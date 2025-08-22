L'oroscopo di settembre 2025 fa i conti con un mese astrologicamente attivo, con l'ingresso di Saturno in Pesci sin dal primo giorno del mese, seguito il giorno dopo dal transito di Mercurio in Vergine. Urano inizia un periodo di retrogradazione in Gemelli, inoltre si verifica la Luna Piena e l'eclissi lunare totale in Pesci (7 settembre). Sul finire del mese il Sole entra nella casa della Bilancia, dando il via all'equinozio d'autunno.

Previsioni astrologiche mese di settembre 2025

12° Scorpione - Settembre sarà un mese che richiederà impegno e spirito di adattamento.

Alcune giornate saranno cariche di sfide, altre invece offriranno momenti di tregua in cui riposare e recuperare le energie. Eventuali questioni familiari, se affrontate con equilibrio e pazienza, troveranno una gestione efficace. Sul piano affettivo, sarà il momento di lasciare andare legami passeggeri che, pur avendo portato leggerezza, appartengono ormai al passato. Per chi vive una relazione stabile, non ci saranno grandi novità, ma il rapporto resterà solido e affidabile. In ambito professionale, invece, le possibilità di crescita saranno concrete: un avanzamento di ruolo, entrate extra o collaborazioni future potrebbero aprire nuove prospettive. Sarà utile coltivare contatti e mantenere vivo il networking, anche quando la stanchezza si farà sentire.

A livello scolastico, chi dovrà affrontare un rientro alle lezioni potrà provare ansie e piccole insicurezze; alcune novità non saranno subito accolte con entusiasmo, ma con il tempo si riveleranno utili. Importante sarà evitare di ricadere in vecchie abitudini poco produttive: una mentalità aperta e curiosa vi aiuterà a esplorare orizzonti inaspettati e a scoprire nuovi punti di forza.

11° Capricorno. Settembre si presenterà come un mese vivace e ricco di avvenimenti, alternando momenti di tensione ad altri di serenità. Potrebbero emergere questioni finanziarie o professionali da sistemare, ma il senso pratico vi guiderà verso le soluzioni migliori. Sul fronte sentimentale, non si escludono discussioni in coppia legate a casa, figli o progetti di vita comune; sarà fondamentale affrontare il dialogo con pazienza e capacità di mediazione.

Una situazione familiare occuperà buona parte delle attenzioni, richiedendo presenza e responsabilità. Nonostante ciò, la fortuna vi assisterà, aiutandovi a lasciarvi alle spalle dispiaceri o ostacoli vissuti nei mesi precedenti. Attenzione a chi viaggia spesso: una giornata in particolare potrebbe riservare piccoli imprevisti, quindi meglio organizzarsi per tempo. Il mese offrirà anche emozioni sul piano affettivo: possibili incontri importanti, ritorni di fiamma o colpi di fulmine in grado di sorprendere chi è single. Gli affetti e le amicizie vi regaleranno conforto e momenti di sincera felicità, alleggerendo la pressione quotidiana.

10° Ariete. Il nuovo mese segnerà una fase di passaggio tra la leggerezza dell’estate e i primi impegni autunnali, portando con sé piccole difficoltà di adattamento.

Dire addio al sole, al caldo e alle giornate spensierate non sarà semplice, ma la voglia di rinnovarsi vi aiuterà a guardare avanti. A metà settembre, potreste trovarvi di fronte a cambiamenti significativi, che riguardino l’aspetto estetico, il modo di pensare o il vostro percorso personale. Chi lavora in proprio potrebbe concedersi una breve pausa o una vacanza fuori stagione, ma sarà importante considerare eventuali imprevisti che potrebbero modificare i piani. Sul piano professionale e scolastico, si presenteranno questioni delicate da affrontare con diplomazia e buonsenso, qualità che vi permetteranno di superare qualsiasi attrito. In famiglia, invece, possibili contrasti con un parente richiederanno attenzione e tatto.

In amore, le prospettive sono più favorevoli, soprattutto per le coppie, che potranno rafforzare la complicità e completare insieme un progetto iniziato da tempo. Da non trascurare la salute: una visita medica o dentistica potrebbe rivelarsi necessaria per prevenire fastidi futuri.

