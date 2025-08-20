L'oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025 annuncia un periodo particolarmente favorevole per i nati sotto il segno della Vergine, che grazie al favore delle stelle conquistano il 1° posto in classifica. All’ultimo posto si colloca invece l’Acquario. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche della settimana 25-31 agosto 2025

12° Acquario. Il lavoro continua a essere un terreno complesso e poco stabile, come se ogni volta che provate a dare una direzione chiara vi ritrovaste di nuovo al punto di partenza. È come girare dentro una rotatoria senza trovare mai l’uscita giusta: potreste sentirvi frustrati, ma non dovete scoraggiarvi.

Questa fase vi invita a fermarvi un momento e a riflettere su cosa cercate davvero, perché forse non è il luogo o il ruolo a non essere adatti, ma la vostra visione che va ridefinita. Imparate a distinguere tra cambiamenti utili e cambiamenti dettati solo dall’ansia di muovervi. Concedetevi più pazienza e abbiate fiducia che presto arriverà la strada più adatta a voi.

11° Cancro. Le novità in questo periodo sembrano rallentate, e potreste sentire di non avere le energie o le occasioni giuste per lanciarvi in nuove passioni o incontri. Questo non significa che non ci sarà movimento, ma che è più utile concentrarsi su ciò che già avete costruito. Dedicatevi agli affetti che conoscete bene, alle amicizie solide e alle attività che vi fanno sentire al sicuro.

Questo vi aiuterà a rinforzare la vostra base emotiva, così da farvi trovare pronti quando le circostanze vi offriranno opportunità nuove. La profondità dei legami già esistenti può rivelarsi molto più nutriente di qualsiasi esperienza effimera.

10° Scorpione. La vostra determinazione vi spinge spesso a difendere con forza le vostre idee, ma in questa fase sarebbe più saggio fare un passo indietro. Insistere troppo o irrigidirvi sulle vostre posizioni rischia solo di alimentare conflitti e tensioni inutili. Potrebbe aiutare un gesto di apertura, anche una semplice scusa o la disponibilità a rivedere le proprie ragioni possono invece trasformare le dinamiche, soprattutto nei rapporti familiari o sentimentali.

Non si tratta di arrendersi, ma di scegliere consapevolmente la via che porta più serenità. A fine settimana avrete anche la possibilità di alleggerire la mente con momenti di svago che vi restituiranno buon umore.

9° Pesci. Le emozioni in questi giorni potrebbero rendervi più capricciosi del solito. Chi vi è accanto, in particolare la persona amata, potrebbe percepire le vostre richieste come troppo impegnative o difficili da soddisfare, soprattutto nel cuore della settimana e nel fine settimana. Questo non significa che i vostri bisogni non siano importanti, ma che è necessario imparare a esprimerli con maggiore equilibrio e senza pretendere che tutto ruoti intorno a voi. La verità è che desiderate più attenzioni, ma è fondamentale ricordare che la reciprocità rafforza i rapporti più di qualsiasi pretesa.

Con un po’ di dolcezza riuscirete a trasformare le tensioni in momenti di vicinanza sincera.

8° Gemelli. Vi troverete a riconsiderare le vostre priorità. Dopo alcuni giorni dedicati a questioni pratiche e burocratiche, arriverà un senso di disorientamento, quasi come se i luoghi in cui vi muovete e le persone che frequentate vi sembrassero all’improvviso estranei. Questa sensazione, seppur destabilizzante, ha un ruolo prezioso: vi permette di ascoltare i vostri desideri più profondi e di distinguere cosa vi appartiene davvero da ciò che vi allontana dalla vostra essenza. Non abbiate paura di questa fase: è un invito a riscrivere la vostra lista di priorità, mettendo al primo posto ciò che vi fa stare bene davvero.

7° Sagittario. In voi cresce la voglia di andare controcorrente. Non seguirete la strada più semplice o più comune, ma quella che vi appare più autentica, anche se comporta maggiore fatica. Questo atteggiamento vi darà soddisfazioni soprattutto nei giorni finali della settimana, quando scelte insolite o non convenzionali potrebbero aprirvi nuove opportunità. Vale lo stesso in amore: potreste decidere di esprimere i vostri sentimenti in modo originale, sorprendendo chi vi è accanto. Non abbiate timore di sembrare diversi, perché proprio questa diversità è la vostra forza in questo momento.

