L'oroscopo dell'1 febbraio dice che l’inizio del mese porta con sé un’aria di cambiamento e di riflessione. La Luna transita in Leone, favorendo proprio questo segno dello zodiaco col 1° posto in classifica. C’è chi sente il bisogno di rimettere ordine, chi di rallentare e chi di ritrovare entusiasmo. Le energie non sono uguali per tutti, ma ogni segno ha l’occasione di imparare qualcosa di utile per il proprio percorso personale, emotivo e pratico. L’importante è ascoltarsi, senza forzature, dando spazio a ciò che conta davvero.

Classifica e oroscopo del 1° febbraio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Leone. Questo periodo si apre con una sensazione di maggiore stabilità interiore. Da tempo cercate serenità e continuità, e ora sentite il bisogno concreto di trasformare le intenzioni in azioni. Le idee ci sono, la volontà anche, ma è fondamentale non fermarsi al pensiero. Ogni scelta richiede un passo successivo, altrimenti rischia di restare incompiuta. In ambito sentimentale si respira un clima più caldo e rassicurante, soprattutto per chi vive una relazione consolidata. La voglia di intimità e di semplicità prende il sopravvento, spingendovi a godere delle piccole cose, quelle che nutrono davvero. La serata invita alla quiete, al piacere della casa e dei gesti lenti, senza bisogno di strafare.

2️⃣ - Sagittario. Le prossime ore portano emozioni leggere ma significative, capaci di spezzare la routine. In ambito professionale siete in attesa di una svolta, e anche se non è ancora il momento di vedere risultati concreti, questo periodo resta fertile per pianificare. Studiare, approfondire, imparare qualcosa di nuovo può diventare un investimento prezioso per il futuro. Evitate di rimandare ciò che sapete di dover fare, perché accumulare impegni vi appesantisce più del necessario. Guardare agli errori passati con lucidità vi permette di crescere, trasformando le cadute in esperienza e consapevolezza.

3️⃣ - Ariete. Vi aspetta una fase dinamica e ricca di stimoli. Il desiderio di stare in compagnia si fa sentire forte, così come la voglia di condividere emozioni con chi amate.

Il cuore è coinvolto, i sogni non mancano e l’entusiasmo torna a farsi spazio. In amore c’è fermento, sia per chi è in coppia sia per chi è in attesa di qualcosa di nuovo. Un recente scossone sul piano economico vi ha resi più prudenti, ma non dovete permettere alle preoccupazioni di spegnere la vostra naturale leggerezza. Continuate a impegnarvi con costanza, ricordando che anche i progressi più piccoli hanno valore e contribuiscono a costruire qualcosa di solido.

4️⃣ - Cancro. Il clima generale è in miglioramento e vi sentite più centrati. È importante iniziare questo nuovo ciclo focalizzandovi su ciò che funziona, anziché lasciarvi trascinare dal pessimismo. Spesso vi perdete in pensieri negativi che vi impediscono di riconoscere il bello che vi circonda.

Ora avete l’occasione di ritrovare armonia, sia con voi stessi sia con le persone care. Le vostre passioni tornano a chiamarvi, chiedendovi spazio e fiducia. Smettete di svalutarvi interiormente e date valore alle vostre idee, perché il vostro vissuto è una risorsa preziosa anche per chi vi sta accanto. La vostra energia emotiva è un sostegno importante per la famiglia.

5️⃣ - Bilancia. Questa fase richiede autocontrollo e calma. Alcune provocazioni potrebbero mettervi alla prova, ma reagire d’impulso non vi porterà lontano. Respirare, contare mentalmente fino a dieci e osservare prima di rispondere sarà la strategia migliore. Nonostante tutto, il clima generale resta positivo e vi permette di affrontare i prossimi giorni con uno spirito più leggero.

Ricordatevi che non siete soli e che attorno a voi ci sono persone sincere, pronte ad ascoltarvi. Condividere un peso lo rende più sopportabile. Anche sul piano fisico si avverte un miglioramento, con piccoli fastidi destinati ad attenuarsi.

6️⃣ - Pesci. Con la fine di una fase faticosa, iniziate a sentire un alleggerimento emotivo. Le tensioni e la noia che vi hanno accompagnato di recente lasciano spazio a una rinnovata speranza. Questo nuovo inizio vi invita a guardare avanti con più fiducia, soprattutto sul piano personale e affettivo. Nel lavoro serve pazienza, in particolare nei rapporti con chi non vi è del tutto affine. Evitate scontri inutili e scegliete la diplomazia. Prendervi cura di voi stessi diventa fondamentale, anche attraverso la prevenzione e piccoli gesti quotidiani di attenzione.

