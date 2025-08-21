Secondo l'oroscopo di settembre 2025, i nativi del Toro vivranno un periodo di forte sintonia affettiva e passione, sostenuti da Venere e Marte. Per l’Ariete si prospetta un miglioramento della vita sentimentale, con incontri significativi per i single e possibili novità familiari per le coppie. I Gemelli, invece, saranno favoriti sul piano economico, ma dovranno evitare di esporsi a rischi eccessivi.

Il mese di settembre secondo l'oroscopo: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Se la vostra vita sentimentale era inesistente o vi annoiava, grazie a Giove vedrete che le cose cambieranno presto.

A vostro vantaggio, ovviamente: in questo campo, più che in qualsiasi altro, Giove deve difendere la sua reputazione di miglior astro. Se vivete da soli, ci sarà qualcosa nell'aria, un incontro importante che potrebbe cambiare tutto. E se siete già in coppia, potreste pensare di allargare la cerchia familiare. Con l'influenza del Sole nel settore finanziario, saprete migliorare le vostre entrate, ma rischiate anche di diventare più spendaccioni. L’astro vi darà infatti voglia di brillare e di concedervi dei piaceri costosi. Attenzione, quindi, a non superare le vostre possibilità, perché poi avreste molte difficoltà a riequilibrare il vostro budget. Voto: 7,5

Toro – Venere in aspetto armonioso risveglierà i nativi che vivono in coppia.

E anche Marte, il signore del desiderio, vi vizierà. Quando questi due pianeti sono in sintonia, si ritrova con il proprio partner una complicità sia affettiva che sensuale. Se siete single, incontrerete la persona giusta sia dal punto di vista sentimentale che passionale. Anche Urano, il pianeta delle sorprese, promette a molti di voi un incontro amoroso importante. Saturno veglierà su di voi. Potrete far progredire i vostri affari a passi da gigante grazie a proposte interessanti che avrete l'intuito di cogliere al volo. Buona evoluzione finanziaria e materiale. Voto: 8

Previsioni zodiacali dedicate al mese di settembre: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Con questo clima astrologico, una cosa è certa: non potrete accontentarvi di una vita di coppia monotona.

Ciò di cui avete bisogno è movimento e vivacità. Il vostro partner farebbe bene a stare al passo! Se siete single, in assenza di influenze astrologiche nel settore dell’amore, Non sono previste grandi novità, ma potreste vivere situazioni interessanti se saprete cogliere le occasioni. Potrebbe verificarsi una situazione un po' ambigua che evolverà a vostro favore. Se questo è ciò che desiderate, sta a voi mostrarvi più intraprendenti e incoraggiare il dialogo. Gli astri vi regaleranno una certa fortuna sul piano finanziario. Dovrete però evitare di puntare troppo in alto nelle vostre imprese, perché potreste lasciarvi andare a rischi inutili che potrebbero comportare pesanti perdite. Voto: 7,5

Cancro – Il clima coniugale sarà dominato dal pianeta Marte, creando un’atmosfera intensa e passionale, a tratti complicata, che potrebbe generare più contrasti del solito.

L’orgoglio potrebbe ostacolare una riconciliazione che in realtà entrambi desiderano. Se siete single, il mese vi riserverà probabilmente una bella sorpresa: i pianeti faranno di tutto per farvi battere forte il cuore. Marte avrà aspetti positivi, ma anche negativi. Nelle fasi positive vi motiverà e vi spingerà a impegnarvi per migliorare le vostre entrate. n quelle più difficili, invece, vi renderà impulsivi e imprudenti. Rischiate di trovarvi con qualche difficoltà economica se vi lasciate guidare dall’impulsività senza riflettere. Voto: 7

La situazione amorosa ed economica nel mese di settembre: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Se siete single, non avrete fretta di sistemarvi e alcune avventure eccitanti daranno intensità alla vostra vita sentimentale.

Se vivete in coppia, potreste attraversare momenti in cui non sarete perfettamente sulla stessa lunghezza d’onda del partner. Infatti, quando desidererete gettarvi tra le sue braccia, lui potrebbe mostrarsi distante; e quando vorrà portarvi al settimo cielo, sarete voi a pensare ad altro! La Luna in aspetto favorevole vi darà buone speranze di miglioramento del vostro tenore di vita, soprattutto se appartenete alla terza decade. Ci saranno importanti movimenti di denaro. Buon intuito nelle varie transazioni, negli investimenti. Le persone che vi devono dei soldi saranno in grado di rimborsarvi; non esitate a insistere, se necessario, e a mostrarvi fermi e risoluti. L'oroscopo raccomanda di non fare spese irragionevoli.

Voto: 7

Vergine – Grazie al buon influsso di Mercurio, comprenderete la realtà e la forza dell’attrazione per il vostro partner e riuscirete a esprimerla in modo diretto e sincero, il che vi darà molta soddisfazione. Riuscirete anche a creare un buon equilibrio tra le esigenze fisiche e intellettuali della vostra relazione di coppia. Per i single, questo mese di settembre sarà molto positivo. Per molti di voi ci sarà un incontro importante o, chissà, un ricongiungimento che vi renderà felici. Avrete la possibilità di migliorare la vostra situazione economica. Con questo aspetto di Nettuno, il denaro vi arriverà facilmente e in varie forme: apporti di capitali, donazioni, lasciti, eredità, ricompense, risarcimenti danni. Beneficerete anche della situazione finanziaria favorevole del vostro coniuge o socio, oltre che delle somme che vi sono legalmente dovute. Voto: 9