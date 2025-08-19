L'ultima settimana di agosto promette tanta fortuna ai nati del Pesci, del Cancro, del Leone e del Gemelli, infatti l'oroscopo dal 25 al 31 agosto 2025 premia questi segni con il massimo punteggio in classifica. Al contrario, la Vergine è tra i peggiori del periodo, alle prese con alcune problematiche. Approfondiamo passo per passo le previsioni astrologiche settimanali.

Previsioni astrologiche e classifica della fortuna per la settimana dal 25 al 31 agosto 2025

☘️☘️☘️Vergine – La settimana non si presenterà nel migliore dei modi e potreste avere la sensazione che ogni passo in avanti sia accompagnato da due indietro.

Le discussioni con famigliari, amici o colleghi saranno dietro l’angolo e basterà poco per farvi perdere la pazienza. Cercate di mantenere la calma, soprattutto nei primi giorni, quando la tensione sarà più alta e gli imprevisti più frequenti. Il traffico, le code e le piccole seccature quotidiane rischiano di mettervi di cattivo umore, ma la sfida sarà proprio quella di non lasciarvi travolgere. Nel fine settimana vi farà bene staccare la spina e ritagliarvi del tempo solo per voi, riflettendo sul da farsi e preparando un settembre più consapevole. Con i figli o i genitori più anziani siate più tolleranti e pazienti: la loro fragilità vi richiederà delicatezza.

☘️☘️☘️Ariete – Avrete bisogno di un ritmo più lento dopo settimane che vi hanno messo a dura prova.

Avrete la possibilità di trovare momenti di pace e di silenzio, ma non fatevi illusioni troppo grandi: il ritorno alla routine richiederà organizzazione e concretezza. Chi ha affrontato una lotta interiore o un periodo complicato avrà ora l’occasione di rialzarsi e di recuperare energia, ma attenzione a non strafare. La nostalgia delle vacanze o di un’estate intensa potrebbe rallentarvi, facendovi guardare indietro con troppa malinconia. Imparate ad apprezzare ciò che avete e a costruire nuove basi giorno dopo giorno. A livello pratico, tenete sotto controllo le spese e curate di più l'alimentazione: il corpo, tanto quanto la mente, ha bisogno di equilibrio.

☘️☘️☘️Toro – Settimana di cambiamenti e di nuove possibilità, anche se all’inizio potreste avvertire un senso di smarrimento.

È come se dentro di voi stessero germogliando i primi semi di un futuro diverso, ma non sempre sarete pronti ad accettare la trasformazione. Settembre si preannuncia come un mese rivoluzionario, perciò vi conviene prepararvi in anticipo e recuperare quel tempo che negli ultimi mesi avete lasciato scivolare via. In amore dovrete lavorare sulla fiducia e sul desiderio, perché senza questi elementi la relazione rischia di logorarsi. Se siete single, tornerà in mente quella persona conosciuta durante le vacanze e potreste chiedervi se valga la pena darle spazio. Non chiudetevi, ma scegliete con saggezza.

☘️☘️☘️Sagittario – Questa sarà una settimana di organizzazione e di rinnovamento, quasi un preludio a un autunno che si annuncia intenso.

Chi ha potuto concedersi ferie in questo periodo avrà modo di rilassarsi e di alleggerire il carico accumulato, mentre chi è già rientrato dovrà impegnarsi a pianificare con cura. Le tensioni con il partner potrebbero affiorare, ma non lasciate che piccoli rimproveri si trasformino in discussioni più serie. Un familiare o una persona cara potrebbe attraversare un momento difficile e avrà bisogno del vostro sostegno: imparate a esserci senza annullarvi. La salute merita più attenzione: dormite a sufficienza, leggete di più e concedetevi momenti di silenzio per ricaricarvi.

☘️☘️☘️☘️Acquario – L’aria di fine estate vi renderà nostalgici e forse un po’ malinconici, ma avrete anche l’occasione di ripartire con il piede giusto.

Se negli ultimi mesi vi siete lasciati andare, questo sarà il momento ideale per riprendere in mano la vostra vita e fare ordine dentro e fuori di voi. Un riordino della casa o qualche piccolo cambiamento nell’arredamento potrà aiutarvi a liberare la mente. Qualcuno di voi dovrà rimettersi a studiare o a formarsi per crescere professionalmente, e anche se la fatica non mancherà, i risultati vi ripagheranno. Dal punto di vista economico le entrate non subiranno grandi variazioni, ma almeno in famiglia si respirerà serenità e collaborazione.

☘️☘️☘️☘️Capricorno – Avrete la sensazione di avere tutto sotto controllo, ma dentro di voi si muoveranno emozioni contrastanti. L’amore potrebbe portare alla luce gelosie, dubbi o perfino vecchi tradimenti che ancora fanno male.