9° Cancro. Per voi, settembre rappresenterà un nuovo inizio carico di emozioni contrastanti. Dopo un agosto ricco di momenti intensi, sarà tempo di tornare alla routine lavorativa o agli studi, ma la nostalgia per le giornate estive potrebbe farsi sentire. Alcuni giorni potrebbero portarvi un po’ di ansia o malinconia, ma saprete affrontare le sfide con la vostra innata capacità di adattamento. L’amore e la famiglia si confermeranno un punto di forza: i rapporti affettivi saranno solidi, pronti a regalarvi sostegno nei momenti di incertezza.

I single potrebbero incontrare una persona speciale, magari tra colleghi o compagni di studi, scoprendo un’intesa che cresce giorno dopo giorno. Il mese sarà anche occasione per rinnovare l’aspetto personale: cambio di look, piccoli acquisti per il guardaroba e la classica pulizia stagionale contribuiranno a darvi nuova energia. Non mancheranno brevi viaggi o serate piacevoli per godere delle prime atmosfere autunnali. Sul piano della salute, sarà possibile notare una ripresa fisica graduale, con più vitalità rispetto ai mesi passati.

8° Leone. Dopo un’estate ricca di avventure ed emozioni, il ritorno alla quotidianità potrebbe inizialmente risultare meno entusiasmante. Il mese porterà però anche occasioni di rinnovamento e piccoli piaceri che vi aiuteranno ad affrontare i nuovi impegni con maggiore leggerezza.

Nei primi 15 giorni potrete ancora godere di momenti di relax, approfittando degli ultimi raggi di sole per dedicarvi a voi stessi e alle vostre passioni. Sul piano lavorativo e personale, saranno possibili cambiamenti significativi che richiederanno attenzione e capacità di adattamento. Potreste decidere di acquistare un nuovo dispositivo tecnologico, cambiare look o fissare una visita di controllo, segno di una ritrovata voglia di prendervi cura di voi. Le relazioni interpersonali si manterranno vivaci e potrete rafforzare i legami già esistenti o intrecciarne di nuovi, soprattutto nell’ambito sociale o professionale. Settembre, pur con i suoi alti e bassi, vi offrirà stimoli interessanti per crescere e rinnovarvi.

7° Sagittario. Archiviato il periodo estivo, sarà necessario ritrovare concentrazione e spirito pratico per affrontare un mese che si preannuncia impegnativo. Non amate particolarmente l’autunno e il calo delle temperature potrebbe rendervi nostalgici delle giornate calde e spensierate appena trascorse. Le prime settimane potranno sembrare lente e pesanti, con momenti di ansia da gestire, ma con il passare dei giorni la situazione diventerà più stabile. Sarà utile dedicarsi ad attività che vi aiutino a distrarvi e a ricaricare le energie: shopping, piccoli investimenti personali o nuove iniziative economiche, purché non si esageri con le spese. Dalla seconda metà del mese, l’atmosfera diventerà più favorevole e la fortuna tornerà a sorridervi.

In amore, ci sarà spazio per nuove conoscenze e incontri interessanti, capaci di farvi dimenticare le preoccupazioni quotidiane.

6° Gemelli. Settembre sarà un mese dinamico, ideale per riprendere i contatti persi durante l’estate e per dare nuovo slancio ai progetti personali. Riceverete indicazioni importanti per il lavoro o gli studi, ma questa volta sarete ben pronti a gestirle grazie a una mente lucida e organizzata. I primi 15 giorni potrebbero portarvi un po’ di pigrizia, complice la voglia di godervi ancora gli ultimi scampoli d’estate, ma con il tempo ritroverete pienamente la vostra energia e voglia di fare. Sarà anche un periodo perfetto per iniziare nuovi hobby, seguire corsi di formazione o portare avanti idee creative lasciate in sospeso.

La serenità interiore vi permetterà di affrontare con equilibrio ogni situazione, mentre le relazioni sociali e affettive vivranno un momento di rinnovata leggerezza e armonia.

5° Pesci. Dopo la lunga e calda estate, settembre segnerà una fase di sollievo e di rinnovata energia. Il ritorno alla normalità non sarà pesante, perché avrete modo di vivere giornate ricche di stimoli positivi. Gli incontri sociali saranno numerosi e alcune vecchie conoscenze torneranno a far parte della vostra vita, sorprendendovi per i cambiamenti avvenuti nel tempo. Sul piano personale, molti di voi avranno l’occasione di rilanciare progetti lasciati in sospeso nei mesi scorsi, con uno slancio creativo e motivazionale più forte.

