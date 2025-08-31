Nel contesto lunare di settembre, l'oroscopo per i Pesci trova la sua guida nel numero 65 della Smorfia napoletana, che rappresenta 'o chianto, ovvero il pianto. Questo simbolo della Smorfia non deve essere subito collegato alla tristezza, ma piuttosto alla capacità di esplorare a fondo le proprie emozioni, accettarle e comprenderle. Nei racconti napoletani, il pianto diviene una manifestazione autentica del cuore, un linguaggio silenzioso con cui si esprimono sentimenti complessi, proprio come fanno i Pesci, noti per la loro sensibilità e profondità d'animo.

Durante il mese di settembre, il numero 65 si fonde perfettamente con le qualità innate dei Pesci. Questo periodo vi chiede di confrontarvi con emozioni che forse avete lasciato in sospeso o che avete messo da parte. Non si tratta di uno scoraggiamento, ma di un'opportunità per il rinnovamento interiore. Lasciare che le lacrime fluiscano può portare a una grande purificazione dell'anima, permettendo una crescita emozionale. Come il mare che lava la riva dalla sabbia del passato, anche voi, Pesci, potreste ritrovarvi a desiderare uno spazio più chiaro in cui far risplendere i vostri sogni più ambiziosi.

Risonanze internazionali: il pianto nella cultura mondiale

Il numero 65 e il tema del pianto trovano un eco profondo anche in diverse culture del mondo.

In Giappone, ad esempio, esiste una pratica chiamata Rui-katsu, che incoraggia le persone a piangere insieme in situazione guidata per liberarsi dello stress e ritrovare serenità. Questo potente rituale collettivo rende il pianto un momento di connessione tra individui, similmente a come i Pesci trovano armonia negli spazi condivisi di comprensione emotiva.

In Messico, il pianto si intreccia con tradizioni come El Día de los Muertos, una celebrazione che mescola lacrime di dolore e sorrisi di ricordo. Questa festa unica rivela il potere catartico delle emozioni, rispecchiando la capacità dei Pesci di vedere oltre il momentaneo turbamento, per abbracciare la gioia di chi si ama e si è perso.

Anche in India, attraverso il concetto di Shraddha, si interpreta il pianto come un atto di devozione e di memoria, riconoscendo e onorando coloro che non ci sono più.

Questa visione spirituale del pianto, intesa come liberazione e penetrazione della realtà, può ispirare i Pesci a rendere ogni lacrima un'opportunità per una connessione più profonda con sé stessi e con chi amano.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciare le emozioni

Per il segno dei Pesci, settembre sarà un mese di esplorazione interiore, in cui abbracciare l'intera gamma delle proprie emozioni può portare a una rinascita. L'oroscopo della Smorfia insegna che affrontare le vostre vulnerabilità sarà il veicolo per una comprensione più profonda di voi stessi. Considerate il pianto come una forza, piuttosto che una debolezza, permettendo al cuore di liberarsi dai pesi superflui.

Non abbiate paura di mostrare apertamente ciò che sentite, poiché la vera forza risiede nell'autenticità.

Come il rito giapponese Rui-katsu, circondatevi di persone fidate con cui condividere queste esperienze, trasformando ogni lacrima in saggezza. Concedetevi il tempo di respirare la tranquillità e utilizzate questo momento di introspezione per ascoltare la vostra voce interiore, spesso soffocata dal frastuono quotidiano.

I Pesci conoscono il valore della connessione, dunque quest'autunno, lasciate che ogni emozione diventi un'opportunità per creare legami più profondi e significativi. Nel pianto, ritroverete la vostra forza e un senso di rinnovamento che vi guiderà verso una serenità autentica e duratura.