberarvi di schemi che ormai non vi appartengono. Le scelte che farete in questo periodo potrebbero segnare un punto di svolta, portandovi verso obiettivi più in linea con i vostri desideri autentici. Sul piano personale, l’intuizione giocherà un ruolo fondamentale, guidandovi in percorsi di cambiamento che richiederanno fiducia e coraggio. Prendetevi cura delle vostre emozioni e concedetevi il tempo di capire quali siano le priorità più importanti per il vostro benessere.

1️⃣ - Bilancia. Per voi settembre si apre con energia e possibilità di crescita in molti ambiti. Vi sentirete al centro dell’attenzione e pronti a cogliere nuove opportunità, sia nelle relazioni che nel lavoro.

Il vostro fascino naturale sarà un prezioso alleato, aiutandovi a stringere accordi vantaggiosi o ad avviare collaborazioni proficue. Anche in campo sentimentale, ci saranno occasioni per vivere emozioni intense e, per chi è single, possibilità di incontri interessanti. Sfruttate questa fase per dare forma ai vostri desideri, costruendo basi solide per il futuro.