In amore, la passione sarà protagonista e le coppie vivranno momenti di grande complicità; per i single non mancheranno opportunità di nuove conoscenze, alcune delle quali particolarmente coinvolgenti. Brevi viaggi o esperienze fuori porta porteranno leggerezza e voglia di esplorare. La salute, soprattutto per chi ha iniziato una nuova alimentazione o un percorso di benessere, mostrerà notevoli miglioramenti.

4° Acquario. Settembre sarà un mese prezioso, ricco di spunti positivi e di sorprese piacevoli. Dopo le vicende che vi hanno impegnato nei mesi precedenti, potrete finalmente intravedere nuove prospettive di crescita personale e professionale. Alcuni di voi saranno alle prese con decisioni importanti come un trasloco, una convivenza, una pensione o un acquisto significativo che segnerà una svolta.

Nonostante le responsabilità, riuscirete a mantenere equilibrio e determinazione, evitando di sovraccaricarvi. Sul fronte affettivo, il mese si rivelerà stimolante: chi è single potrebbe decidere di mettersi in gioco con nuove conoscenze, anche tramite amicizie nate online, ma sarà importante concedersi il giusto tempo prima di aprirsi pienamente alla fiducia. La seconda metà del mese sarà particolarmente favorevole per rimettersi in carreggiata, definire nuovi obiettivi e rafforzare i legami che contano davvero.

3° Bilancia. Settembre porterà con sé un mix di emozioni, sorprese e nuove possibilità. L’inizio del mese sarà vivace, con impegni che vi terranno costantemente in movimento, ma con un approccio equilibrato saprete affrontare tutto con serenità.

In famiglia potrebbero esserci eventi importanti, mentre sul piano lavorativo o personale alcune situazioni richiederanno una gestione rapida, soprattutto entro i primi dieci giorni. Dopo questa fase, ritroverete una stabilità che vi permetterà di dedicarvi a progetti più ambiziosi, pianificando il futuro con maggiore chiarezza. Sul piano affettivo, l’armonia sarà protagonista: chi è in coppia potrà vivere un periodo di rinnovata complicità, mentre i single potranno incontrare persone in sintonia con il proprio modo di vedere la vita. Entro la fine del mese, inizierà a delinearsi una fase di crescita che si protrarrà anche nei periodi successivi.

2° Toro. Settembre sarà un mese di conquiste e di soddisfazioni per voi. Avrete la possibilità di ottenere risultati significativi, sia sul piano professionale che personale, grazie a un impegno costante e a una determinazione incrollabile. Una promozione, un riconoscimento o l’inizio di una nuova avventura potrebbero darvi quella sensazione di appagamento che desiderate da tempo. In amore, le prospettive saranno favorevoli: chi vive una relazione stabile potrà pensare a passi importanti, come convivenza o progetti di famiglia, mentre chi è single potrà rivalutare un legame del passato o aprirsi a nuove conoscenze, purché con attenzione e consapevolezza. Le opportunità finanziarie non mancheranno, e in alcuni casi sarete voi stessi a sostenere una persona cara in un momento di cambiamento positivo. Energia e fiducia accompagneranno le vostre scelte, rendendo il mese particolarmente promettente.

1° Vergine. Settembre sarà il vostro mese di punta, ricco di successi e di momenti da celebrare. Vi sentirete pieni di entusiasmo e pronti a dare il meglio di voi, sia nelle attività lavorative che nei progetti personali. Le giornate saranno dinamiche, caratterizzate da nuove opportunità e stimoli che vi permetteranno di crescere e rinnovarvi. Chi studia o intraprende nuovi percorsi potrà avvertire qualche difficoltà di adattamento, ma con impegno e disciplina riuscirà a superare qualsiasi ostacolo. Alcuni di voi potrebbero iniziare una dieta, migliorare l’aspetto fisico o dedicarsi a piccole spese per la cura personale e la casa. Sul piano emotivo e affettivo, il mese regalerà soddisfazioni importanti: saranno possibili incontri significativi, decisioni condivise o semplicemente momenti di pura felicità. Settembre segnerà l’inizio di una fase che porterà risultati concreti e duraturi.