6° Capricorno. Vi troverete in una fase di grande lucidità e prontezza mentale. Saprete osservare ciò che vi circonda con occhio attento e coglierete opportunità professionali che altri non noteranno o che considereranno poco interessanti.

Il vostro intuito vi guiderà a intravedere possibilità dove sembrano esserci solo difficoltà. Questo atteggiamento da “esploratori” sarà prezioso soprattutto a metà settimana, quando potreste imbattervi in occasioni che, se colte, vi porteranno vantaggi concreti. Fate però attenzione a non lasciarvi prendere dalla fretta: valutate ogni passo con la vostra consueta prudenza.

5° Ariete. Il desiderio di cambiamento si riflette sul vostro aspetto esteriore. Sentite la necessità di rinnovarvi, di sperimentare un taglio di capelli diverso, un tatuaggio o un look che rispecchi meglio la vostra evoluzione interiore. Non è solo una questione estetica: ciò che modificate fuori è il riflesso di un percorso che da tempo state compiendo dentro di voi.

Ogni trasformazione esteriore sarà quindi anche un modo per segnare una crescita personale, un nuovo inizio che vi aiuterà a sentirvi più autentici. Siate liberi di esprimervi come vi sentite, senza temere i giudizi esterni.

4° Bilancia. La settimana parte con grande slancio: sarete brillanti nel comunicare, intuitivi e capaci di cogliere al volo le sfumature che vi circondano. Questi primi giorni saranno ideali per affrontare conversazioni importanti, presentare idee o risolvere malintesi. Dalla seconda metà della settimana, invece, l’attenzione si sposterà verso la sfera domestica: vi dedicherete a quelle incombenze di casa che avete rimandato a lungo, trovando finalmente la motivazione per occuparvene.

Il consiglio è di non lasciare che queste attività rubino spazio alle relazioni: bilanciate gli impegni pratici con momenti di qualità insieme alle persone care.

3° Leone. Questi giorni vi chiedono di mettere da parte l’orgoglio e di aprirvi con più sincerità ai vostri affetti. Non significa rinunciare alla vostra forza o al vostro carisma, ma imparare a chiedere aiuto quando serve e a ricostruire rapporti che negli ultimi tempi si sono raffreddati. Potrebbe essere l’occasione giusta per rinsaldare i legami familiari, magari affidandovi al sostegno di un fratello o di un genitore. Anche in amore, la disponibilità ad abbassare le difese e a mostrare il vostro lato più umano vi avvicinerà di più a chi amate.

Il vero coraggio, ora, sta nel concedersi la possibilità di essere vulnerabili.

2° Toro. Questa settimana vi troverete a fare i conti con la gestione del tempo e delle energie. Sarete particolarmente richiesti e gli impegni rischieranno di moltiplicarsi. La tentazione sarà quella di dire sempre “sì”, ma a un certo punto capirete che per proteggere voi stessi e lavorare meglio dovrete iniziare a stabilire dei limiti. Dire qualche “no” non significa essere egoisti, ma imparare a rispettare le vostre forze. In questo modo non solo avrete più respiro, ma riuscirete a ottimizzare ciò che fate, ottenendo risultati migliori e preservando la vostra serenità.

1° Vergine. Questa fase porta con sé ottime possibilità di crescita personale e professionale.

Avrete la chance di fare passi significativi nel lavoro, e i vostri sforzi potranno finalmente tradursi in riconoscimenti concreti anche sul piano economico. È un periodo favorevole per dimostrare quanto valete e mettere in campo le vostre competenze. L’unico rischio si presenta nel fine settimana, quando potreste lasciarvi prendere dalla presunzione e risultare meno lucidi del solito nei rapporti personali. Fate attenzione a non essere troppo diretti con chi vi vuole bene con atteggiamenti impulsivi: la vostra forza sarà molto più efficace se accompagnata da umiltà e disponibilità al dialogo.