7️⃣ - Gemelli. Il momento vi chiede di essere più attivi e meno assorbiti dalle preoccupazioni. Se avete un progetto da portare a termine, è necessario accelerare il passo senza perdere concentrazione. Alcuni disagi fisici vissuti di recente tendono a risolversi, permettendovi di ritrovare energia. Le incombenze domestiche richiedono attenzione, così come i piccoli incidenti di distrazione. Non è il periodo ideale per imporvi regole rigide, meglio rimandare decisioni impegnative. Una richiesta inattesa da parte di qualcuno vi sorprenderà. Dedicate tempo alla lettura e alla cura personale, perché nutrire la mente aiuta anche l’equilibrio emotivo.

8️⃣ - Capricorno. Questa fase favorisce l’introspezione, ma è importante non lasciarsi frenare dai pensieri limitanti.

L’ansia può emergere, soprattutto quando vi sentite messi alla prova, ma credere in voi stessi resta la chiave. Le idee cambiano, le persone evolvono e nulla è immutabile. Il periodo si preannuncia ricco di eventi e stimoli, con qualche imprevisto che saprete gestire grazie alla vostra flessibilità. La costanza diventa il vostro alleato più grande. Procedere un passo alla volta vi permette di arrivare lontano senza perdere entusiasmo.

9️⃣ - Scorpione. Siete particolarmente ricettivi e capaci di cogliere le tensioni non dette. In ambito familiare alcune questioni irrisolte hanno generato distanza, ma ora avete l’opportunità di chiarire e ristabilire l’equilibrio. È inutile portare rancore quando il dialogo può sanare.

I rapporti, anche quelli più solidi, vanno curati con attenzione, soprattutto quando entrano in gioco temi delicati come il denaro o le opinioni divergenti. La serata invita al piacere e alla convivialità, concedendovi una pausa dalle rigidità. Anche l’amore, con un po’ di pazienza, torna a scaldarsi.

1️⃣0️⃣ - Vergine. Avete iniziato questo nuovo ciclo con molte promesse verso voi stessi, ma mantenerle richiede tempo e perseveranza. Il cambiamento non è immediato e spesso nasce dalla ripetizione di piccoli gesti. Uscire dalla vostra zona di sicurezza diventa essenziale per evitare rimpianti futuri. Osate un po’ di più, anche se questo comporta qualche incertezza iniziale. In ambito affettivo si apre uno spazio di intimità e condivisione, ideale per rafforzare il legame o semplicemente rilassarvi insieme.

1️⃣1️⃣ - Toro. L’energia iniziale appare un po’ sottotono, forse per stanchezza o per una prova che vi ha richiesto concentrazione. Con il passare delle ore, però, il ritmo migliora e vi sentite più leggeri. È un buon momento per riflettere sulle amicizie, soprattutto su quelle che vi appesantiscono con negativa negatività costante. Alcuni rapporti sono destinati a chiudersi, lasciando spazio a legami più autentici. In famiglia, soprattutto con i più piccoli, serve pazienza. Organizzare qualcosa di piacevole per spezzare la routine vi aiuterà a recuperare serenità.

1️⃣2️⃣ - Acquario. Liberarsi di un’abitudine negativa è una sfida che conoscete bene. Spesso partite con entusiasmo, ma vi scoraggiate quando i risultati tardano ad arrivare.

La fretta gioca contro di voi, mentre la costanza può diventare la vostra forza. Questo è il momento giusto per rimettervi in gioco con maggiore determinazione, senza pretendere tutto e subito. In ambito familiare il clima torna più disteso dopo alcune incomprensioni. È importante concedervi tempo per voi stessi, perché negli ultimi tempi avete messo le vostre esigenze in secondo piano. Rallentare non significa fermarsi, ma prendersi cura del proprio equilibrio.

Il quadro astrologico della giornata

Dunque, in questo 1° febbraio la Luna piena in Leone accende il bisogno di espressione personale, visibilità e riconoscimento. Le emozioni sono amplificate e il desiderio di essere ascoltati diventa centrale.

L’opposizione di Marte introduce tensioni e nervosismo. Potreste sentirvi provocati o sotto pressione, soprattutto nei rapporti interpersonali. Sole, Venere e Mercurio lavorano insieme, creando un mix potente tra identità, sentimenti e comunicazione