Anche nel lavoro non mancheranno nodi da sciogliere, ma la lucidità accumulata nelle scorse settimane vi permetterà di affrontare le sfide con energia. Chi studia vivrà questo periodo con ansia crescente per l’imminente ripresa scolastica o universitaria: vi sembrerà di avere l’acqua alla gola, ma con metodo riuscirete a cavarvela. La chiave sarà mantenere la mente lucida, senza farvi travolgere dalle emozioni.

☘️☘️☘️☘️Bilancia – Vi sentirete in ripresa e con una voglia di recuperare tutto quello che negli ultimi tempi avete dovuto accantonare. Non potrete permettervi di rimandare ancora: in amore serviranno decisioni nette, soprattutto se la relazione ha attraversato tradimenti o gelosie. Anche chi è single avrà bisogno di chiarezza e di scelte coraggiose.

Nel lavoro o nello studio vi troverete davanti a un bivio: continuare sul solito percorso o intraprendere una strada diversa. Gli sbalzi d’umore non mancheranno, così come i momenti di stanchezza, perciò cercate di adottare nuove abitudini sane e di non trascurare il riposo.

☘️☘️☘️☘️Scorpione – La vostra energia mentale sarà ballerina, complice un periodo non semplice che vi ha segnato profondamente. Avete attraversato momenti difficili, tra perdite, separazioni o cambiamenti inattesi, e ora vi ritrovate a fare i conti con ciò che resta. Non ostinatevi a combattere controcorrente: accettare questa fase più lenta sarà il primo passo per uscirne. Una breve vacanza o un momento di leggerezza con gli amici e la famiglia potrebbe aiutarvi più di quanto pensiate.

Non servono grandi viaggi o progetti per tornare a sorridere, a volte basta poco per ritrovare la gioia. Ricordatevi che il tempo guarisce molto più di quanto possiate immaginare.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli – Avrete la sensazione che la strada davanti a voi si apra con nuove possibilità, ma lungo il percorso ci saranno ostacoli da risolvere. Fortunatamente non vi mancheranno le risorse interiori per affrontare anche le situazioni più complesse. In famiglia regnerà una buona armonia e questo vi darà la forza necessaria. Chi rientra dalle vacanze potrà sentirsi colpito dalla nostalgia, ma allo stesso tempo avrà voglia di reinventarsi, di prendersi cura di sé e di tornare a coltivare le proprie passioni.

Piccoli controlli di salute o visite di routine andranno affrontati senza ansia. Fate attenzione alle spese domestiche: l’autunno richiederà più rigore.

☘️☘️☘️☘️☘️Leone – Dopo un’estate che vi ha stancato più che rigenerato, finalmente potrete concedervi giorni più leggeri e positivi. La settimana sarà propizia per l’amore e per i progetti di coppia: chi convive o ha rapporti solidi potrà pensare a passi importanti. Cercate però di tenervi lontani da persone pessimiste che potrebbero spegnere il vostro entusiasmo. Evitate commenti eccessivamente critici, soprattutto sui social, perché non porterebbero a nulla di buono. Prendetevi cura del corpo e della casa, concedendovi momenti di benessere.

Bevete più acqua e muovetevi di più per scaricare lo stress accumulato.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro– La nostalgia sarà la compagna di viaggio in questa settimana, soprattutto se siete appena rientrati dalle vacanze o avete incontrato qualcuno che vi ha lasciato il segno. Vi troverete a pensare al passato con una punta di malinconia, ma non permettete che questa sensazione vi blocchi. L’ansia per la ripresa del lavoro o dello studio potrebbe pesarvi, ma organizzandovi con metodo potrete affrontare tutto con maggiore serenità. Non trascurate l’attività fisica e riducete gli eccessi alimentari che hanno caratterizzato la vostra estate. Nel weekend qualcuno potrebbe contattarvi e riportare un po’ di movimento nella vostra vita sociale.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci – La settimana vi vedrà assorti nei ricordi e nelle preoccupazioni. Torneranno alla mente momenti dell’estate, persone incontrate e sensazioni che vi hanno fatto battere il cuore. Allo stesso tempo, il pensiero del futuro e delle prossime spese vi porterà qualche ansia. Non caricatevi di impegni inutili: ora è il momento di riorganizzare la routine e di dedicare attenzione solo a ciò che conta davvero. Chi ha lavorato senza sosta potrà concedersi presto una pausa rigenerante, mentre chi ha già avuto tempo libero dovrà fare i conti con nuove responsabilità. In arrivo notizie legate a soldi o casa che potrebbero sorprendervi positivamente.